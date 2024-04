Nella bozza del nuovo decreto legislativo in materia di IRPEF e IRES atteso in Consiglio dei Ministri di oggi trova spazio anche un nuovo bonus fino a 80 euro sulle tredicesime più basse. Le novità sull’ipotesi di intervento in attesa della flat tax sulla retribuzione aggiuntiva di dicembre

Un bonus di 80 euro sulla tredicesima dei dipendenti con redditi più bassi, in attesa del debutto della flat tax sulla retribuzione aggiuntiva di dicembre.

Nella bozza di decreto legislativo in materia di IRPEF e IRES atteso oggi in Consiglio dei Ministri trova spazio anche l’ipotesi di un intervento ad hoc per il 2024, da finanziare con le entrate aggiuntive derivanti dal concordato preventivo biennale.

La bozza circolata nelle ultime ore parla di un bonus fino a 80 euro, che si aggiungerebbe al trattamento integrativo, al fine di detassare parzialmente la tredicesima. Il Viceministro Leo, in una nota del 22 aprile, evidenzia che nulla è ancora definito ma è chiaro l’intento di anticipare l’avvio della tassazione sostitutiva delle tredicesime prevista tra i criteri direttivi della legge delega fiscale.

L’incognita circa le risorse a disposizione potrebbe però far slittare il tutto all’autunno, in vista dei lavori per la messa a punto della prossima Manovra.

Nuovo bonus 80 euro in arrivo? Ipotesi in campo per aumentare la tredicesima

Di definito non c’è ancora nulla, anche considerando la necessità di far quadrare i conti, ma dalla prima bozza del decreto legislativo in materia di IRPEF e IRES, con il quale il Governo punta ad attuare un nuovo tassello della riforma fiscale, emergono alcune ipotesi di novità di particolare interesse per i contribuenti con redditi più bassi.

La previsione, seppur ancora in via embrionale, di un nuovo bonus di 80 euro erogato una tantum sulla tredicesima mensilità è indubbiamente una di queste e in attesa di conferme è bene fare il punto delle misure in cantiere.

L’aumento si applicherebbe ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 15.000 euro, già ad oggi beneficiari dell’ex bonus Renzi, il trattamento integrativo in busta paga erogato da gennaio a dicembre, tredicesima esclusa, per un valore pari a 100 euro mensili.

Al bonus già vigente pari a 1.200 euro annui potrebbe quindi affiancarsi una quota aggiuntiva, a copertura della tredicesima, di valore fino a 80 euro, ma il cui importo definitivo verrebbe stabilito con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da emanarsi entro il 15 novembre 2024.

A finanziarlo sarebbero le maggiori entrate derivanti dal concordato preventivo biennale, il “patto” tra partite IVA e Fisco sul quale il Governo sembra puntare sempre di più.

Gli incassi che deriveranno dallo strumento - per la cui adesione ci sarà tempo fino al 15 ottobre - potrebbero fare da base non solo alla conferma delle tre aliquote IRPEF anche nel 2025 (o, incassi permettendo, alla riduzione a due dei valori dell’imposta), ma anche alla misura straordinaria sulle tredicesime.

Nella riforma fiscale una flat tax anche sulla tredicesima mensilità

Come già detto, il bonus fino a 80 euro sulla tredicesima resta ancora un’ipotesi in attesa di conferme, considerando che come evidenziato dal Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, “il provvedimento è ancora oggetto di revisione da parte degli uffici competenti” e il decreto in materia di IRPEF e IRES dovrà assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Quel che è certo è che nella legge delega in materia di riforma fiscale si tocca anche il tema della detassazione delle tredicesime, e l’intervento in campo consentirebbe quindi di giocare d’anticipo.

Nello specifico è l’articolo 5 relativo ai Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche a prevedere:

“l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e sui redditi indicati all’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferibili alla percezione della tredicesima mensilità, ferma restando la complessiva valutazione, anche a fini prospettici, del regime sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito introdotto, per l’anno 2023, per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.”

La legge delega sulla riforma fiscale delinea quindi i criteri per l’avvio della flat tax sulle tredicesime, nonché sugli straordinari, ossia di una tassazione agevolata rispetto all’IRPEF.

L’obiettivo è chiaro: rendere meno gravosa la tassazione della mensilità aggiuntiva di dicembre, che ad oggi risulta più “pesante” per via del venir meno dell’applicazione di detrazioni e altri bonus fiscali, come per l’appunto il trattamento integrativo.

La previsione per il 2024 di un bonus una tantum di valore fino a 80 euro anticiperebbe quindi l’avvio dell’imposta sostitutiva agevolata indicata dalla delega fiscale.

Il tutto però previa valutazione dell’effettiva fattibilità della misura sul fronte del bilancio pubblico, e nell’incertezza delle coperture che potranno essere garantite dal concordato preventivo biennale per le partite IVA.