Partite IVA: redditi in aumento, ma il gap si allarga. La classifica nei dati MEF

L'analisi relativa alle dichiarazioni dei redditi 2025 del Ministero dell'Economia evidenzia un aumento generalizzato del reddito medio delle partite IVA. Si amplia però anche il divario tra i redditi in base all'attività svolta: notai in cima alla classifica
Aumenta il reddito dei titolari di partita IVA, ma con una grande spaccatura tra i primi e gli ultimi “in classifica”.
L’analisi dei dati ISA, relativa alle dichiarazioni presentate nel 2025 e pubblicata dal Ministero dell’Economia il 26 maggio, mostra una crescita del reddito medio dell’8,6% rispetto all’anno precedente.
Resta però un’importante differenza tra i redditi dichiarati: si passa da oltre 300.000 euro dei notai a poco più di 4.000 euro per la concia delle pelli e del cuoio.
Partite IVA, in aumento i contribuenti più affidabili
Secondo l’analisi del MEF, la platea dei contribuenti interessati dagli Indici sintetici di affidabilità fiscale comprende oltre 2,5 milioni di soggetti.
Il 46,7% del totale ha ottenuto un punteggio ISA pari o superiore a 8, segnando un incremento del 2,2% rispetto al 2023.
Il reddito medio d’impresa o di lavoro autonomo si colloca a 56.100 euro.
Tra i contribuenti che hanno beneficiato del regime premiale, e quindi con punteggio ISA più elevato, il reddito medio sale invece a 91.082 euro, segnando un incremento del 7,4% rispetto al 2023.
Dai servizi all’agricoltura: come cambiano i redditi delle partite IVA nei vari settori
Si registra una generale crescita del reddito medio d’impresa o di lavoro autonomo in tutti i macrosettori. L’aumento più rilevante riguarda l’agricoltura, ma nonostante un balzo del 113,6% rimane il comparto con il reddito medio più basso.
Importi in migliaia di euro. Fonte: Analisi dati ISA 2024, Dipartimento delle Finanze
Partite IVA, la “classifica” dei redditi
L’analisi mette in luce un forte divario tra le attività con i redditi medi più elevati e quelle che invece si collocano nelle fasce più basse.
Ai vertici dominano in modo netto le professioni notarili che, insieme ad alcune attività commerciali e finanziarie ad alta redditività, registrano il reddito medio più elevato dell’intero panorama delle partite IVA.
Le 5 attività con redditi più elevati:
- Studi notarili: 336.900 euro
- Attività finanziarie e assicurative nca: 286.000 euro
- Farmacie: 142.000 euro
- Servizi di ingegneria integrata: 126.000 euro
- Attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi: 117.000 euro
Molte attività commerciali dichiarano redditi sensibilmente più bassi: bar, gelaterie, pasticcerie e attività di produzione dolciaria registrano una media di 22.000 euro.
Sotto la soglia dei 20.000 si colloca il commercio al dettaglio, tra abbigliamento, calzature, libri e alimenti per animali da compagnia.
Le 5 attività con i redditi più bassi:
- Produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi: 7.000 mila euro
- Coltivazioni agricole, silvicoltura e utilizzo di aree forestali: 5.800 euro
- Attività di associazioni e organizzazioni: 4.300 mila euro
- Ricerca e sviluppo: 4.200 euro
- Concia delle pelli e del cuoio: 4.000 euro
All’estremo opposto della “classifica” troviamo, dunque, comparti caratterizzati da maggiore frammentazione, che riflettono le criticità economiche e strutturali che interessano alcuni settori produttivi.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Partite IVA: redditi in aumento, ma il gap si allarga. La classifica nei dati MEF