Il solstizio d’estate del fiscalista

Una riflessione semiseria sulla stagione estiva degli studi professionali che svolgono principalmente attività contabili e compilazione di modelli dichiarativi fiscali

Mentre la Terra si inclina verso il sole e il calendario segna il solstizio d’estate ecco che l’italico genere umano si divide bruscamente in due categorie biologiche ben distinte.

Per la prima categoria, ovvero la normalità delle persone, i mesi di giugno e luglio scandiscono l’inizio ufficiale della stagione delle vacanze, il momento dei primi caldi, della chiusura delle scuole e della grande migrazione verso il mare, spinta soprattutto dall’imperativo categorico di chi ha figli da piazzare sotto un ombrellone prima che possano insidiare fortemente la sanità mentale di genitori e nonni.

Poi c’è la seconda categoria ovvero noi che ci occupiamo degli adempimenti dichiarativi.

Per il fiscalista il solstizio d’estate non inaugura la bella stagione ma il trimestre del terrore. Giugno e luglio non sono mesi sono una corsa alle scadenze mobili dove, mentre i clienti pianificano i weekend lunghi e comprano i braccioli per i bambini, il professionista della fiscalità osserva il mondo esterno attraverso il vetro dello studio e spesso, weekend compresi, consapevole che la sua estate sarà un paradosso temporale regolato da regole tutte proprie di questa seconda categoria a cui ha scelto forse inconsapevolmente di appartenere.

Così, giusto per diletto, provo a spiegare al non addetto della prima categoria le peculiarità dell’estate fiscale del 2026.

La proroga con il “pizzotto”

Il 2026 verrà ricordato per l’illusione ottica del secolo con l’annuncio della proroga dei versamenti dal 30 giugno al 20 luglio senza maggiorazioni che aveva fatto quasi commuovere lo studio.

Una boccata d’ossigeno durata il tempo di leggere il comma successivo.

Chi infatti ha la folle pretesa di slittare al 20 agosto per agganciarsi a un briciolo di ferie familiari viene punito con l’inedita e creativa maggiorazione “punitiva” dello 0,80 per cento di interesse corrispettivo. In pratica per compensare il ritardo della burocrazia lo Stato ha messo la tassa sui bagnasciuga ma andiamo avanti con il prossimo punto.

La “sindrome del software fantasma”

Giugno avanza, il solstizio passa ma i gestionali restano immobili.

È il grande classico dell’estate con l’Agenzia delle Entrate che pubblica le specifiche a ridosso della scadenza, lasciando le software house in alto mare e ti ritrovi così a metà luglio con il modulo “Il tuo ISA 2026 CPB” rilasciato a rate e i computer dello studio che crashano sistematicamente restituendo misteriosi codici di errore proprio mentre stavi per generare l’F24 decisivo.

La sindrome da “Mi scusi il disturbo”

Mentre tu combatti con i bug informatici e calcoli a mano le maggiorazioni per non rischiare l’errore del centesimo squilla il telefono.

È il cliente, spesso e volentieri un forfetario, che chiama direttamente dal bagnasciuga sotto lo strillo dei figli e il rumore della risacca e che con finta timidezza esordisce con: “Mi scusi il disturbo, dottore…” per poi chiederti se lo 0,80 per cento in più si applica anche sul costo del pedalò o se il Concordato Preventivo Biennale lo salva dall’IMU della casa al mare.

Il Ferragosto e la vacanza quantistica

Il Ferragosto del fiscalista si articola in una serie di fasi ben precise:

l’effetto miraggio : la spiaggia assolata vista solo come salvaschermo del PC;

: la spiaggia assolata vista solo come salvaschermo del PC; l’F24 ad alta tensione : compilare i modelli di pagamento ad agosto sapendo che un millesimo di errore sulla maggiorazione dello 0,80 per cento scatenerà un avviso d’addebito automatico da lì a qualche mese;

: compilare i modelli di pagamento ad agosto sapendo che un millesimo di errore sulla maggiorazione dello 0,80 per cento scatenerà un avviso d’addebito automatico da lì a qualche mese; la vacanza quantistica: quel breve lasso di tempo nella seconda metà di agosto in cui il fiscalista prova a raggiungere la famiglia al mare ma rimanendo perennemente connesso in smart working con il cassetto fiscale spalancato tra un castello di sabbia e l’altro.

Alla fine la vera gioia della stagione non sarà il relax sul lettino ma il brivido liberatorio di aver inviato l’ultima dichiarazione dei redditi a cavallo dell’equinozio di autunno in arrivo con le sue immancabili anteprime sulle novità legislative per il 2027.

Tutto questo per rammentarci che l’aria condizionata dello studio a luglio serve solo a due cose ossia raffreddare i computer surriscaldati e calmare i bollenti spiriti del cliente alle prese con gli F24 dell’autoliquidazione appena consegnati.

Buona Estate Fiscalista!

Che il vostro software di studio possa miracolosamente non crashare, che i calcoli dello 0,80 per cento vi ridiano sempre al primo colpo e che il vostro hotspot dello smartphone regga la connessione al cassetto fiscale anche sotto l’ombrellone.

Ci rivediamo a settembre per il Concordato 2026 2027...