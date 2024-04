Modello 730, quanto si risparmia con le detrazioni e quali spese riducono l’IRPEF?

A quanto ammonta il risparmio IRPEF beneficiando delle detrazioni con il modello 730? Secondo il Dipartimento delle Finanze che ha analizzato le dichiarazioni dello scorso anno, in media lo sconto ammonta a circa 2.000 euro per un totale complessivo di 80 miliardi circa: panoramica delle principali spese che riducono l'imposta da versare

Nel calcolo dell’IRPEF un ruolo importante lo giocano le detrazioni, ovvero gli sconti d’imposta previsti per categorie di contribuenti o anche per tipologia di spese sostenute. Ma quanto si risparmia beneficiando delle detrazioni tramite il modello 730?

Il loro valore complessivo ammonta a circa 80 miliardi per una media di 2.000 euro. I dati arrivano dal Dipartimento delle Finanze che ha analizzato le dichiarazioni dei redditi dello scorso anno nel report diffuso il 23 aprile.

Una panoramica su come funzionano queste agevolazioni e come riducono l’imposta da versare.

Modello 730, risparmio di 80 miliardi con le detrazioni

Non stupisce il valore complessivo degli sconti IRPEF che emerge dall’analisi sul periodo d’imposta 2022.

Le detrazioni, infatti, agiscono sull’imposta da pagare riducendola e rientrano nelle cosiddette tax expenditure insieme alle deduzioni, alle imposte sostitutive, alle aliquote ridotte, ai crediti di imposta.

Fanno parte, insomma, del pacchetto di strumenti che per i contribuenti riducono in maniera diversa l’imposta da versare e che determinano una perdita di gettito pari a 105 miliardi di euro.

Sono queste le cifre diffuse recentemente dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio che ha sottolineato l’importanza di trovare nuove strade per ridurre le cosiddette spese fiscali e per indirizzarle in maniera più coerente.

Nel frattempo nel panorama complessivo le detrazioni accessibili tramite modello 730 e più in generale con la dichiarazione dei redditi, senza presentare alcuna domanda, continuano a rappresentare una parte importante delle agevolazioni accessibili per i contribuenti.

Nel totale degli 80 miliardi un ruolo di primo piano in questi anni spetta ai bonus edilizi, per le ristrutturazioni nelle dichiarazioni dei redditi dello scorso anno i contribuenti hanno complessivamente risparmiato più di 8 miliardi di euro, ma anche le spese sanitarie nel complesso hanno garantito una riduzione pari a oltre 23 miliardi.

Modello 730, quanto si risparmia con le detrazioni? Dipende dalle spese sostenute

Oltre agli sconti IRPEF applicati in base alla tipologia di contribuenti, come quelli per i carichi di famiglia o per i redditi di lavoro dipendente, ci sono una serie di bonus che spettano in relazione alle spese sostenute.

E alla vigilia della pubblicazione della precompilata può essere utile una panoramica delle detrazioni accessibili.

Indicando diversi costi sostenuti nell’arco del 2023 nel modello 730/2024 si ottiene uno sconto sull’imposta da versare che si calcola in base a diversi fattori.

Nelle dichiarazioni del 2023 le detrazioni del 19 per cento hanno superato la quota dei 36 miliardi: si tratta delle agevolazioni previste dall’articolo 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi riconosciute per alcune tipologie di spese sostenute.

Al di là dei numeri complessivi, il singolo contribuente calcola il risparmio d’imposta a cui ha diritto tenendo conto di alcuni fattori:

l’ importo dei costi sostenuti per singola tipologia di oneri detraibili;

per singola tipologia di oneri detraibili; eventuali franchigie da applicare , come nel caso delle spese mediche;

, come nel caso delle spese mediche; eventuali limiti massimi di spesa, oltre i quali non è possibile conteggiare la riduzione dell’imposta.

In tabella una panoramica, non esaustiva, delle principali detrazioni accessibili tramite modello 730/2024.

Tipologie di spese che danno diritto alle detrazioni del 19 per cento Franchigia o limiti Risparmio IRPEF massimo Spese mediche e sanitarie Franchigia di 129,11 euro - Spese veterinarie Franchigia di 129,11 euro e limite massimo di 550 euro 80 euro circa Contributi di colf e badanti Entro il limite di 2.100 euro (Reddito entro i 40.000 euro) 399 euro Spese funebri Entro il limite di 1.550 euro per ciascun decesso 294,50 euro Spese scolastiche Entro il limite di 800 per alunno o studente 152 euro Abbonamento ai messi pubblici Entro il limite di 250 euro 47,50

Su alcune di queste voci è necessario applicare, inoltre, anche la regola introdotta dal 2020 che prevede una riduzione del beneficio a partire da un reddito superiore a 120.000 euro fino ad azzerarlo quando si superano i 240.000 euro.

Molte delle spese sostenute vengono già inserite nel modello 730/2024 precompilato che l’Agenzia delle Entrate elabora con i dati in suo possesso.

Entro il 30 aprile è attesa la pubblicazione della dichiarazione dei redditi pronta all’uso: partendo dalle informazoini già inserite, i contribuenti potranno verificare la presenza di tutti i costi che garantiscono uno sconto IRPEF, ed eventualmente inserire le spese mancanti prima di inviarla, per ottenere il corretto sconto d’imposta a cui si ha diritto.

Il risparmio che deriva dalle detrazioni, per forza di cosa, non ha un importo fisso ma varia in base a diversi fattori.