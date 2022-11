Taglio del cuneo fiscale al centro dei lavori della Legge di Bilancio 2023. L'obiettivo nel medio-lungo periodo una riduzione fino a 5 punti per aumentare gli stipendi e diminuire il costo del lavoro. Il taglio di due punti per i lavoratori scade a dicembre e da più parti si chiede un intervento del Governo. Oggi la Presidente del Consiglio incontra i sindacati.

Il Taglio del cuneo fiscale fino a 5 punti è uno degli obiettivi del nuovo Governo e alcune possibili novità a riguardo potrebbero essere inserite nella Legge di Bilancio 2023.

I tempi per la Manovra sono stretti e a dicembre scade anche il taglio di 2 punti percentuale previsto per i redditi fino a 35.000 euro.

Una eventuale riduzione di questa portata potrebbe diventare realtà, ma solo in modo graduale. Le risorse a disposizione sono limitate, tenendo in considerazione anche gli altri interventi necessari come le misure contro il caro bollette e la rivalutazione delle pensioni.

L’ipotesi è quella di ridurre il cuneo fiscale anche per le imprese. In ogni caso, dovrebbe essere confermata la proroga del taglio attualmente in vigore fino a fine anno (che riguarda solamente i lavoratori).

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra oggi 9 novembre i sindacati per discutere dei provvedimenti da adottare per il lavoro in vista della prossima Legge di Bilancio.

Taglio del cuneo fiscale fino a 5 punti: le possibili novità della Legge di Bilancio 2023

Non solo caro energia e rivalutazione delle pensioni, nella Legge di Bilancio 2023 potrebbero arrivare novità anche per quanto riguarda un nuovo taglio del cuneo fiscale.

Sebbene la maggior parte delle risorse a disposizione sarà impegnata per mitigare i rincari dell’energia, negli ambienti di Governo, e non solo, si discute anche della necessità di nuovi interventi in favore dei lavoratori e delle imprese, in particolare di misure che riducano il peso del fisco sul lavoro e aumentino gli stipendi in busta paga.

In Italia, infatti, la pressione fiscale sul lavoro è molto forte. La tassazione sui salari è al 46 per cento, come mostrato dai dati del rapporto Taxing Wages 2021 dell’OCSE, mantiene bassi gli stipendi e ostacola l’occupazione e la competitività delle imprese.

Una questione pressante, poi, è che a dicembre scadrà il taglio del cuneo fiscale attualmente in vigore, quello di 2 punti percentuale previsto dal Governo Draghi per i lavoratori con redditi fino a 35.000 euro.

Nelle dichiarazioni programmatiche, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ribadito l’intenzione di arrivare in modo graduale ad un taglio di almeno 5 punti.

“L’obiettivo che ci diamo è intervenire gradualmente per arrivare a un taglio di almeno cinque punti del cuneo in favore di imprese e lavoratori per alleggerire il carico fiscale delle prime e aumentare le buste paga dei secondi.”

L’intervento, poi, potrebbe riguardare non più solo i lavoratori (come per quello in vigore fino a fine anno) ma anche le imprese. Ci sono diverse possibilità per strutturare l’intervento e le imprese già da tempo chiedono una ripartizione che possa essere favorevole anche per loro.

Per un taglio di 5 punti, in favore di tutti i redditi da lavoro dipendente fino a 35.000 euro, servirebbero circa 16 miliardi di euro.

Taglio del cuneo fiscale fino a 5 punti: le possibili novità della Legge di Bilancio 2023

Una misura simile garantirebbe un considerevole aumento nelle buste paga dei lavoratori, ma si tratta di una spesa troppo importante da sostenere in un unico intervento e ad ogni modo non ha la priorità sul caro energia, come dichiarato a Radio24 dal Sottosegretario all’Economia, Federico Freni:

“Una volta colmato il fabbisogno energetico, con quello che resterà valuteremo cosa fare e come fare. Certamente il taglio del cuneo è una delle priorità.”

L’ipotesi più concreta è di confermare, almeno per il momento, la proroga del taglio di 2 punti percentuale in scadenza dicembre, per poi aumentare gradualmente.

Intanto, la Presidente del Consiglio incontra oggi, 9 novembre, i principali sindacati (poi sarà il turno delle imprese) per discutere dei provvedimenti economici da inserire nella Legge di bilancio 2023 in via di definizione.

Tra questi anche la prospettiva di un nuovo taglio del cuneo fiscale. La priorità per i sindacati è quella di sostenere il potere d’acquisto dei salari, crollato per via dell’inflazione.

Sul tavolo non c’è solo la discussione legata alla riduzione delle tasse sul lavoro ma anche altri strumenti a sostegno dei salari e della produttività.

Uno di questi sarebbe la conferma del bonus 600 euro, la misura introdotta dal Decreto Aiuti bis che ha innalzato il limite dell’importo dei fringe benefit esente da tassazione, includendo anche le utenze domestiche. A questo poi si aggiungono i 200 euro del bonus carburante.

Intanto, con il Decreto Aiuti quater potrebbe arrivare una nuova misura di sostegno per famiglie e imprese. Si tratta del bonus fino a 3.000 euro che può essere concesso ai dipendenti senza contributi o tasse.

Resta da vedere quali saranno gli interventi su cui il Governo deciderà di puntare. Il tempo stringe, però, perché la Legge di Bilancio 2023 sarà presentata entro massimo tre settimane, come dichiarato oggi dal Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nell’audizione sulla NADEF alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato.