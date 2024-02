Modello ISEE verso la riforma: dalla casa all’assegno unico, le novità in cantiere

Verso la riforma del modello ISEE e, oltre all’esclusione dal calcolo dell’assegno unico, si va verso una revisione del peso della prima casa. Le novità dopo l’incontro del 14 febbraio 2024 tra i Viceministri di Lavoro e MEF con il presidente del Forum delle associazioni familiari

Verso la riforma del modello ISEE.

La revisione delle regole per il calcolo della situazione reddituale e patrimoniale delle famiglie è uno dei dossier all’esame del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia.

L’obiettivo è riscrivere alcune delle regole alla base della compilazione della DSU e del successivo calcolo ISEE che, ad oggi, presentano alcune criticità di rilievo, ultima delle quali l’inclusione dell’assegno unico tra le somme da dichiarare.

L’obiettivo del Governo è quindi migliorare l’attuale struttura dell’ISEE, in particolare sul fronte delle regole che, attualmente, impattano negativamente sulla vita delle famiglie. A dichiararlo la Viceministra del Lavoro, Maria Teresa Bellucci, dopo l’incontro del 14 febbraio 2024 con il Forum delle associazioni familiari.

Riforma dell’ISEE, verso nuove regole di calcolo per agevolare le famiglie

Non è la prima volta che si parla della necessità di una nuova riforma dell’ISEE, dopo quella prevista a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Diverse le criticità dello strumento che apre le porte di numerose agevolazioni e bonus per le famiglie, e non solo, e tra queste le regole di calcolo che spesso finiscono col non fotografare in maniera chiara la reale situazione reddituale e patrimoniale del dichiarante.

Il tema sarà al centro di un tavolo di lavoro interministeriale tra Ministero del Lavoro e Ministero dell’Economia e, tra i correttivi all’esame, c’è l’esclusione dal calcolo dell’ISEE dell’assegno unico ma anche la revisione delle regole in merito alla valorizzazione della prima casa nel calcolo della componente patrimoniale del nucleo familiare.

A evidenziare l’attenzione al tema da parte del Governo è stata la Viceministra del Lavoro, Maria Teresa Bellucci, a margine dell’incontro avvenuto il 14 febbraio con il presidente del Forum delle associazioni familiari, Adriano Bordignon, insieme al Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo.

Con un post pubblicato sulla propria pagina Facebook ha infatti dichiarato che è intenzione del Governo aprire un tavolo interministeriale “per esaminare e rivedere alcuni aspetti della disciplina Isee che hanno un impatto negativo sulla vita delle famiglie.”

Assegno unico e prima casa al centro del lavoro sulla riforma del modello ISEE

Al centro quindi del piano di riforma dell’ISEE vi sono le famiglie, per le quali il nuovo anno si è aperto con la sorpresa del debutto nell’attestazione dell’assegno unico.

Quest’anno, infatti, il calcolo ISEE fa riferimento alla situazione reddituale del 2022 e quindi all’anno in cui è entrata in vigore a regime la nuova prestazione per i figli a carico, che pertanto va a influire sulla determinazione della condizione reddituale e patrimoniale delle famiglie.

A differenza di quanto previsto per gli assegni familiari quindi, l’AUU pur essendo esente IRPEF è incluso nel calcolo dell’ISEE, il cui valore sale conseguentemente e comporta il venir meno del diritto ad ulteriori agevolazioni e prestazioni agevolate.

Non c’è però solo l’assegno unico tra le criticità sulle quali si confronteranno Ministero del Lavoro e MEF.

Secondo quanto riportato dal Sole24Ore, al centro del progetto di riforma dell’ISEE anche l’impatto della prima casa nel calcolo e quindi della condizione patrimoniale del nucleo familiare.

L’obiettivo è costruire uno strumento che sia in grado di “fotografare” in misura più accurata la reale condizione delle famiglie, ma la strada da fare sembra ancora lunga e in ogni caso solo ai primissimi passi.