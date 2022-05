Come diventare commercialista: laurea, tirocinio ed esame di Stato

Diventare commercialista, dalla laurea fino al tirocinio e all'appuntamento con l'esame di Stato: di seguito l'iter da seguire e alcuni suggerimenti su come prepararsi per l'abilitazione.

Come diventare commercialista, quale corso di laurea scegliere e come si svolgono tirocinio e esame di Stato?

Sono in tanti i giovani che si chiedono come diventare commercialista, una professione che anche alla luce delle continue novità in ambito fiscale è diventata quantomai fondamentale.

Di seguito approfondiremo passo per passo tutto l’iter previsto, a partire dalla laurea, e fino ad arrivare all’importante appuntamento con l’esame di Stato.

Per quel che riguarda l’esame di abilitazione, con la fine dell’emergenza Covid si torna alle regole ordinarie, così come per il tirocinio. A specificarlo è stato il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercalisti ed Esperti Contabili con il pronto ordine n. 90 del 14 aprile 2022.

Scendiamo di seguito nel dettaglio e vediamo quindi come diventare commercialista.

Il commercialista è un professionista che svolge un’attività di consulenza in ambito commerciale, fiscale, societario e del lavoro e gestisce una serie di attività quali la tenuta della contabilità, la predisposizione del bilancio di esercizio e della dichiarazione dei redditi, la redazione dei libri contabili e del libro unico del lavoro (LUL) lo svolgimento di perizie tecniche, ispezioni e revisioni amministrative.

Negli ultimi anni la professione di commercialista si è fortemente evoluta grazie al digitale. La gestione telematica degli adempimenti, infatti, è ormai pressoché totale. Di conseguenza, un dottore commercialista oggi deve possedere solide conoscenze anche di informatica.

Per diventare dottore commercialista è necessario rispettare alcuni step, a partire dal cosa studiare all’università, passando per il tirocinio obbligatorio fino al passaggio fondamentale dell’esame di Stato per l’abilitazione.

Vediamo quindi punto per punto quali sono i passi necessari per diventare commercialista.

