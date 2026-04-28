Diritto annuale CCIAA 2026-2028, il MIMIT autorizza l’aumento del 20%

Diritto annuale CCIAA, sale del 20 per cento l'importo dovuto per il triennio 2026-2028: il MIMIT ha autorizzato l'incremento, al fine di finanziare i servizi erogati dalle Camere di Commercio in favore delle imprese

Diritto annuale alle CCIAA più alto del 20 per cento: il MIMIT ha autorizzato l’incremento per il triennio 2026-2028.

I dettagli sono contenuti nel decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy datato 17 marzo, registrato in via definitiva dopo l’ok della Corte dei Conti arrivato il 27 aprile 2026.

L’aumento del diritto annuale è finalizzato a garantire il finanziamento di progetti strategici da parte delle diverse Camere di Commercio.

Diritto annuale 2026-2028: aumento del 20 per cento per 61 Camere di Commercio

È pari al massimo concesso l’incremento richiesto dalle 61 Camere di Commercio che hanno presentato apposita richiesta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il triennio 2026-2028.

L’aumento, a carico delle imprese tenute a versare la quota annuale alla CCIAA, consentirà di finanziare i progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali, volti alla promozione dello sviluppo economico e all’organizzazione di servizi alle imprese.

Le Camere di Commercio saranno tenute a inviare al Ministero e al Comitato indipendente di valutazione della performance un rapporto dettagliato sui risultati dei progetti, entro il 15 giugno di ogni anno successivo a quello di riferimento.

Questi alcuni dei dettagli contenuti nel decreto MIMIT che, dopo l’ok definitivo della Corte dei Conti del 27 aprile 2026, arriva online.

L’elenco completo delle CCIAA per le quali è autorizzato l’aumento del diritto annuale è riportato nell’Allegato A. Di seguito la tabella.

Camera di Commercio (CCIAA) N. Delibera Data Delibera Incremento diritto annuale (2026-2028) Agrigento 51 13/10/2025 20% Alessandria-Asti 10 30/09/2025 20% Aosta 64 08/08/2025 20% Arezzo-Siena 8 31/07/2025 20% Bari 7 30/07/2025 20% Basilicata 7 30/10/2025 20% Bergamo 10 03/11/2025 20% Bologna 2025000019 30/10/2025 20% Bolzano 8 24/11/2025 20% Brescia 16/C 10/11/2025 20% Brindisi-Taranto 22 28/07/2025 20% Cagliari-Oristano 8 30/07/2025 20% Caltanissetta 8 24/10/2025 20% Caserta 7 03/11/2025 20% Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia 8 03/12/2025 20% Chieti-Pescara 7 31/07/2025 20% Como-Lecco 5 27/10/2025 20% Cosenza 19 08/01/2026 20% Cremona-Mantova-Pavia 21 29/09/2025 20% Cuneo 7 22/09/2025 20% Emilia 11 27/10/2025 20% Ferrara e Ravenna 8 30/10/2025 20% Firenze 11 29/07/2025 20% Foggia 10 29/07/2025 20% Frosinone-Latina 17 30/10/2025 20% Genova 7/C 29/09/2025 20% Gran Sasso d’Italia 20 11/11/2025 20% Irpinia-Sannio 119 11/11/2025 20% Lecce 11 08/08/2025 20% Marche 7 30/10/2025 20% Maremma e Tirreno 11 29/07/2025 20% Messina 5 15/10/2025 20% Milano Monza Brianza Lodi 7 28/07/2025 20% Modena 18 30/07/2025 20% Molise 22 13/10/2025 20% Monte Rosa, Laghi, Alto Piemonte 8 27/10/2025 20% Nuoro 8 22/09/2025 20% Padova 13 15/09/2025 20% Palermo Enna 10 29/10/2025 20% Pistoia-Prato 8 23/10/2025 20% Pordenone-Udine 2025000008 12/09/2025 20% Reggio Calabria 12 13/10/2025 20% Rieti-Viterbo 6 23/09/2025 20% Riviere di Liguria 11 07/10/2025 20% Roma 18 17/11/2025 20% Romagna 16 25/09/2025 20% Salerno 9 22/10/2025 20% Sassari 7 29/07/2025 20% Sicilia orientale 5 20/10/2025 20% Sondrio 6 31/10/2025 20% Torino 2025000017 27/10/2025 20% Toscana Nord Ovest 10 24/07/2025 20% Trapani 5 23/10/2025 20% Trento 13 17/10/2025 20% Treviso-Belluno 11 09/09/2025 20% Umbria 6 16/07/2025 20% Varese 3 27/10/2025 20% Venezia Giulia 16 20/10/2025 20% Venezia Rovigo 18 12/09/2025 20% Verona 11 28/07/2025 20% Vicenza 12 18/09/2025 20% TOTALE 61 CAMERE DI COMMERCIO

Conguaglio del diritto annuale 2026 per le imprese

Già diverse Camere di Commercio avevano segnalato sui propri portali di aver deliberato l’aumento del diritto base. L’autorizzazione ministeriale è il passaggio che conferma la disposizione e che avrà valenza in relazione ai versamenti dovuti nel 2026, 2027 e 2028.

Le imprese che hanno già versato il diritto annuale per l’anno 2026 senza la maggiorazione dovranno effettuare il conguaglio (il versamento della differenza) entro il termine di cui all’art. 17, comma 3, lettera b) del DPR n. 435/2001.

L’appuntamento si allinea alla scadenza per il versamento del secondo acconto delle imposte, fissata al 30 novembre.