Cripto-attività: come mettersi in regola prima che sia troppo tardi

Finito il tempo delle incertezze sulle criptovalute? Non proprio, però è ora di tracciare una linea

Il panorama fiscale delle cripto-attività in Italia ha subìto una trasformazione radicale.

Con l’introduzione della nuova normativa, il tempo dell’incertezza non è finito ma la direzione è chiara: oggi, la trasparenza è l’unica strada percorribile per proteggere il proprio patrimonio digitale.

Ma cosa fare se non si è stati perfettamente in regola negli anni passati?

La risposta risiede nel ravvedimento operoso, uno strumento prezioso che permette di sanare omissioni o errori dichiarativi versando sanzioni ridotte.

Tuttavia, muoversi tra quadri RW, calcolo delle plusvalenze, deduzione minusvalenze e monitoraggio fiscale non è un’impresa semplice.

Perché regolarizzarsi ora?

L’Agenzia delle Entrate ha affinato gli strumenti di controllo e lo scambio di informazioni internazionale è sempre più capillare. Inoltre, dallo scorso anno l’intelligenza artificiale è stata pienamente integrata nei processi operativi dell’amministrazione finanziaria, come dimostra la velocizzazione dei rimborsi fiscali che già si è potuta misurare nel caso delle istanze di rimborso IVA.

Aspettare un accertamento significa esporsi a sanzioni pesantissime che possono vanificare i guadagni ottenuti dai propri investimenti.

Il ravvedimento operoso rappresenta l’ultima chiamata per chi desidera dormire sonni tranquilli ma va gestito con estrema attenzione.

Un webinar online in diretta e una guida per sciogliere ogni dubbio

Per supportare investitori e consulenti in questo passaggio delicato, abbiamo organizzato un webinar formativo online dedicato esclusivamente alla regolarizzazione delle cripto-attività.

Non sarà una semplice lezione teorica, ma un incontro pratico guidato da Commercialisti specializzati in materia, pronti a sviscerare i casi più complessi.

I vantaggi esclusivi per i partecipanti:

Interattività totale : potrai porre le tue domande direttamente ai relatori durante la sessione live, ottenendo risposte ai tuoi dubbi specifici;

: potrai porre le tue domande direttamente ai relatori durante la sessione live, ottenendo risposte ai tuoi dubbi specifici; Materiale di supporto : riceverai l’esclusiva guida in PDF, un manuale operativo ricco di schemi grafici e schede di sintesi per semplificare ogni adempimento;

: riceverai l’esclusiva guida in PDF, un manuale operativo ricco di schemi grafici e schede di sintesi per semplificare ogni adempimento; Approccio pratico: analizzeremo come calcolare le sanzioni e come compilare correttamente la documentazione necessaria.

Dettagli dell’evento

Il costo dell’iscrizione è di soli 25 euro: un investimento minimo per la sicurezza del proprio capitale.

La conformità fiscale non è un costo, ma una forma di assicurazione sul tuo futuro finanziario

Non lasciare che la burocrazia fermi la tua corsa nel mondo crypto.

Iscriviti oggi stesso e trasforma il caos fiscale in una strategia chiara, sicura e vincente