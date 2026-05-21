Webinar live con Sandra Pennacini e guida pratica in pdf per comprendere al meglio come gestire il concordato preventivo biennale nella dichiarazione dei redditi 2026, con un focus operativo su controlli contabili, flat tax, check list su cessazione o decadenza, ravvedimento speciale. Ci sarà modo anche di dare uno sguardo d'insieme al futuro, anche alla luce del recentissimo Decreto Fiscale

Nuovo importante appuntamento formativo su Academy, la piattaforma online di informazione e formazione professionale di Informazione Fiscale.

Relatrice d’eccezione sarà Sandra Pennacini, fiscalista e formatrice esperta di altissimo livello, che guiderà i partecipanti alla sfida del concordato preventivo biennale nella dichiarazione dei redditi 2026, insieme a Francesco Oliva, dottore commercialista e direttore responsabile di Informazionefiscale.it.

Il webinar live si terrà il prossimo lunedì 22 giugno alle 15.00 (la registrazione sarà disponibile per gli iscritti entro 24 ore dalla fine del webinar).

Due ore di formazione di taglio pratico che abbiamo deciso di trattare come un vero e proprio tavolo di confronto in cui i Professionisti potranno presentare alla relatrice casi pratici da analizzare e sui quali interloquire, andando a individuare la normativa di riferimento, i casi similari già risolti sulla stessa materia e le possibili soluzioni al caso specifico. Accanto al webinar live sarà messa a disposizione una guida in pdf con schemi e schede di sintesi e una raccolta ragionata dei principali approfondimenti di Informazione Fiscale sul tema del CPB.

Ecco il programma completo:

Apertura: il CPB alla prova dei fatti nel Modello Redditi 2026 Ripasso dei meccanismi base : i soggetti al secondo anno e i nuovi aderenti; Il nuovo Quadro CP : struttura e logica di compilazione; Il " Doppio binario ": reddito concordato per il Fisco in confronto al reddito effettivo per agevolazioni e ISEE.



Focus operativo: dalla contabilità alla dichiarazione Regole per il ricalcolo del reddito d’impresa e di lavoro autonomo e le variabili da escludere; Gestione del reddito minimo garantito (2.000 euro) e destino delle eccedenze e delle perdite; IRAP : come compilare il nuovo Rigo IS250 e le criticità relative all’impossibilità di recupero; INPS (Quadro RR) : esempi pratici su come e quando esercitare l’opzione per il versamento dei contributi sul reddito effettivo.



Il nodo Flat Tax e le limitazioni Il tetto degli 85.000 euro introdotto dal Decreto Correttivo : chi colpisce e le eccezioni in base alla data di adesione. Come dichiarare l’ imponibile misto ( Flat Tax al 10-15% e aliquota marginale al 43%) in dichiarazione dei redditi e per i soci di società trasparenti .



Uscita dal CPB: dichiarare cessazione o decadenza Compilazione della sezione V del Quadro CP : differenze e inserimento dei codici.



Uno sguardo al futuro: il biennio 2026-2027 e il nuovo Decreto Fiscale Le nuove scadenze di adesione ; Le nuove agevolazioni per attrarre i soggetti con ISA basso : il blocco degli incrementi al 30% e al 35% e lo sblocco dell’Iperammortamento ; L’ esimente per cause eccezionali legata alla crisi internazionale.



Autori e contenuti

L’autrice è Sandra Pennacini, fiscalista, giornalista pubblicista e formatrice esperta, che vanta una pluridecennale esperienza nel settore fiscale e contabile.

Con Sandra Pennacini ci sarà come relatore anche Francesco Oliva, dottore commercialista e direttore responsabile di Informazionefiscale.it.

Cosa otterrai con l’acquisto del corso:

Accesso al video corso in diretta e in differita ;

; Guida operativa in PDF : un manuale pratico completo di schemi logici e schede di sintesi per visualizzare immediatamente i passaggi necessari all’adeguamento;

: un manuale pratico completo di schemi logici e schede di sintesi per visualizzare immediatamente i passaggi necessari all’adeguamento; Raccolta ragionata di articoli: una selezione curata dei testi normativi e degli approfondimenti più autorevoli in materia, per avere sempre un riferimento normativo a portata di mano.

Dettagli dell’evento formativo, della guida e degli obiettivi

Prezzo : in promozione fino al prossimo 19/06/2026 a soli 50,00 euro iva inclusa , un investimento minimo per avere il massimo, sia dal punto di vista della formazione professionale che della risoluzione di casi pratici! (Dal 20/06/2026 il prezzo sarà di 90 euro iva inclusa); gli iscritti ad Academy che hanno già partecipato all’evento formativo dedicato alla rottamazione quinquies con la dottoressa Pennacini possono scrivere una email ad [email protected] con la richiesta del voucher sconto loro riservato ;

: in promozione fino al prossimo 19/06/2026 a soli , un per avere il massimo, sia dal punto di vista della formazione professionale che della risoluzione di casi pratici! (Dal 20/06/2026 il prezzo sarà di 90 euro iva inclusa); gli iscritti ad Academy che hanno già partecipato all’evento formativo dedicato alla rottamazione quinquies con la dottoressa Pennacini possono scrivere una email ad [email protected] con la richiesta del ; Obiettivi: esaminare nel dettaglio tutta la normativa in materia di CPB, analizzare e risolvere casi pratici di indicazione dell’adesione nella dichiarazione dei redditi 2026 e alla gestione delle adesioni degli anni precedenti; risolvere i casi concreti portati nella nostra “aula virtuale” dai partecipanti, con risposta in diretta ai casi presentati, in modo semplice, comprensibile e completo, senza esagerazioni e falsi miti (e senza, soprattutto, ragionamenti che, come troppo spesso accade sul web, illudono di falsi risparmi l’imprenditore, nascondendo invece rischi enormi in caso di controlli).

Gli obblighi di legge possono essere un ostacolo o un alleato: puoi deciderlo tu, la differenza la fa la competenza!

I posti sono limitati per garantire spazio a tutte le domande dei partecipanti. Prenota subito!

Per partecipare all’appuntamento formativo necessario:

essere iscritti o iscriversi (gratuitamente) alla newsletter di Informazione Fiscale ;

; registrarsi o accedere al portale academy.informazionefiscale.it ;

; acquistare il prodotto, dopo averlo inserito nel carrello; l’acquisto comprende la possibilità di visionare il webinar in diretta con possibilità di visione in differita; l’acquisto comprende anche il materiale didattico utilizzato e gli articoli di approfondimento in formato pdf.

L’evento è in fase di accreditamento per i dottori commercialisti e gli esperti contabili.

L’evento è accreditato per la formazione continua dei tributaristi iscritti all’INT.

Si segnala, infine, che sempre con la dottoressa Pennacini a settembre terremo un approfondimento webinar più guida dedicato agli ISA e, in particolare, al rapporto tra il punteggio ottenuto e l’adesione al CPB.