A breve le PMI del Mezzogiorno potranno fare domanda per i nuovi contributi per gli investimenti sostenibili. Lo sportello si apre a maggio

In partenza a maggio la nuova misura “Investimenti sostenibili 4.0” promossa dal MIMIT e destinata alle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.

L’agevolazione riconosce contributi per gli investimenti mirati a supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile.

La domanda si può precompilare sul sito di Invitalia a partire dal 30 aprile 2025.

Contributi per gli investimenti sostenibili delle PMI: quando fare domanda

“Investimenti sostenibili 4.0”, la nuova agevolazione destinata alle PMI del Mezzogiorno, è pronta a partire.

Dopo la pubblicazione del decreto con le istruzioni operative, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito termini e modalità di domanda per i contributi.

L’agevolazione, per la quale sono stati stanziati 300 milioni, è volta a supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle micro, piccole e medie imprese che operano nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Le PMI interessate e in possesso dei requisiti richiesti devono presentare la domanda, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione “Investimenti sostenibili 4.0 – PN RIC 2021-2027” del sito di Invitalia. La richiesta può essere trasmessa dal legale rappresentante, previsto accesso con credenziali SPID, CIE o CNS.

In questa stessa sezione è pubblicata anche tutta la modulistica necessaria.

Sono previste due diverse fasi per l’accesso al contributo:

a partire dalle ore 10.00 del 30 aprile è possibile precompilare la domanda. In questa fase sarà rilasciato il “codice di predisposizione della domanda”, che permetterà l’invio della richiesta;

è possibile precompilare la domanda. In questa fase sarà rilasciato il “codice di predisposizione della domanda”, che permetterà l’invio della richiesta; a partire dalle ore 10.00 del 20 maggio è possibile trasmettere la richiesta.

Ogni impresa può presentare una sola domanda di agevolazione (può comunque presentarne una nuova in caso di rigetto della prima istanza).

Le richieste sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione.

MIMIT - Decreto direttoriale del 31 marzo 2025 Investimenti sostenibili 4.0. Termini e modalità presentazione domande

Investimenti sostenibili 4.0: progetti e contributi

Le agevolazioni coprono fino al 75 per cento delle spese ammissibili, senza distinzioni sulla base delle dimensioni dell’impresa. Sono concesse sotto forma di contributo in conto impianti (35 per cento dell’ammontare complessivo) e finanziamento agevolato (40 per cento).

Per poter beneficiare dell’agevolazione “Investimenti sostenibili 4.0”, le imprese interessate devono presentare un programma di investimento che:

offra un contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali;

renda il processo produttivo sostenibile e circolare;

migliori la sostenibilità e il risparmio energetico dell’impresa;

favorisca la transizione tecnologica e digitale dell’azienda.

L’obiettivo del programma dovrà essere raggiunto tramite l’impiego di tecnologie abilitanti come:

l’intelligenza artificiale;

la blockchain;

l’internet of things e l’industrial internet;

il cloud;

la cybersecurity;

i big data e analytics;

le soluzioni di advanced manufacturing;

la manifattura additiva;

la simulazione e la realtà aumentata.

Le spese previste dal programma dovranno riguardare:

l’acquisto di macchinari, impianti e nuove attrezzature;

opere murarie;

programmi informatici;

certificazioni ambientali;

servizi di consulenza specialistica.

Il programma d’investimento deve prevedere una spesa compresa tra i 750.000 euro e i 5 milioni di euro.