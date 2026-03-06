Rottamazione quinquies 2026, proroga per domanda e pagamenti nel DL Maltempo

Rottamazione quinquies, proroga della scadenza per domanda e pagamenti nei comuni interessati dall'emergenza maltempo. Le novità contenute nel DL n. 25 del 27 febbraio 2026

Rottamazione quinquies, tre mesi di proroga per i comuni colpiti dall’emergenza maltempo.

Per i contribuenti residenti o con sede legale ed operativa, alla data del 18 gennaio 2026, in immobili danneggiati nei territori di Calabria, Sicilia e Sardegna colpiti dal ciclone Harry, si sposta la scadenza per fare domanda così come per l’avvio dei pagamenti.

Le novità sono contenute nell’articolo 2 del DL n. 25 del 27 febbraio 2026, che sospende ad ampio raggio i termini per gli adempimenti e i versamenti nel periodo dal 18 gennaio fino al 30 aprile 2026.

Rottamazione quinquies 2026, scadenze di domanda e pagamenti con proroga: cosa prevede il DL Maltempo

Il decreto legge n. 25 del 27 febbraio 2026 si inserisce nel fitto calendario delle scadenze fiscali previste nel periodo che va dal 18 gennaio e fino al 30 aprile, compresa la rottamazione quinquies.

Per l’accesso alla definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, la prima data da cerchiare in rosso è quella del 30 aprile, termine ultimo per l’adesione, alla quale seguirà l’appuntamento con la prima o unica rata fissato al 31 luglio.

Per i contribuenti danneggiati dal ciclone Harry, ma anche dall’emergenza causata dalla grave frana a Niscemi, il calendario si sposta di tre mesi, includendo la generalità dei termini che regolano la nuova rottamazione delle cartelle.

La proroga è circoscritta ai territori di Calabria, Sicilia e Sardegna colpiti dall’emergenza maltempo e interesserà tre diverse scadenze:

per la presentazione della domanda di rottamazione quinquies , il termine del 30 aprile passa al 31 luglio 2026 ;

, il termine del 30 aprile passa al ; per l’invio della comunicazione delle somme dovute da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, si passa dal 30 giugno al 30 settembre 2026 ;

da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, si passa dal 30 giugno al ; per il pagamento della prima o unica rata, la scadenza passa dal 31 luglio al 31 ottobre 2026 (e, a cascata, slittano le rate successive dovute a cadenza bimestrale).

Rottamazione quinquies Scadenza ordinaria Scadenza post proroga Calabria, Sicilia e Sardegna Domanda di adesione 30 aprile 31 luglio Comunicazione AdER somme dovute 30 giugno 30 settembre Prima o unica rata 31 luglio 31 ottobre

Proroga rottamazione quinquies, il perimetro dei beneficiari nel DL Maltempo

I dettagli sui beneficiari della proroga delle scadenze della rottamazione quinquies, così come in via generale degli adempimenti compresi dal 18 gennaio al 30 aprile, è dettagliato dall’articolo 2 del DL Maltempo.

In primo luogo, il comma 1 individua come titolari del diritto al rinvio i soggetti che, alla data del 18 gennaio 2026 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori dei comuni della Calabria, della Sicilia e della Sardegna, interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dalla medesima data, interessati dallo stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026.

Il perimetro include nello specifico i soggetti di cui sopra:

danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del DL Maltempo, dalle competenti autorità in conseguenza dei predetti eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026;

in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del DL Maltempo, dalle competenti autorità in conseguenza dei predetti eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026; danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 e, all’esito delle verifiche svolte, è disposto lo sgombero per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità.

Il comma 2 dello stesso articolo prevede che l’elenco puntuale dei beneficiari venga reso noto con una specifica ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, su proposta dei presidenti delle Regioni Siciliana, Calabria e Sardegna, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, e quindi entro la scadenza del 29 marzo 2026.

La proroga include anche la rata della rottamazione quater scaduta il 28 febbraio 2026

Si specifica che, secondo i medesimi criteri di cui sopra, il comma 10, articolo 2 del DL Maltempo include nella proroga delle scadenze anche la rata della rottamazione quater scaduta lo scorso 28 febbraio, con coda fino al 9 marzo tenuto conto dei cinque giorni di tolleranza.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 10 ottobre 2026.