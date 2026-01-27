Consulenti del Lavoro sempre più partner strategici delle aziende: webinar formativo gratuito

Dalla gestione tecnica delle paghe alla consulenza direzionale: come trasformare le novità normative su TFR, fondi pensione, trasparenza retributiva, nuovi CCNL e intelligenza artificiale in una nuova opportunità di business per il tuo Studio

Il prossimo lunedì 9 febbraio terremo un webinar gratuito, formativo e informativo davvero molto interessante con al centro il nuovo ruolo dei consulenti del lavoro, una figura professionale sempre più centrale e strategica per le aziende.

Il 2026, infatti, non è un anno come gli altri per chi si occupa di gestione del personale.

È l’anno in cui tre rette parallele — normativa nazionale, direttive europee e innovazione tecnologica — hanno deciso di incrociarsi, creando quello che molti definiscono un cambio di paradigma per la professione.

Per i Consulenti del Lavoro, la sfida non è più solo fare le paghe, ma governare una transizione complessa che tocca il cuore del rapporto tra impresa e dipendente.

Ecco il programma del webinar formativo:

la “ mini riforma ” 2026 su TFR e fondi pensione: ecco cosa dovrà fare il consulente del lavoro;

Relatori dell’evento saranno:

Francesco Oliva , commercialista e direttore responsabile di Informazione Fiscale;

, commercialista e direttore responsabile di Informazione Fiscale; Marco Militello, consulente del lavoro.

Il ritorno del "Silenzio-Assenso": la scadenza del 1° luglio

La prima grande sfida è interna e ha una data cerchiata in rosso sul calendario: 1° luglio 2026.

Con il nuovo meccanismo di destinazione del TFR, il ruolo del consulente diventa proattivo.

Non si tratta solo di registrare una scelta, ma di supportare le aziende nella creazione di una comunicazione trasparente e tempestiva.

Il rischio? Un contenzioso diffuso e una gestione amministrativa caotica se i flussi informativi non vengono presidiati correttamente.

Pay Transparency: la fine dell’era del segreto

Mentre studi e aziende dovranno gestire le nuove regole su TFR e fondi pensione, l’Europa bussa alla porta con la direttiva sulla trasparenza retributiva.

Entro giugno 2026 l’Italia dovrà recepire la direttiva, con una legge che definisca correttamente anche il perimetro di operatività di imprese e professionisti.

Per i Consulenti del Lavoro, questo significa trasformarsi in analisti del dato, capaci di condurre audit retributivi e di guidare le aziende verso una compliance che è anche, e soprattutto, una leva di attrazione dei talenti.

L’AI Act entra in Studio: l’intelligenza è collettiva

Infine, c’è la tecnologia.

L’applicazione dell’AI Act nell’agosto 2026 segna il confine tra l’uso amatoriale dell’Intelligenza Artificiale e il suo impiego professionale certificato.

L’automazione dei processi di payroll e l’uso di algoritmi nella selezione non sono più opzioni, ma strumenti che richiedono una supervisione legale e deontologica rigorosa.

Il Consulente del Lavoro dovrà integrare l’Intelligenza Artificiale nello studio senza perdere la centralità (umana e insostituibile) del consiglio strategico.

Il professionista che vincerà la sfida del 2026 è colui che saprà trasformare questi obblighi normativi in nuovi servizi a valore aggiunto per i propri clienti

L’evento è in corso di accreditamento per la formazione obbligatoria continua di dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro.

L’evento è accreditato per la formazione obbligatoria dei tributaristi iscritti all’INT.

Per partecipare all’evento formativo online è necessario:

Si potrà partecipare all'approfondimento online accedendo attraverso la sezione del portale dedicata ai prodotti acquistati.

