IMU: cancellazione della seconda rata in arrivo

IMU: cancellazione della seconda rata, ovvero il saldo in scadenza il 16 dicembre 2020. La misura rientra tra gli interventi del Governo per bilanciare gli effetti delle misure restrittive del nuovo dpcm in vigore da oggi, 26 ottobre 2020.

Esenzione e cancellazione seconda rata IMU 2020: il Governo prevede la cancellazione della seconda rata, ovvero del saldo, con in scadenza il prossimo 16 dicembre 2020.

Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa del 25 ottobre 2020.

In occasione dell’appuntamento per illustrare le nuove restrizioni del decreto del 24 ottobre, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed in vigore da oggi, 26 ottobre 2020, Conte ha fatto il punto sui nuovi interventi per bilanciare l’impatto delle misure restrittive.

IMU: cancellazione della seconda rata nel nuovo dpcm del Governo

Tra le misure del Governo per far fronte alle conseguenze economiche dei nuovi interventi restrittivi ci sarà anche la cancellazione della seconda rata dell’IMU.

Nel suo intervento durante la conferenza stampa del 25 ottobre 2020, per spiegare il nuovo dpcm del giorno precedente, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è soffermato sulle azioni per bilanciare le nuove restrizioni previste.

Il Presidente Conte ha posto l’accento sulle categorie di lavoratori e di soggetti che saranno maggiormente colpiti dai nuovi interventi per tenere sotto controllo la curva epidemiologica:

“Mi rendo conto anche dei nuovi sacrifici che stiamo chiedendo soprattutto ad alcune categorie. Penso ai ristoratori, proprietari, gestori di palestre e di piscine, penso agli artisti, ai lavoratori del mondo dello spettacolo ma anche ai commercianti e agli artigiani che stanno risentendo del calo delle vendite.”

Dopo aver descritto quelle che saranno le azioni previste per il periodo compreso tra oggi, 26 ottobre 2020, e il prossimo 24 novembre.

Conte ha sottolineato le intenzioni del Governo per venire incontro alle conseguenze economiche delle nuove chiusure:

“Non mi piace fare promesse, piuttosto preferisco prendere un impegno a nome dell’intero Governo: sono già pronti gli indennizzi di tutti coloro che verranno penalizzati da queste nuove norme.”

Tra le nuove misure di ristoro economico è prevista la cancellazione del saldo IMU, anche se i contorni dell’intervento sono ancora da chiarire e si resta in attesa dell’ufficialità.

IMU: per chi è prevista la cancellazione del saldo IMU in scadenza il 16 dicembre 2020

Nella conferenza stampa del 25 ottobre 2020, Conte elenca le misure per bilanciare le conseguenze economiche delle restrizioni previste dal nuovo dpcm.

Tra le misure in attesa dell’ufficialità ci sono nuovi contributi a fondo perduto e, appunto, la cancellazione della seconda rata dell’IMU, ovvero del saldo in scadenza il 16 dicembre 2020.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha infatti dichiarato:

“In particolare arriveranno quindi nuovi contributi a fondo perduto, ci sarà un nuovo credito di imposta per gli affitti commerciali per i mesi di ottobre e novembre, verrà cancellata la seconda rata IMU, dovuta il 16 dicembre, verrà confermata la cassa integrazione, verrà anche offerta una nuova indennità mensile una tantum per gli stagionali del turismo, spettacolo, lavori intermittenti dello sport e offriremo un’ulteriore mensilità del reddito di emergenza e misure di sostegno a favore della filiera agroalimentare che risentirà ovviamente delle misure che impattano su bar e ristoranti.”

Restano ancora da chiarire i contorni dell’eliminazione dell’imposta locale dovuta per la prima casa di lusso e per la seconda casa.

Probabilmente non sarà una cancellazione generalizzata, così come è successo per la scadenza dell’acconto del 16 giugno 2020.

L’eliminazione della prima rata aveva riguardato, infatti, specifiche categorie di contribuenti: alberghi e le altre strutture ricettive.

L’ipotesi più accreditata è quindi che venga prevista una misura per determinate categorie di contribuenti, anche se per avere maggiori dettagli sarà necessario attendere l’ufficialità del provvedimento dell’Esecutivo.