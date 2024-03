Bollo su fatture elettroniche: dicitura in fattura, importi e come pagare

Bollo sulle fatture elettroniche a regole invariate per il 2024.

Il calendario trimestrale delle scadenze di versamento è condizionato dall’importo dovuto e qualora risulti inferiore a 5.000 euro, sarà possibile differire il pagamento al periodo successivo.

Per verificare quando bisogna pagare le somme dovute, quindi, resta fondamentale conoscere l’importo da versare.

È possibile procedere con il pagamento dell’imposta di bollo nei seguenti tempi:

Oltre al calendario delle scadenze, per adempiere correttamente è quindi necessario monitorare anche l’importo dovuto.

Da qual è la dicitura da indicare nelle fatture a come calcolare gli importi, soffermiamoci quindi di seguito sulle regole da seguire per il versamento del bollo con modello F24.

Gli importi del bollo sulle fatture trasmesse al SdI che contengono al loro interno la specifica dicitura vengono calcolati direttamente dall’Agenzia delle Entrate, che predispone il modello F24 precompilato entro la scadenza stabilita per il pagamento.

Con il provvedimento pubblicato il 4 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha individuato le modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni sulle fatture elettroniche inviate al SdI, al fine del corretto versamento dell’imposta di bollo.

Sono stati inoltre definiti modi e termini per la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta dovuta, secondo quanto disposto dal decreto Crescita.

Sul portale Fatture e Corrispettivi i titolari di partita IVA e loro intermediari visualizzano l’elenco delle fatture elettroniche per le quali l’imposta di bollo non risulta assolta, seppur dovuta.

Per pagare il bollo sulle fatture elettroniche, è necessario far riferimento ai codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 42/E/2019: per ciascun trimestre sarà necessario indicare nel modello F24 uno specifico codice.

Resta invariato il presupposto che prevede, in determinati casi, che la fattura elettronica venga emessa con l’applicazione del bollo, tenendo ovviamente presente che in questi casi non è possibile utilizzare la classica marca da bollo utilizzabile per le fatture cartacee.

La normativa di riferimento è contenuta nel d.p.r. 642/1972, che all’articolo 13 prevede le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, sia nel caso della fattura analogica che in quello della fattura elettronica (così come negli altri casi in cui l’imposta di bollo dovesse essere dovuta ovvero ricevute o documenti diversi).

La regola generale prevede che l’imposta di bollo su una fattura sia dovuta in tutti i casi in cui tale documento preveda al suo interno un importo escluso, esente o fuori campo IVA per un valore superiore ad euro 77,47 (il classico caso è quello dei contribuenti minimi e forfettari).

La regola non cambia per la fattura elettronica; diversa è solo la modalità di assolvimento, che nel caso delle fatture elettroniche è di tipo virtuale.

Il decreto MEF pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2019 stabiliva che il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre dovesse essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 dicembre 2020 ha previsto un nuovo calendario di scadenze entrato in vigore dal 1° gennaio 2021:

È l’Agenzia delle Entrate a render noto l’importo dell’imposta dovuta, in base ai dati presenti nelle fatture elettroniche inviate al SdI.

L’importo da pagare è riportato all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e l’imposta potrà essere versata mediante il servizio presente online, con addebito su conto corrente bancario o postale oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

Soffermandosi sul calendario delle scadenze, è necessario poi considerare anche il meccanismo che consente al contribuente di posticipare il versamento in caso di versamento inferiore ai 5.000.

Dopo un primo intervento del Decreto Fiscale 2020 che prevedeva delle eccezioni sui tempi di versamento per importi inferiori a 1.000 euro, il limite trimestrale è stato più volte rivisto.

Il Decreto Liquidità ha ridotto la soglia limite da 1.000 a 250 euro. L’articolo 3 del Decreto Semplificazioni n. 73/2022 ha successivamente portato a 5.000 euro il tetto da considerare, soglia che si applicherà anche per il 2024.

Il calendario delle scadenze per il pagamento dell’imposta di bollo 2024 sulle fatture elettroniche viene così strutturato.

La circolare n. 14/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 17 giugno 2019 ha fornito importanti chiarimenti sul calcolo dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Vista la peculiarità del processo di fatturazione elettronica via SdI, la fattura elettronica “scartata” da SdI “si considera non emessa” e, conseguentemente, in tali casi non sorgerà neppure il presupposto del tributo.

Precisato quanto sopra, per le fatture ed i documenti da sottoporre ad imposta, nel quadro risultante a seguito del decreto ministeriale 28 dicembre 2018, si avrà la seguente alternativa:

Per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche si evidenziano le seguenti peculiarità:

Il calcolo effettuato dall’Agenzia delle Entrate riguarderà esclusivamente le fatture correttamente elaborate e non scartate dallo SdI, cioè quelle per le quali il Sistema ha consegnato o messo a disposizione il file della fattura nel trimestre di riferimento.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla circolare n. 14/E/2019 di seguito allegata.

Il pagamento del bollo sulle fatture elettroniche potrà essere effettuato mediante addebito diretto sul conto corrente oppure mediante il modello F24.

Per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dal 1° gennaio 2019, il contribuente trova nel modello F24 precompilato o indicare nel F24 ordinario il codice tributo di riferimento tra quelli che l’Agenzia delle Entrate ha istituito con la risoluzione numero 42/E:

La risoluzione riporta anche le istruzioni per la compilazione del modello F24, i codici tributo devono essere inseriti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, specificando l’anno di riferimento.

Per quanto riguarda il modello F24 Enti pubblici, vanno indicati allo stesso modo in corrispondenza delle somme inserite nella colonna “Importi a debito versati”. Ma nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO” bisogna riportare i dati che seguono:

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è dovuta ogni qualvolta l’importo di questi documenti sia escluso, esente o fuori campo IVA per un ammontare superiore ad euro 77,47.

In questo caso è necessario inserire una precisa dicitura in fattura per indicare l’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo, ovvero:

Ovviamente nel caso della fattura elettronica basterà valorizzare l’apposito campo nel tracciato del file XML.

L’obbligo è previsto dal combinato disposto dei seguenti articoli:

Attenzione: tale obbligo vale anche nei confronti dei soggetti che non sono obbligati a ricevere fatture in formato elettronico. Per intenderci, le fatture emesse dai contribuenti in regime forfettario ad un privato cittadino, ad esempio, devono comunque assolvere all’imposta di bollo, al di là della circostanza che tale cittadino conservi la copia di cortesia ovvero il file xml.



La norma di riferimento per le corrette modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica e sugli altri documenti rilevanti ai fini tributari è l’articolo 6 del DM 17 giugno 2014, così come modificato dal decreto del 28 dicembre 2018 e dal decreto del 19 dicembre 2020:

“1. L’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica.

2. Il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno di riferimento e’ effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre mentre il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare è effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi l’importo di 250 euro (5.000 euro dal 2023), il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento.

Qualora l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non superi l’importo di 250 euro (5.000 euro dal 2023), il pagamento dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento.

Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta dovuta, mettendo l’informazione a disposizione del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, con le modalità telematiche di cui al comma 2-bis, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre; il cedente o prestatore, o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture integrate dall’Agenzia delle entrate, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo procede, entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati.

Per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio nel secondo trimestre solare dell’anno, il cedente o prestatore, o l’intermediario delegato, può procedere alla variazione dei dati comunicati entro il 10 settembre dell’anno di riferimento.

In assenza di variazioni da parte del contribuente, si intendono confermate le integrazioni effettuate. L’Agenzia delle entrate rende noto al cedente o prestatore, o all’intermediario delegato, in modalità telematica, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio in ciascun trimestre solare, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta nonchè delle integrazioni di cui al periodo precedente, come eventualmente variate dal contribuente.

Detto termine è prorogato al 20 settembre dell’anno di riferimento per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio nel secondo trimestre solare dell’anno. Il pagamento dell’imposta dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio può essere effettuato per l’ammontare calcolato dall’Agenzia mediante il servizio presente sul sito dell’Agenzia medesima, nell’area riservata del soggetto passivo IVA, con addebito su conto corrente bancario o postale. Resta salva la possibilità di effettuare il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità telematiche. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo riportano specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto.

2-bis. Le modalita’ tecniche per l’effettuazione delle integrazioni delle fatture inviate tramite il Sistema di interscambio da parte dell’Agenzia delle entrate, nonche’ le modalita’ telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

3. L’imposta sui libri e sui registri di cui all’art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.