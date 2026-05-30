Rottamazione quater in scadenza: mini proroga automatica fino all’8 giugno

La data del 31 maggio segna la scadenza per il pagamento delle rate della rottamazione quater, ma il termine di tolleranza determina una mini proroga all'8 giugno. Nel frattempo si torna a parlare di riapertura

Nel calendario della rottamazione quater la prossima scadenza è fissata al 31 maggio, ma il termine di tolleranza e la concomitanza con i fine settimana determinano una mini proroga automatica. C’è tempo per pagare le rate dovute fino a lunedì 8 giugno.

Anche questa volta le porte della vecchia pace fiscale non si riaprono per i cosiddetti decaduti, coloro che hanno smesso di versare gli importi per mettersi in regola: la riapertura non ha trovato posto nella legge di conversione del Decreto Fiscale.

Nonostante ciò, l’idea di dare una nuova chance resta in campo e tenta la strada del Decreto Carburanti ter.

Rottamazione quater in scadenza: con la mini proroga automatica, si paga fino all’8 giugno

Nonostante le proposte in campo, a fine maggio solo i contribuenti in regola con il piano comunicato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione sono chiamati a versare la rata in calendario per proseguire il percorso di pacificazione.

Grazie ai tempi supplementari concessi dalla normativa, si guadagna qualche giorno e il pagamento si può effettuare anche dopo il ponte del 2 giugno.

Come di consueto, le strade per versare le somme dovute sono diverse: è possibile pagare online tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione o i canali telematici di banche, poste e altri servizi di pagamento, ma anche di persona presso banche, tabaccai, ricevitorie o uffici AdER, dopo aver ottenuto un appuntamento.

Scadenza dopo scadenza, i cittadini e le cittadine hanno anche la possibilità di ridurre l’importo della rata dovuta, eliminando dei debiti inclusi originariamente nella domanda di adesione.

Questa strada è percorribile tramite il servizio ContiTu: direttamente online si può richiedere all’Agenzia delle Entrate Riscossione di elaborare nuovamente i bollettini, continuando a sanare solo alcune cartelle.

Rottamazione quater, pagamenti fino all’8 giugno e nuova proposta di riapertura

Neanche il termine del 31 maggio si trasforma nell’occasione giusta per riammettere coloro che non hanno versato le somme dovute entro il 30 novembre e il 28 febbraio.

Come accaduto lo scorso febbraio con il DL Milleproroghe, la proposta di riapertura non ha trovato spazio nel testo del DL Fiscale approvato in via definitiva.

Nonostante il placet del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che anche nelle scorse settimane aveva confermato segnali di apertura, le porte della vecchia pace fiscale per ora restano chiuse.

Ma l’idea di dare una nuova opportunità non viene accantonata. E proprio a un passo dalla nuova scadenza per il pagamento delle rate, il 27 maggio Alberto Gusmeroli durante il Convegno organizzato dal Dipartimento economia della Lega ha confermato la presentazione di un nuovo emendamento per tentare ancora una volta di riaccogliere nel perimetro della rottamazione quater chi ha smesso di pagare. Questa volta l’occasione arriva con la conversione in legge del DL carburanti ter e i lavori in corso al Senato.