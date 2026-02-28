Proroga al 1° maggio per lo stop all’esonero dalle ritenute per le agenzie di viaggio

Dopo l’abrogazione dello storico esonero per il settore assicurativo avvenuta il 1° aprile 2024 ad opera della Legge di Bilancio 2024, il Legislatore è intervenuto sul comparto turistico e dei trasporti.

Con la Legge di Bilancio 2026 all’art. 1, commi 140-142, Legge 199/2025, viene modificato l’Art. 25-bis, comma 5, del DPR 600/1973, al fine di cancellare l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni per:

Una novità prevista con decorrenza dal 1° marzo ma che, come anticipato dal comunicato stampa pubblicato dal Ministero dell’Economia il 27 febbraio, è prorogata al 1° maggio 2026.

Il Ministero, viste le difficoltà operative evidenziate da imprese, case software e professionisti riguardanti la necessità di predisporre gli adeguamenti tecnici dei propri applicativi ma anche aggiornare le procedure operative di carattere amministrativo in tempi brevi, ha emanato il presente comunicato:

“Un provvedimento legislativo di prossima emanazione confermerà, fino al 30 aprile 2026, l’esonero dall’applicazione della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, nonché dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei e dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere.

La normativa vigente esclude tali soggetti dalla ritenuta; tuttavia, l’esonero è stato rimosso con la legge di bilancio per il 2026, che ha disposto l’applicazione della ritenuta per le provvigioni percepite a partire dal 1° marzo 2026.

Il differimento del termine al 1° maggio 2026 è necessario in ragione delle peculiari caratteristiche in cui operano i soggetti dei comparti in questione, che rende particolarmente complesso l’adeguamento dei sistemi informatici ai fini dell’applicazione della ritenuta.”