Prezzo diesel e benzina: verso il taglio delle accise fino al 4 luglio

In arrivo una nuova riduzione delle accise su benzina e gasolio. Lo sconto sui prezzi, più contenuto rispetto al passato, dovrebbe essere confermato fino al 4 luglio

Il 6 giugno scade l’ultima proroga per il taglio delle accise su benzina e gasolio che ha contribuito a limitare l’aumento del prezzo alla pompa.

È atteso per oggi l’annunciato decreto ministeriale che dovrebbe estendere lo sconto, determinato in base al meccanismo delle accise mobili, per circa altre 4 settimane.

La riduzione, stavolta più contenuta, dovrebbe essere confermata fino al 4 luglio. Lo sconto dovrebbe restare invariato per la benzina, mentre per il gasolio si prospetta un intervento più contenuto: la riduzione dovrebbe passare dai circa 12 centesimi attuali a circa 9 centesimi.

Prezzo diesel e benzina: taglio delle accise fino al 4 luglio

Lo aveva già preannunciato il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, intervenuto al Senato giovedì scorso: “il 6 scadono le accise e noi interverremo con il meccanismo delle accise mobili”.

Oggi, 6 giugno, infatti, è l’ultimo giorno per la proroga disposta dal decreto Carburanti-quater, che ha esteso lo sconto sui prezzi alla pompa, confermando la misura con cui il Governo in queste ultimi mesi ha tentato di limitare l’aumento dei costi legati all’energia e in particolare al carburante.

“Dobbiamo effettivamente valutare quant’è la disponibilità e fino al giorno 6 non l’abbiamo per motivi tecnici. In base a questo e alle condizioni di mercato vedremo come prorogare queste forme di intervento”, diceva il Ministro MEF. Ora che la disponibilità è stata quantificata, circa 140 milioni di euro secondo quanto riportato dal Sole24ore, è atteso già nella giornata di oggi l’annunciato decreto ministeriale.

Come specificato da Giorgetti, si interverrà secondo il meccanismo delle accise mobili, che prevede la possibilità di ridurre le accise per compensare le maggiori entrate IVA derivanti dalla variazione dei costi delle materie prime. Si utilizzeranno quindi le risorse derivanti dall’extragettito IVA di maggio.

Il nuovo intervento dovrebbe consentire di allungare lo sconto sui prezzi al distributore per almeno altre quattro settimane, quindi fino al 4 luglio.

Considerato i costi e le risorse a disposizione, però, per poter prorogare l’intervento è necessario ridurre lo sconto: a farne le spese sarà il gasolio, con lo sconto che dovrebbe passare dagli attuali 12,2 centesimi al litro a 9,76 centesimi al litro. Dovrebbe, invece, restare invariato l’intervento sulle accise della benzina, con la riduzione stabile sugli attuali 6,1 centesimi al litro (l’intervento sulla benzina, ricordiamo, era già stato ridotto già dalla metà di aprile per concentrare gli sforzi nel limitare l’aumento del gasolio).

Al 5 giugno, l’osservatorio MIMIT mostra un prezzo medio alla pompa più o meno allineato, con 1,926 €/l per la benzina e 1,984 €/l per il gasolio.

Prezzo del carburante: serve un cambio di rotta

Questo sarà con ogni probabilità l’ultimo intervento di questo tipo. Il nuovo decreto, infatti, è una sorta di misura tampone in attesa di capire come utilizzare le nuove risorse, circa 14 miliardi in tre anni, derivanti dalla flessibilità concessa dall’UE sulla clausola di salvaguardia per la difesa, estesa anche alle misure per rafforzare la resilienza energetica.

Risorse che, come espressamente sottolineato dall’Europa, non possono coprire interventi che sovvenzionano l’uso di combustibili fossili, come le riduzioni mirate delle accise. Si dovrà quindi trovare una strada alternativa che spazi dalle rinnovabili alle batterie, passando anche per interventi mirati per famiglie e imprese.

In settimana sarebbe dovuto approdare in Consiglio dei Ministri un decreto per garantire alle famiglie in difficoltà un bonus carburante, ma non è stato inserito all’ordine del giorno. Secondo le anticipazioni si tratterebbe di un “voucher energia” dal valore di 100 euro, erogato direttamente sulla Carta dedicata a te.

Vedremo se sarà questa la strada verso cui proseguirà l’intervento. Ad ogni modo, il Ministro ha ribadito la necessità di compiere delle scelte ponderate e di agire con calma. Intanto l’aumento sarà contenuto almeno fino a 4 luglio con il nuovo intervento.