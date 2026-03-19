POS RT 2026: rivoluzione a metà e senza una vera riforma

Dal nuovo Decreto PNRR arriva lo stop alle ricevute cartacee ma l’Articolo 8 rivela il volto di un’Italia che parla di futuro citando leggi prerepubblicane. La sfida per la politica non è più installare software ma smantellare il burocratese che impedisce una fiscalità davvero invisibile

Il percorso di modernizzazione del Paese segna una tappa importante ma ancora non ben percepita per il suo reale impatto con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2026 del nuovo Decreto PNRR.

Il provvedimento introduce misure urgenti per accelerare l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, puntando su una drastica semplificazione burocratica per cittadini e imprese.

Le novità toccano pilastri fondamentali della vita quotidiana e amministrativa quali:

Investimenti più veloci : i tempi della Conferenza dei Servizi si riducono (da 45 a 30 giorni per i casi ordinari; da 90 a 60 per gli interessi sensibili);

: i tempi della Conferenza dei Servizi si riducono (da 45 a 30 giorni per i casi ordinari; da 90 a 60 per gli interessi sensibili); Welfare e identità : arrivano l’ISEE precompilato automatico via piattaforma digitale, la CIE a durata illimitata per gli over 70 e la tessera elettorale digitale su ANPR;

: arrivano l’ISEE precompilato automatico via piattaforma digitale, la CIE a durata illimitata per gli over 70 e la tessera elettorale digitale su ANPR; Scuola e Mobilità : procedure snellite per borse di studio, lauree abilitanti e rilascio patenti grazie all’integrazione delle banche dati;

: procedure snellite per borse di studio, lauree abilitanti e rilascio patenti grazie all’integrazione delle banche dati; Rapporto Fisco-Cittadino: spicca l’abolizione dell’obbligo di conservazione cartacea delle ricevute per i pagamenti verso la PA. L’amministrazione dovrà verificare i versamenti nei propri flussi informatici, senza più richiederne prova fisica al cittadino.

In questo scenario di burocrazia zero, l’eliminazione dell’obbligo di stampa della ricevuta POS diventa il simbolo di una trasformazione ancora più profonda: la convergenza definitiva tra pagamenti elettronici e fiscalità.

La rivoluzione digitale tra POS e fisco

L’articolo 8 del nuovo Decreto PNRR sancisce la digitalizzazione degli obblighi amministrativi, consentendo l’uso della documentazione bancaria digitale in sostituzione delle ricevute cartacee POS.

“Art. 8 - Semplificazioni in materia di obblighi amministrativi e di obblighi di pubblicazione per amministrazioni ed imprese 1. Le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 119 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono essere utilizzate, in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale, a condizione che le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere, e sono conservate con le modalità di cui all’articolo 2220 del codice civile….”

Questo il passaggio del Decreto Pnrr, definito in linguaggio formale al solito molto burocratese, ancorché anch’esso finalizzata alla semplificazione, permette la conservazione digitale delle operazioni, eliminando l’obbligo di ricevute fisiche.

L’addio alla ricevuta cartacea non è solo un taglio ai costi, ma un cambio di paradigma.

Grazie al Decreto PNRR, il sistema italiano abbandona i binari paralleli per confluire in un unico ecosistema digitale, dove la tracciabilità è automatica e l’esperienza d’acquisto fluida.

Dal ferro al cloud: l’evoluzione del registratore

Siamo passati dapprima dal vecchio registratore meccanico alla black box del Registratore Telematico che è stato un passo avanti ma con il limite della dipendenza dall’hardware.

Oggi la vera svolta è il superamento del dispositivo fisico.

Il futuro è nelle soluzioni software in cloud e negli Smart POS, capaci di gestire incasso e fiscalizzazione in un unico flusso, eliminando costi di manutenzione e postazioni fisse.

La tempesta perfetta: i tre driver del cambiamento

Tre appaiono essere i driver del cambiamento:

Normativa : quest’anno 2026 con il "collegamento logico" tra strumenti di pagamento e fiscalizzazione e dal 2027 con lo scontrino digitale che diventerà gradualmente uno standard partendo dalla grande distribuzione.

: quest’anno 2026 con il "collegamento logico" tra strumenti di pagamento e fiscalizzazione e dal 2027 con lo scontrino digitale che diventerà gradualmente uno standard partendo dalla grande distribuzione. Tecnologia : smartphone e tablet diventano terminali unici. Con la tecnologia NFC già oggi sempre più utilizzata per i pagamenti POS lo scontrino viaggerà direttamente verso il wallet del cliente.

: smartphone e tablet diventano terminali unici. Con la tecnologia NFC già oggi sempre più utilizzata per i pagamenti POS lo scontrino viaggerà direttamente verso il wallet del cliente. Abitudini: il consumatore prediligerà sempre più una esperienza frictionless. La fila in cassa per il pezzetto di carta nel portafoglio saranno retaggi del passato.

Il termine frictionless ovvero senza attrito è la parola d’ordine della nuova economia digitale.

Nel contesto dei pagamenti e della fiscalità, descrive un’esperienza dove ogni ostacolo tra l’intenzione d’acquisto e la sua conclusione viene rimosso.

Zero interruzioni, nel senso che non occorre cercare il portafoglio, digitare PIN (grazie al biometrico) o aspettare che la stampante finisca il rotolo.

Il pagamento diventa un gesto naturale, quasi impercettibile, come uscire da un taxi o pagare con un orologio dotato di tecnologia NFC avvicinandolo al POS mentre si hanno le mani occupate.

Lo scontrino che appare direttamente nell’app della banca o nel wallet senza che si debba chiederlo, scannerizzarlo o conservarlo per la dichiarazione dei redditi.

Lo scontrino digitale anche come potenziale asset di marketing

Il documento digitale potrà rilevarsi un punto di contatto intelligente con la clientela.

Un link sullo scontrino può integrare programmi fedeltà, garanzie, istruzioni d’uso o promozioni personalizzate.

Non è più solo un adempimento ma una leva di relazione e marketing per ampliare il proprio business con vantaggi per tutti:

per gli esercenti : riduzione dei costi, processi integrati e addio alla gestione di troppi dispositivi fisici.

: riduzione dei costi, processi integrati e addio alla gestione di troppi dispositivi fisici. per il sistema Paese : tracciabilità totale, controlli automatizzati e massima trasparenza tra flussi finanziari e fiscali.

: tracciabilità totale, controlli automatizzati e massima trasparenza tra flussi finanziari e fiscali. per i consumatori: un ulteriore passo avanti verso una gestione degli acquisti e delle detrazioni nativa digitale, sicura e senza l’ingombro della carta, come già avviene per alcune spese già incluse nelle dichiarazioni precompilate.

Una mancanza della Riforma Fiscale

Il vero ostacolo alla modernizzazione non è la tecnologia ma la zavorra normativa rispetto alla quale, in effetti, la Riforma Fiscale in atto ha obiettivamente fatto veramente poco.

Se analizziamo poi il metodo ancora oggi utilizzato per normare ecco che l’articolo 8 visto sopra contiene un paradosso tipico italiano: per dire che basta una app il legislatore deve citare il Testo Unico Bancario del 1993 e l’articolo 2220 del Codice Civile che risale al 1942.

Ecco, invece, come potrebbe essere la fiscalità in Italia se liberassimo il campo dal burocratese e dagli schemi analogici...

1. Dal Controllo a posteriori alla compliance nativa

Oggi il fisco italiano opera ancora secondo una logica punitiva: tu contribuente produci carta o file che simulano la carta, io Fisco ti controllo dopo mesi o anni.

Questo è l’oggi anche dopo la Riforma Fiscale quando, invece, in un sistema davvero moderno la fiscalità dovrebbe essere invisibile e contestuale.

Se il pagamento è digitale e il software è certificato il dato fiscale dovrebbe generarsi e trasmettersi nel momento stesso del clic, senza che l’esercente debba preoccuparsi di conservare, inviare o dichiarare nulla a fine giornata.

2. Addio al concetto stesso di documento

Siamo ancora legati all’idea dello scontrino o della fattura come pezzo di carta, anche quando sono digitali e spesso semplici PDF.

In una fiscalità semplificata, il concetto di documento verrebbe sostituito dal concetto di dato.

Non serve la ricevuta se la transazione stessa contiene già i metadati necessari per identificare chi, cosa, quanto, IVA.

La normativa attuale obbliga, invece, a costruire cattedrali di informazioni spesso raccolte in banche dati che non comunicano tra loro e peraltro devono comunque mantenere la forma dei vecchi registri cartacei per essere legalmente validi.

3. L’integrazione totale dei Wallet

Se la normativa fosse davvero agile il nostro Wallet, da Apple Pay a Google Pay o anche l’IT Wallet dell’App IO, non conterrebbe solo la carta di credito ma anche il nostro profilo fiscale, così che al momento del pagamento il sistema saprebbe già se quella spesa è detraibile come un farmaco o una visita medica e la caricherebbe istantaneamente nel tuo cassetto fiscale senza bisogno di codici fiscali dettati a voce o tessere sanitarie passate sotto lo scanner.

4. Un sogno: la fine delle scadenze

La farraginosità normativa crea il mostro del calendario fiscale nostrano, fatto di acconti, saldi e scadenze che terrorizzano imprese e professionisti quando, in un mondo nativamente digitale, la fiscalità potrebbe essere di molto semplificata e di fatto autoliquidata in tempo reale, così che il mastodontico lavoro di calcolo che oggi grava sui propri fiscalisti i quali potrebbero finalmente passare dal fare i contabili e revisori del passato a essere i consulenti per il futuro.

Ma qual è il vero freno?

Il problema è che la normativa italiana spesso digitalizza il disordine.

Invece di riscrivere le regole da zero per il mondo digitale, si sovrappongono commi digitali a leggi nate nell’era della penna stilografica.

L’articolo 8 è l’esempio perfetto:

permette di non stampare la ricevuta, ma ti obbliga a preoccuparti della sua conservazione a norma secondo il Codice Civile del 1942...

Finché il Legislatore chiederà alla tecnologia di imitare la carta non avremo mai una vera semplificazione, ma solo una burocrazia, forse più veloce.

Ma il vero limite è nella mentalità politica di corto respiro o in una infrastruttura statale troppo vecchia per essere riformata davvero?