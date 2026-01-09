Legge di Bilancio 2026: le novità fiscali per gli studi professionali

Webinar formativo gratuito organizzato da TeamSsytem e Informazione Fiscale e dedicato all'analisi delle principali novità fiscali che commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro e tributaristi dovranno applicare a partire da quest'anno

9 gennaio 2026

Primo appuntamento formativo dell’anno organizzato da TeamSystem e Informazione Fiscale. Il prossimo lunedì 19 gennaio alle 15.00 terremo un evento formativo gratuito e online, della durata di circa un’ora e mezza. Parleremo delle principali novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2026 e che avranno un impatto immeditato sull’attività degli studi professionali di commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro e tributaristi. L’evento formativo si concentrerà sul tema della programmazione fiscale delle fondamentali scelte che i clienti degli studi dovranno fare in queste prime settimane dell’anno, anche in vista dei conseguenti risvolti per la campagna dichiarativa 2026. Sarà possibile partecipare all’evento formativo compilando il modulo nella pagina di registrazione dedicata. Ecco il programma dell’evento formativo: IRPEF : aliquote e detrazioni, diverse novità dal 2026;

: aliquote e detrazioni, diverse novità dal 2026; IRES : aliquota ridotta solo per un anno, si passa all’iper ammortamento;

: aliquota ridotta solo per un anno, si passa all’iper ammortamento; Tassazione dividendi : cosa cambia nel 2026;

: cosa cambia nel 2026; Agevolazioni fiscali sul lavoro : confermata l’extra deduzione, ancora non operativa la decontribuzione;

: confermata l’extra deduzione, ancora non operativa la decontribuzione; Regime forfettario: limite di lavoro dipendente a 35.000 euro ma attenzione ai controlli fiscali. Relatori dell’evento formativo saranno: Francesco Oliva , dottore commercialista e direttore responsabile di Informazione Fiscale;

, dottore commercialista e direttore responsabile di Informazione Fiscale; Melissa Farneti, Professional solution specialist TeamSystem. La partecipazione al webinar formativo consentirà di: Fare il punto sulle novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, con una panoramica ragionata dell’attuale situazione e delle prospettive future. Analizzeremo le novità in materia di IRPEF, IRES e tassazione dei dividendi dal punto di vista operativo. Illustreremo in modo schematico gli strumenti utilizzabili per l’ ottimizzazione fiscale del costo del lavoro . Concluderemo la rassegna con un paio di approfondimenti molto utili sul regime forfettario. L’obiettivo è fare il punto sugli elementi che dovranno essere maggiormente considerati negli studi professionali che si occupano di consulenza fiscale per assistere al meglio i propri clienti;

Conoscere tutte le potenzialità di TeamSystem Studio, il software basato sull'intelligenza artificiale e rivolto a dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro e tributaristi. La soluzione, grazie alle specifiche funzionalità racchiuse in un'unica piattaforma, permette di ottimizzare l'organizzazione di studio, riducendo tempi e rischi di errori. L'interazione, facile e intuitiva, permette un'agile gestione di consulenze professionali e servizi, impattando positivamente sulle attività quotidiane dello Studio, in relazione alla gestione di tutti gli adempimenti necessari per la completa gestione del cliente.