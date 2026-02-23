Cripto-attività: come mettersi in regola prima che sia troppo tardi

Finito il tempo delle incertezze sulle criptovalute? Non proprio, però è ora di tracciare una linea
Il panorama fiscale delle cripto-attività in Italia ha subìto una trasformazione radicale.
Con l’introduzione della nuova normativa, il tempo dell’incertezza non è finito ma la direzione è chiara: oggi, la trasparenza è l’unica strada percorribile per proteggere il proprio patrimonio digitale.
Ma cosa fare se non si è stati perfettamente in regola negli anni passati?
La risposta risiede nel ravvedimento operoso, uno strumento prezioso che permette di sanare omissioni o errori dichiarativi versando sanzioni ridotte.
Tuttavia, muoversi tra quadri RW, calcolo delle plusvalenze, deduzione minusvalenze e monitoraggio fiscale non è un’impresa semplice.
Perché regolarizzarsi ora?
L’Agenzia delle Entrate ha affinato gli strumenti di controllo e lo scambio di informazioni internazionale è sempre più capillare. Inoltre, dallo scorso anno l’intelligenza artificiale è stata pienamente integrata nei processi operativi dell’amministrazione finanziaria, come dimostra la velocizzazione dei rimborsi fiscali che già si è potuta misurare nel caso delle istanze di rimborso IVA.
Aspettare un accertamento significa esporsi a sanzioni pesantissime che possono vanificare i guadagni ottenuti dai propri investimenti.
Il ravvedimento operoso rappresenta l’ultima chiamata per chi desidera dormire sonni tranquilli ma va gestito con estrema attenzione.
Un webinar online in diretta e una guida per sciogliere ogni dubbio
Per supportare investitori e consulenti in questo passaggio delicato, abbiamo organizzato un webinar formativo online dedicato esclusivamente alla regolarizzazione delle cripto-attività.
Non sarà una semplice lezione teorica, ma un incontro pratico guidato da Commercialisti specializzati in materia, pronti a sviscerare i casi più complessi.
I vantaggi esclusivi per i partecipanti:
- Interattività totale: potrai porre le tue domande direttamente ai relatori durante la sessione live, ottenendo risposte ai tuoi dubbi specifici;
- Materiale di supporto: riceverai l’esclusiva guida in PDF, un manuale operativo ricco di schemi grafici e schede di sintesi per semplificare ogni adempimento;
- Approccio pratico: analizzeremo come calcolare le sanzioni e come compilare correttamente la documentazione necessaria.
Dettagli dell’evento
Il costo dell’iscrizione è di soli 25 euro: un investimento minimo per la sicurezza del proprio capitale.
La conformità fiscale non è un costo, ma una forma di assicurazione sul tuo futuro finanziario
Non lasciare che la burocrazia fermi la tua corsa nel mondo crypto.
Iscriviti oggi stesso e trasforma il caos fiscale in una strategia chiara, sicura e vincente
