TFR a rischio, storia di un “abbaglio” tra burocrazia e allucinazioni dell’IA

Il paradosso burocratico del nuovo Testo Unico che inganna macchine e professionisti: e se dietro i due mesi di falso allarme sul TFR ci fosse un'allucinazione digitale?

Due mesi di accesi dibattiti con allarmi su imminenti stangate e una valanga di interpretazioni errate si sono consumati attorno al dettato sul TFR, contenuto in una delle norme più attese dell’anno nata sotto le insegne ormai rituali della tanto sbandierata semplificazione normativa.

Alla fine, lo schema del nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi ha svelato il meccanismo del “doppio binario” legislativo, con una sostanza che resta identica mentre a cambiare è stata la sola disposizione delle parole.

Di questo cortocircuito è appunto un esempio plastico il comma 11 dell’articolo 21 e, di fronte alla necessità di mantenere confermato il regime di tassazione separata del TFR per evitare penalizzazioni ai lavoratori, il Legislatore non ha saputo fare altro che ricorrere a un mero copia e incolla della vecchia clausola di salvaguardia.

Il risultato è un paradosso logico prima ancora che giuridico: per calcolare la liquidazione di un lavoratore oggi la norma ci impone ancora di viaggiare nel tempo e “riesumare” aliquote e scaglioni bloccati al 2006.

Viene da chiedersi con pragmatica rassegnazione quale senso abbia battezzare come epocale una riforma che lascia il futuro del Paese incatenato a logiche fiscali di vent’anni fa. Una distanza temporale che nel mercato del lavoro e nell’economia odierna equivale a una era geologica.

Il teatrino dell’equivoco andato in scena in questi due mesi dimostra che la tecnica di redazione delle leggi ha fallito l’obiettivo della trasparenza.

Se un testo normativo che si professa accessibile genera mesi di panico interpretativo tra gli stessi addetti ai lavori prima ancora di entrare in vigore la colpa non è solo di chi legge ma di chi scrive. Non c’è stato alcun reale sfoltimento, né l’atteso coraggio di fare tabula rasa per riscrivere una regola chiara moderna e soprattutto autosufficiente.

Il declino tecnico e lo spettacolo della politica

In questo scenario, lo spettacolo offerto dalla politica è stato lo specchio fedele del declino tecnico delle nostre Istituzioni, con da un lato una opposizione che si è lanciata in una scomposta polemica basata su una lettura palesemente errata della norma, estraendone una nuova stangata inesistente, e dall’altro una maggioranza che evidenzia a suo favore l’errore di lettura altrui ma tace sul fatto che in quattro anni nulla ha fatto per cambiare le modalità di scrittura delle norme, così perpetuando i medesimi vizi che diceva di voler combattere.

Siamo davanti a una burocrazia che si autoassolve e si perpetua attraverso una forma tipica che ancora domina negli uffici legislativi delle nostre Istituzioni.

Traslocare una disposizione da una vecchia legge finanziaria all’articolo di un nuovo codice non semplifica il sistema, ma semplicemente costringe i professionisti ad aggiornare le stringhe dei software e i contribuenti a dipendere dall’ennesima eccezione, cosi partorendo ancora il più classico degli “italici gattopardi”: il cambiare la veste formale affinché nella sostanza tutto rimanga esattamente come era, ma con l’aggravante di un ennesimo confuso ancorché evitabile caos mediatico sulla sua interpretazione.

L’illusione automatizzata: l’allucinazione che si fa notizia

Eppure, dietro questo caos si fa largo il forte sospetto di un secondo modernissimo cortocircuito indotto dall’abuso della tecnologia.

Mi viene da chiedere se l’intera querelle non sia nata da una consultazione frettolosa dell’Intelligenza Artificiale incappata in una delle sue note “allucinazioni”.

La ricostruzione che mi sono dato del cortocircuito informativo è quasi didascalica, con un operatore che interroga un software LLM su un testo di centinaia di pagine, con la macchina che scansiona linearmente l’atto fermandosi all’articolo sulle abrogazioni e così sentenziando che la tutela del TFR è stata cancellata.

Da qui l’utente “abbagliato” dalla sintassi impeccabile dell’algoritmo e dal suo tono assertivo commette l’errore fatale scambiando una sintesi parziale e fallace per una certezza assoluta e la lancia sui media o sui social con l’enfasi di uno scoop.

A quel punto l’effetto valanga è inarrestabile, registrando autorevoli testate e i professionisti del settore nonché diversi esponenti politici che si accodano acriticamente al primo titolo allarmistico, amplificando un falso storico senza che nessuno si sia preso la briga di fare l’unica cosa biologicamente sensata: consultare il testo ufficiale e leggerlo fino in fondo.

Il precetto normativo dell’intelligenza antropocentrica

Questo specifico retroscena trasforma il caso del TFR in un severo monito sull’uso consapevole delle nuove tecnologie, richiamando un preciso dovere giuridico ed etico.

Nel nostro ordinamento l’articolo 13, comma 1 della Legge 23 settembre 2025, n. 132 parla chiaro e perimetra l’ambito d’azione in modo cristallino:

“L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera...”

Chi ha dato in pasto all’opinione pubblica l’allucinazione sulla fine della salvaguardia ha violato, prima ancora che una norma deontologica, lo spirito profondo e il testo letterale di questo impianto legislativo.

Ha abdicato al proprio dovere di analisi, retrocedendo il pensiero critico umano a un ruolo subordinato rispetto all’output della macchina e trasformando un ausilio tecnologico nell’unico e insindacabile arbitro della verità.

Per un uso consapevole dell’AI tra professione e cittadinanza

Il problema dunque non risiede nello strumento tecnologico in se, che resta una straordinaria risorsa di sintesi e calcolo, ma nella pigrizia intellettuale di chi lo usa come un oracolo infallibile.

Quando deleghiamo la complessità del giudizio senza operare la dovuta validazione delle fonti smettiamo di essere professionisti, diventando passivi ripetitori di stringhe di testo, mentre un uso consapevole dell’AI richiede l’esatto contrario: l’algoritmo deve essere il braccio destro che sbriga la routine, che mappa i rimandi normativi e velocizza la ricerca testuale, lasciando però le redini del controllo interpretativo saldamente ancorate all’intelligenza umana.

Allo stesso modo nella vita di tutti i giorni il cittadino contribuente deve imparare a sfruttare l’AI non come una cassa di risonanza per farsi spaventare dai titoli “acchiappaclic”, ma come un potente mezzo di fact-checking indipendente, interrogando i testi per smantellare le narrazioni tossiche e superficiali.

Se il Legislatore resta ancora incatenato alle logiche di pura conservazione formale di concetti e previsioni normative di venti anni fa, la società civile e il mondo del lavoro non possono permettersi il lusso di seguirlo con gli occhi bendati.

Dobbiamo pretendere che la tecnologia sia un acceleratore di chiarezza e un presidio di emancipazione critica, perché solo riappropriandoci della responsabilità inderogabile della verifica e rispettando la necessaria prevalenza dell’intelligenza umana potremo evitare che l’illusione della semplificazione digitale si traduca ancora una volta nell’ennesimo modo per cambiare tutto affinché nulla cambi mai davvero.

In attesa che il quadro interpretativo si normalizzi, assume un peso specifico rilevante la recente rassicurazione del Viceministro Maurizio Leo in merito a un utilizzo attento e rigorosamente governato dall’uomo della intelligenza artificiale da parte delle Agenzie Fiscali.

Un monito istituzionale che conferma la necessità di blindare il primato dell’analisi umana ponendo un freno alle derive dell’automazione acritica proprio lì dove il rapporto tra Stato e contribuente si fa più delicato.