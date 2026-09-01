Riforma dell’ISEE in arrivo?

Durante la kermesse La Piazza 2026, organizzata da Affaritaliani.it e dall’Associazione La Piazza: il bene comune conclusasi sabato scorso, è andato in scenda un inedito botta e risposta tra il ministro dei trasporti Matteo Salvini e la ministra del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone.

Il nodo del contendere è uno strumento fiscale centrale per le famiglie ovvero l’ISEE, che secondo Salvini andrebbe superato e semplificato.

Il direttore di Affaritaliani.it Marco Scotti ha quindi chiesto al Ministro:

Lui parlava soltanto di dichiarazione dei redditi e non più di ISEE, perché dice: La casa entra nel computo dell’ISEE, quindi droga in qualche modo quello che è il valore”

E poi capire se è fattibile.

Intanto volevo capire se è una proposta che viene dal governo o se è un’idea della Lega o se è un’idea di Matteo Salvini, prima di tutto.

“ Qui a La Piazza 2026 il Ministro Salvini ha espresso la sua idea, che è quella di un superamento del meccanismo dell’ISEE quando si tratta di bonus e di tutto ciò che riguarda l’aiuto o il sostegno ai redditi minimi.

Secondo Marina Calderone:

La risposta credo l’abbia data il collega Salvini, perché se ho letto bene le agenzie, lui ha detto che è una proposta del comitato economico, del gruppo di lavoro economico della Lega.

E come tale, ovviamente, viene considerata anche all’interno di quelle che sono le dinamiche di Governo.

Guardi, proprio perché io sono un tecnico del mondo del lavoro, per poter costruire un percorso diverso di valutazione anche della situazione economica delle famiglie che possa superare l’ISEE — che non è detto che non abbia bisogno, anzi io sono convinta, della necessità di un restyling anche in chiave di semplificazione — però ci vuole parecchio, perché tutti i nostri strumenti anche di sostegno al reddito e di vicinanza alle famiglie si basano su quel principio, si basano su quell’istituto.

Quando io dico che c’è bisogno di semplificazione è perché sappiamo perfettamente, e le famiglie lo sanno, che ci sono tanti ISEE, non ce n’è uno solo.

Perché se devi fare una domanda per vedere riconosciuto il diritto allo studio e la percezione di una borsa di studio o una riduzione della tassa universitaria c’è un supplemento di documentazione da fornire sempre con il modello ISEE, così come ci sono delle altre specificità per altri interventi.

Allora ecco, tutto ciò che ci consente di semplificare le procedure, di far capire ai cittadini quanto è importante anche l’investimento che lo Stato fa in termini di sostegni, e quindi di immediatezza anche nella comprensione del sostegno, è importantissima