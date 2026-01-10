Puntali dall'INAIL le istruzioni per il pagamento a rate dell'autoliquidazione 2025/2026. Definito anche il tasso degli interessi da applicare per le rate successive alla prima

Il termine per il pagamento dell’autoliquidazione INAIL 2025/2026 si avvicina, come di consueto la scadenza è fissata a metà febbraio.

Per il pagamento delle somme dovute, i datori di lavoro possono optare per il versamento in un’unica soluzione oppure a rate.

In quest’ultimo caso per le rate successive alla prima si applica anche il tasso di interesse determinato dal Ministero dell’Economia.

Con le istruzioni operative pubblicate sul sito, l’Istituto fornisce le indicazioni per il pagamento a rate dell’autoliquidazione e specifica il tasso di interesse da applicare.

Autoliquidazione INAIL 2026: le scadenze per il pagamento a rate e gli interessi da applicare

Per il pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come ogni anno, c’è tempo fino a metà febbraio, ma i datori di lavoro sono chiamati a prepararsi per tempo per l’invio della documentazione.

Tutte le istruzioni da seguire sono state fornite dall’INAIL nel documento pubblicato sul sito a fine dicembre.

Ad un mese dalla scadenza per l’autoliquidazione INAIL 2025/2026, l’Istituto ha fornito anche le istruzioni operative per il pagamento a rate delle somme dovute.

I datori di lavoro, ricordiamo infatti, hanno tempo fino al prossimo 16 febbraio per provvedere al pagamento.

Dallo scorso dicembre, come previsto dalla tabella di marcia fornita dall’INAIL, sono disponibili i servizi online per il calcolo dei premi e per l’invio telematico della dichiarazione dei salari che si aggiungono a quelli già attivi e messi a disposizione dall’Istituto.

Come ogni anno, i datori di lavoro chiamati all’adempimento hanno la possibilità di scegliere se versare l’importo dovuto in un’unica soluzione oppure in quattro rate trimestrali di pari importo.

Vediamo come funziona quindi il pagamento a rate dell’autoliquidazione INAIL 2025/2026.

I datori di lavoro che scelgono questa opzione dovranno provvedere al versamento della prima rata entro la stessa scadenza per l’autoliquidazione, quindi entro il 16 febbraio 2026.

Le date da segnare in calendario sono le seguenti:

16 febbraio 2026

18 maggio 2026*

20 agosto 2026**

16 novembre 2026

* La scadenza canonica del giorno 16 slitta al primo giorno utile successivo in quanto cade di sabato.

** Si applica la possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione.

Pagamento a rate autoliquidazione INAIL 2026: il tasso di interesse

Come anticipato, per il pagamento delle rate successive alla prima bisogna applicare anche il relativo tasso di interesse.

Il valore di riferimento è quello del tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2025, pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ed è pari al 2,75 per cento.

All’interno del documento, l’INAIL ha quindi indicato, sulla base di tale tasso, i coefficienti da utilizzare per determinare gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2025/2026.

Scadenze per il pagamento e coefficienti sono indicati nella tabella di seguito.

Rate Data scadenza Data utile per il pagamento Coefficienti interessi 1° 16 febbraio 2026 16 febbraio 2026 0 2° 16 maggio 2026 18 maggio 2026 0,00670548 3° 16 agosto 2026 20 agosto 2026 0,01363699 4° 16 novembre 2026 16 novembre 2026 0,02056849

Ricordiamo che la data del 16 febbraio 2026 segna anche il termine per il versamento (in un’unica soluzione) dei contributi associativi e per l’invio della comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte.

Il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2025 è invece fissato al 2 marzo 2026.