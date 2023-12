Superbonus, nuovo decreto in arrivo: le ipotesi allo studio del governo

Nessuna proroga del superbonus nel decreto Milleproroghe. Le misure allo studio del governo saranno inserite in un decreto ad hoc

Nessuna proroga del superbonus nel decreto Milleproroghe. Le nuove misure in arrivo dovrebbero prendere forma in un altro decreto.

Ad anticiparlo è l’Ansa.it, facendo riferimento all’orientamento di diverse fonti di maggioranza e di governo.

Tra le misure allo studio c’è l’ipotesi di un SAL straordinario per permettere di far rientrare nell’agevolazione al 90 o al 110 per cento alcune delle spese già effettuate, nel caso in cui non si riesca a raggiungere il 30 per cento (come previsto dalle regole attuali).

La possibilità sarebbe infatti prevista esclusivamente per determinate tipologie di interventi, con una spesa ridotta rispetto ad un intervento generalizzato.

Superbonus, nuovo decreto in arrivo: le ipotesi allo studio

Sempre più lontana la proroga del superbonus, anche alla luce delle dichiarazioni del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, intervenuto ieri presso la Commissione Bilancio della Camera impegnata nell’esame del testo della Legge di Bilancio 2024.

Sono tuttavia allo studio dell’Esecutivo nuove misure per intervenire sull’agevolazione edilizia, con la scadenza del 31 dicembre 2023 alle porte.

Senza alcun intervento l’agevolazione al 90 o al 110 per cento spetterebbe esclusivamente per le spese sostenute entro fine anno. Dal 1° gennaio 2024 scenderà al 70 per cento per i condomini e terminerà per le villette e le unifamiliari.

Dal momento però che sono ancora molti gli interventi incompiuti, il governo sta valutando di intervenire nuovamente con un decreto ad hoc.

Come anticipato da Ansa.it, infatti, le forze di maggioranza sarebbero d’accordo a non inserire alcuni intervento nel decreto Milleproroghe, che dovrebbe essere approvato nella giornata di oggi, 28 dicembre 2023.

I nuovi interventi non consisteranno in una proroga. Potrebbe invece trattarsi dell’introduzione di un nuovo SAL straordinario ma destinato esclusivamente ad alcune tipologie di intervento.

La misura sarebbe sicuramente meno costosa ma non è detto che comunque ci siano i margini. Nessun intervento in tal senso entrerà nella Legge di Bilancio 2024, che dovrebbe ottenere il via libera definitivo della Camera entro domani, così come nel decreto Milleproroghe, che sarà approvato ad ore.