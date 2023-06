Proroga dell'acconto IMU nel Decreto Alluvione: l'elenco dei Comuni interessati dal rinvio della scadenza dal 16 giugno al 20 novembre 2023 è contenuto nell'Allegato 1 del Decreto Legge n. 61/2023. Si tratta dei territori delle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dall'emergenza e a beneficiare del rinvio i contribuenti residenti alla data del 1° maggio

Proroga dell’acconto IMU nel Decreto Alluvione: per i comuni interessati dall’emergenza la scadenza per il pagamento slitta dal 16 giugno al 20 novembre 2023.

Il rinvio della scadenza della prima rata dell’IMU rientra nell’elenco degli adempimenti tributari sospesi a causa della situazione emergenziale, ricadendo tra quelli del periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

Una proroga che è circoscritta all’elenco dei territori colpiti dall’emergenza alluvione, indicati all’Allegato 1 del decreto legge n. 61 del 1° giugno 2023, delle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana.

Proroga acconto IMU al 20 novembre 2023: l’elenco dei comuni interessati dal rinvio della scadenza

Il decreto legge n. 61 del 1° giugno 2023 ha previsto la proroga dei versamenti e degli adempimenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto, misura che riguarda imposte, contributi e ulteriori pagamenti quali ad esempio quelli relativi alle cartelle esattoriali, comprese quelle include nella definizione agevolata.

La proroga è quindi ampia e onnicomprensiva e comprende anche l’acconto IMU in scadenza il 16 giugno 2023.

Si ricorda che l’IMU è dovuta in due quote annuali: entro il 16 giugno di ciascun anno si versa l’acconto, calcolato sulla base delle aliquote approvate dal proprio Comune per l’anno precedente. In sede di versamento della seconda rata, ossia il saldo dovuto entro il 16 dicembre (per il 2023 slitta a lunedì 18), si dovrà invece tener conto delle nuove aliquote deliberate e pubblicate entro il mese di ottobre sul portale dedicato del Ministero dell’Economia.

La situazione emergenziale causata dalle alluvioni che hanno interessato l’Emilia Romagna, ma anche la Toscana e le Marche, ha portato il Governo ad approvare un decreto contenente, tra le altre misure, anche la proroga dei versamenti.

Come indicato dall’articolo 1, comma 1 del decreto legge n. 61/2023, a beneficiare del rinvio del termine di versamento sono i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dalla medesima data.

L’elenco dettagliato dei territori interessati, appartenenti alle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana, è contenuto nell’Allegato 1 del decreto legge n. 61/2023, che si riporta di seguito per circoscrivere le zone interessate dal rinvio dei versamenti.

REGIONE EMILIA ROMAGNA

PROVINCIA COMUNE CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE FE ARGENTA Limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola BO BOLOGNA Limitatamente alla frazione di Paleotto BO BORGO TOSSIGNANO Tutto il territorio Comunale BO BUDRIO Vedrana Limitatamente alle frazioni di Prunaro, e Vigorso BO CASALFIUMANESE Tutto il territorio Comunale BO CASTEL DEL RIO Tutto il territorio Comunale BO CASTEL GUELFO DI BOLOGNA Limitatamente alla località di capoluogo ovest BO CASTEL MAGGIORE Limitatamente alle frazioni di Castello BO CASTEL SAN PIETRO TERME Limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro BO CASTENASO Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile BO DOZZA Limitatamente al capoluogo BO FONTANELICE Tutto il territorio Comunale BO IMOLA Limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant?Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese BO LOIANO Tutto il territorio Comunale BO MEDICINA Limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant’Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova BO MOLINELLA Limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine BO MONGHIDORO Tutto il territorio Comunale BO MONTE SAN PIETRO Limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola BO MONTERENZIO Tutto il territorio Comunale BO MONZUNO Tutto il territorio Comunale BO MORDANO Tutto il territorio Comunale BO OZZANO DELL’EMILIA Limitatamente alla frazione Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale BO PIANORO Limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e Livergnano BO SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO Limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca’ Nova Galeazzi e Molino della Valle BO SAN LAZZARO DI SAVENA Limitatamente alla frazione di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna BO SASSO MARCONI Limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano BO VALSAMOGGIA Limitatamente alle frazioni Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle FC BAGNO DI ROMAGNA Tutto il territorio Comunale FC BERTINORO Tutto il territorio Comunale FC BORGHI Tutto il territorio Comunale FC CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE Tutto il territorio Comunale FC CESENA Tutto il territorio Comunale FC CESENATICO Tutto il territorio Comunale FC CIVITELLA DI ROMAGNA Tutto il territorio Comunale FC DOVADOLA Tutto il territorio Comunale FC FORLI’ Tutto il territorio Comunale FC FORLIMPOPOLI Tutto il territorio Comunale FC GALEATA Tutto il territorio Comunale FC GAMBETTOLA Tutto il territorio Comunale FC GATTEO Tutto il territorio Comunale FC LONGIANO Tutto il territorio Comunale FC MELDOLA Tutto il territorio Comunale FC MERCATO SARACENO Tutto il territorio Comunale FC MODIGLIANA Tutto il territorio Comunale FC MONTIANO Tutto il territorio Comunale FC PORTICO E SAN BENEDETTO Tutto il territorio Comunale FC PREDAPPIO Tutto il territorio Comunale FC PREMILCUORE Tutto il territorio Comunale FC ROCCA SAN CASCIANO Tutto il territorio Comunale FC RONCOFREDDO Tutto il territorio Comunale FC SAN MAURO PASCOLI Tutto il territorio Comunale FC SANTA SOFIA Tutto il territorio Comunale FC SARSINA Tutto il territorio Comunale FC SAVIGNANO SUL RUBICONE Tutto il territorio Comunale FC SOGLIANO AL RUBICONE Tutto il territorio Comunale FC TREDOZIO Tutto il territorio Comunale FC VERGHERETO Tutto il territorio Comunale RA ALFONSINE Tutto il territorio Comunale RA BAGNACAVALLO Tutto il territorio Comunale RA BAGNARA DI ROMAGNA Tutto il territorio Comunale RA BRISIGHELLA Tutto il territorio Comunale RA CASOLA VALSENIO Tutto il territorio Comunale RA CASTEL BOLOGNESE Tutto il territorio Comunale RA CERVIA Tutto il territorio Comunale RA CONSELICE Tutto il territorio Comunale RA COTIGNOLA Tutto il territorio Comunale RA FAENZA Tutto il territorio Comunale RA FUSIGNANO Tutto il territorio Comunale RA LUGO Tutto il territorio Comunale RA MASSA LOMBARDA Tutto il territorio Comunale RA RAVENNA Tutto il territorio Comunale RA RIOLO TERME Tutto il territorio Comunale RA RUSSI Tutto il territorio Comunale RA SANT’AGATA SUL SANTERNO Tutto il territorio Comunale RA SOLAROLO Tutto il territorio Comunale RN MONTESCUDO Tutto il territorio Comunale RN CASTELDELCI Tutto il territorio Comunale RN SANT’AGATA FELTRIA Tutto il territorio Comunale RN NOVAFELTRIA Tutto il territorio Comunale RN SAN LEO Tutto il territorio Comunale

REGIONE MARCHE

Provincia di Pesaro e Urbino Fano,Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Urbino Tutto il territorio Comunale

REGIONE TOSCANA

Città metropolitana di Firenze Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Serio, Londa Tutto il territorio Comunale

Proroga acconto IMU al 20 novembre, saldo entro il 16 dicembre 2023

Il versamento dell’acconto IMU dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 20 novembre 2023, al pari di tutte le altre imposte del periodo compreso dal 1° maggio alla fine del mese di agosto oggetto di sospensione.

La scadenza si avvicina quindi a quella del saldo IMU 2023 che, ad oggi, non è incluso nella proroga.

Ai contribuenti possessori di immobili, aree fabbricabili o terreni agricoli ricadenti nei comuni interessati dal rinvio dei termini di pagamento spetterà quindi il compito di procedere con il pagamento della totalità dell’IMU dovuta per l’anno in corso entro termini ravvicinati, effettuando un unico versamento ovvero due pagamenti separati per quel che riguarda la quota di acconto e quella di saldo, determinata sulla base di aliquote e regolamenti approvati da parte dell’Ente locale.

Una situazione da tenere in conto, per evitare di arrivare impreparati al maxi appuntamento con il Fisco previsto per fine anno.