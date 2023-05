Nella riunione del Consiglio dei Ministri di oggi, 23 maggio, saranno discusse le prime misure emergenziali per sostenere i territori dell'Emilia-Romagna e delle Marche colpiti dall'alluvione. Una delle principali sarà la sospensione delle scadenze fiscali e dei pagamenti

Sarà esaminato nella riunione del Consiglio dei Ministri in programma per le 11:00 di oggi, 23 maggio, il decreto legge con gli interventi previsti per fronteggiare l’emergenza provocata dall’alluvione che ha colpito i territori dell’Emilia-Romagna e delle Marche.

Come già anticipato, uno dei provvedimenti principali sarà quello relativo alla sospensione delle scadenze fiscali e dei pagamenti di tasse e contributi.

Nel campo dell’intervento dovrebbe rientrare anche la sospensione dei procedimenti amministrativi, di quelli giudiziari e dei concorsi pubblici.

Secondo le prime anticipazioni, lo stop durerà almeno fino alla fine di ottobre, ma si parla anche di una possibile estensione al 20 novembre.

Alluvione Emilia-Romagna e Marche: sospensione pagamenti e scadenze almeno fino al 30 ottobre

Il Consiglio dei Ministri è stato convocato per le 11:00 della mattinata di oggi, 23 maggio. L’ordine del giorno si aprirà con l’esame del decreto legge che dispone gli interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dall’alluvione che ha devastato alcuni territori dell’Emilia-Romagna e delle Marche.

Saranno diverse le misure messe in campo, a partire da quella relativa alla sospensione delle scadenze fiscali e dei pagamenti, per cittadini e imprese interessate.

Una richiesta arrivata da più parti e che ha trovato le prime conferme nelle dichiarazioni degli esponenti di Governo giunti sui luoghi dell’alluvione.

Già lo scorso 17 maggio, il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi aveva annunciato la stesura di un decreto legge con misure di sostegno. Come confermato anche dal Viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, uno dei provvedimenti sarà appunto quello relativo alla sospensione dei termini per gli adempimenti tributari tanto per le persone fisiche che per le società.

Il decreto in esame oggi nella riunione del CdM, dunque, conterrà i primi stanziamenti di risorse e la sospensione o proroga dei termini fiscali, contributivi, giudiziari e di altro tipo.

Tra le altre misure annunciate, poi, anche la sospensione dei mutui e i rimborsi per le persone e le imprese che hanno subito danni.

Secondo quanto riportato dal IlSole24Ore, lo stop agli adempimenti legati al fisco e alla previdenza saranno sospesi almeno fino al prossimo ottobre, ma resta in discussione la possibilità di un’estensione al 20 novembre.

Alluvione Emilia-Romagna e Marche: in gazzetta Ufficiale il provvedimento con lo stato di emergenza

Intanto, sulla Gazzetta Ufficiale del 22 maggio è stato pubblicato il provvedimento, formato dalla Premier Giorgia Meloni e dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, che dichiara lo stato di emergenza nei territori interessati a partire dal 1° maggio 2023.

Lo stato di emergenza durerà un anno e riguarda i territori e i comuni delle province di:

Reggio-Emilia;

Modena;

Bologna;

Ferrara;

Ravenna;

Forlì-Cesena.

Si tratta nello specifico di circa 80 comuni, per circa un milione tra contribuenti e imprese.

Un elenco che tuttavia resta provvisorio e che potrebbe essere esteso nel caso fosse necessario includere ulteriori comuni o territori.

Come si legge nel provvedimento, per l’attuazione dei primi interventi, in attesa della valutazione dell’effettivo impatto dell’alluvione, sono stati stanziati 10 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

Alluvione Emilia-Romagna e Marche: quali sono le misure del DL in arrivo

Il decreto legge in arrivo, dunque, conterrà il provvedimento di sospensione dei pagamenti e delle scadenze fiscali in favore di cittadini e imprese dei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Si tratta, in particolare, dello stop al pagamento di tasse, contributi e di tutti gli adempimenti fiscali, tra cui anche quelle relative alla tregua fiscale, come la rottamazione delle cartelle.

Subiranno uno stop anche i termini relativi ai processi amministrativi e a quelli giudiziari, così come i concorsi pubblici.

Non solo sospensione delle scadenze. Nel nuovo decreto dovrebbero rientrare anche provvedimenti relativi alla continuità scolastica, con la riattivazione della didattica a distanza dove necessario, e la garanzia di validità dell’anno scolastico per gli studenti.

Si prevedono anche misure per i lavoratori e le imprese, come un’indennità per i dipendenti che risultano impossibilitati a svolgere la propria attività e contributi per i lavoratori autonomi.

Torna anche l’ipotesi di smart working, al momento solo per i dipendenti pubblici.

Per quanto riguarda le risorse economiche, oltre a quelle previste dal Fondo per le emergenze nazionali, che dovrebbe essere rifinanziato, i territori colpiti dall’alluvione dovrebbero poter contare anche su quelle del PNRR, in particolare quelle destinate agli interventi per il dissesto idrogeologico e non ancora assegnate.

Ad ogni modo per tutte le conferme sui provvedimenti che saranno adottati a sostegno dei territori colpiti sarà necessario attendere il termine della riunione del Consiglio dei Ministri di oggi.