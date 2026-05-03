Finanziamenti fino a 500.000 euro per le aziende del Lazio

Riaperto il fondo patrimonializzazione delle piccole e medie imprese del Lazio: finanziamenti a tasso zero fino a 500.000 euro. Ecco come e quando presentare domanda

Il Fondo Patrimonializzazione per le PMI è finalizzato a sostenere la crescita delle PMI che hanno effettuato un aumento di capitale che determini un effettivo ingresso di risorse finanziare nell’impresa.

Si tratta di uno strumento di sostegno al credito di importanza strategica per l’economia del Lazio, che rientra all’interno di un’azione complessiva che punta a garantire una ripartenza all’insegna degli investimenti, dell’innovazione e della crescita dimensionale.

L’iniziativa, che mira ad agevolare l’accesso al credito delle imprese, è rivolta alle PMI costituite nella forma di società di capitali che:

hanno depositato gli ultimi due bilanci d’esercizio;

hanno o intendono aprire una sede operativa nel Lazio;

hanno effettuato un aumento di capitale pari ad almeno 50.000 euro.

L’agevolazione consiste in un finanziamento a tasso zero di un importo che varia da 50.000 a 500.000 euro.

Importo Durata Tasso di interesse Rimborso da 50.000 a 500.000 7 anni incluso preammortamento di un anno zero rata mensile costante anticipata

Il bando è stato riaperto nel BURL di aprile 2026 dalla Regione Lazio e le domande si potranno presentare a partire da lunedì 11 maggio alle 10.00.

I professionisti di Informazione Fiscale possono supportarti nell’analisi di prefattibilità del progetto e nella predisposizione e presentazione della domanda, compila il form per chiedere maggiori informazioni:

Nome (Obbligatorio) Cognome (Obbligatorio) Il tuo indirizzo email (Obbligatorio) Telefono (Obbligatorio solo numeri) Azienda Stato occupazionale (Obbligatorio) Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Altro Corso di interesse (Obbligatorio) Testo del tuo messaggio: (Obbligatorio) Si prega di lasciare vuoto questo campo:

Il finanziamento agevolato erogato dalla Regione ha caratteristiche uniche sul mercato:

Importo : minimo 50.000 euro, massimo 500.000 euro;

: minimo 50.000 euro, massimo 500.000 euro; Tasso di interesse : fisso allo 0%;

: fisso allo 0%; Durata : 84 mesi (7 anni), con un preammortamento obbligatorio di 12 mesi;

: 84 mesi (7 anni), con un preammortamento obbligatorio di 12 mesi; Garanzie: nessuna garanzia reale o personale richiesta.

Di norma, il prestito concesso è

di importo pari all’aumento di capitale sottoscritto e può coprire fino al 50% del valore totale del progetto di investimento

Chi può presentare domanda e per quali spese ammissibili?

I beneficiari sono le Piccole e Medie Imprese (PMI) costituite in forma di società di capitali che abbiano sede operativa nel Lazio.

I requisiti principali includono quanto visto sopra ovvero:

Possesso di almeno due bilanci chiusi e depositati (requisito non richiesto per le Start-up Innovative se finanziate da FIA o Business Angels);

Regolarità contributiva verificata tramite DURC;

Esposizione bancaria limitata e solidità economica.

Il finanziamento deve essere utilizzato per progetti di importo non inferiore a 100.000 euro.

Le spese ammissibili riguardano:

Attivi materiali : acquisto di macchinari, attrezzature nuovi di fabbrica, terreni (entro il 10-15%) e Immobili/opere murarie (entro il 20%);

: acquisto di macchinari, attrezzature nuovi di fabbrica, terreni (entro il 10-15%) e Immobili/opere murarie (entro il 20%); Attivi immateriali : software, brevetti, licenze e know-how;

: software, brevetti, licenze e know-how; Consulenze specialistiche : studi di fattibilità e servizi esterni (entro il 10%);

: studi di fattibilità e servizi esterni (entro il 10%); Capitale circolante: spese per la gestione operativa, nel limite del 30% del progetto.

Richiedi supporto per la tua domanda di finanziamento

La corretta predisposizione del Business Plan e la verifica dei requisiti economico-finanziari sono passaggi critici per evitare il rigetto dell’istanza.

Se desideri ricevere assistenza professionale per la preparazione della documentazione o per una valutazione preventiva della tua pratica, il team consulenza di Informazione Fiscale è a tua disposizione.

Compila il form sottostante per essere ricontattato dai nostri esperti e verificare la fattibilità del tuo progetto

