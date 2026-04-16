Commercialisti, Elbano de Nuccio rieletto presidente del CNDCEC

Elbano de Nuccio si riconferma presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti. È il primo eletto per un secondo mandato. Resterà in carica fino al 2030

Commercialisti, Elbano de Nuccio si riconferma presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale si è affermato su Claudio Siciliotti con il 69,6 per cento. È il primo presidente eletto per un secondo mandato.

Commercialisti, Elbano de Nuccio riconfermato presidente del CNDCEC

Si sono concluse il 15 aprile le votazioni per rinnovo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC).

Elbano de Nuccio, presidente uscente, è stato riconfermato alla guida della categoria professionale per un secondo mandato. Si tratta del primo presidente nella storia della categoria ad essere eletto per un secondo mandato da quando, nel 2008, è nato l’Albo.

Al voto hanno partecipato i quasi 1400 consiglieri dei 132 Ordini territoriali della professione. A prevalere con il 69,6% è stata la lista “Direzione Chiara: Risultati, Competenza e Visione”, guidata appunto da De Nuccio. Sconfitta invece per la lista “Unione dei territori”, di Claudio Siciliotti.

La proclamazione ufficiale dei risultati arriverà nei prossimi giorni, dopo che l’apposita commissione elettorale costituita presso il Ministero della Giustizia avrà effettuato lo scrutinio dei voti.

Chi è Elbano De Nuccio, presidente confermato del CNDCEC

Nato a Napoli nel 1970 ma barese di adozione, de Nuccio era stato eletto per la prima volta presidente dei commercialisti italiani nel 2022.

Prima di allora aveva ricoperto diversi incarichi all’interno della categoria, in Italia e a livello internazionale, tra i quali quello di presidente dell’Ordine dei commercialisti di Bari.

È anche professore Ordinario di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Management, Finanza e Tecnologia dell’Università LUM Giuseppe Degennaro.

Considerata la carriera in ascesa e lo stretto rapporto con esponenti di Governo, con cui ha collaborato a nome della Categoria in particolare per quel che riguarda l’attuazione della riforma fiscale, non si fa troppa fatica ad immaginare un possibile ingresso in politica con il suo nome che potrebbe trovare spazio nella lista dei papabili candidati come possibili incaricati ad uno dei sottosegretariati del MEF in caso di vittoria del centrodestra alle prossime elezioni politiche.