Decreto proroghe, le novità in arrivo nel testo in CdM: dal quadro RS dei forfettari al rinvio postumo delle imposte

Decreto proroghe, sarà all'esame del Consiglio dei Ministri di oggi, 27 settembre 2023, il testo del nuovo provvedimento in materia termini legislativi. Tra le novità il possibile rinvio della regolarizzazione del quadro RS per i forfettari e la rimessione in termini per imposte e contributi dovuti dai residenti in Lombardia. Si restringe il tempo a disposizione per l'utilizzo dei bonus energia riconosciuti alle imprese

Decreto proroghe, ancora novità in arrivo.

Dopo l’approvazione del provvedimento in materia di energia, il Consiglio dei Ministri che si terrà oggi 27 settembre 2023 alle 18.30 esaminerà il testo di un nuovo decreto legge che, questa volta, avrà ad oggetto la ridefinizione di termini legislativi.

Dal rinvio della regolarizzazione del quadro RS per i tanti contribuenti forfettari destinatari delle lettere dell’Agenzia delle Entrate, fino alla rimessione in termini per le imposte e i contributi dei contribuenti residenti in Lombardia, il testo del decreto proroghe ridisegna il calendario delle scadenze fiscali.

Non solo rinvii, ma anche anticipo dei tempi: nella bozza del testo in circolazione è contenuta la stretta in materia di utilizzo dei bonus energia per le imprese. Dalla data del 31 dicembre si passerebbe a quella del 15 novembre, termine ultimo per la compensazione dei crediti maturati nel primo e nel secondo trimestre 2023.

Decreto proroghe, testo atteso in Consiglio dei Ministri il 27 settembre 2023: le novità in arrivo

Prosegue la messa a punto di decreti legge che intervengono sulle scadenze in calendario e, dopo il decreto energia che ha introdotto novità in materia di bonus e agevolazioni, si va verso un provvedimento che avrà come protagonisti i termini fiscali.

Il Consiglio dei Ministri per l’esame del nuovo decreto proroghe è convocato per oggi, 27 settembre 2023 e da una prima bozza in circolazione emergono le novità in cantiere.

Queste le principali misure in materia fiscale previste dal testo del decreto proroghe:

Decreto proroghe, le novità nel testo in arrivo: quadro RS forfettari rinviato al 2024

Non è prevista dal testo in circolazione ma si appresta a diventare una delle novità più importanti del decreto proroghe.

Si tratta della norma che proroga al 2024 la scadenza per la regolarizzazione del quadro RS dei contribuenti forfettari che, nelle ultime settimane, si sono visti recapitare le lettere di compliance dell’Agenzia delle Entrate relative alla dichiarazione dei redditi 2022.

La misura sarà proposta dal Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, e ad anticipare le novità in arrivo con il testo del decreto proroghe è stato il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Con il comunicato stampa pubblicato il 26 settembre il Presidente del CNDCEC, Elbano de Nuccio dichiara quanto segue:

“Apprendiamo con particolare apprezzamento la volontà del viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, di proporre, all’interno del decreto proroghe che sarà discusso domani dal Consiglio dei ministri, una norma che differisce al 2024 l’obbligo di comunicazione dei dati previsti nel quadro RS per i contribuenti forfettari destinatari in questi giorni di un massiccio invio di lettere compliance.”

Una novità che arriverebbe dovuto un “fitto e costruttivo dialogo con il viceministro”, aggiunge il Consigliere nazionale tesoriere dei commercialisti e delegato alla fiscalità, Salvatore Regalbuto, che ha:

“compreso perfettamente le istanze della categoria per avviare un percorso che riveda un adempimento che dovrà necessariamente trovare in futuro un diverso contesto normativo che sia pienamente coerente con la semplificazione contabile che caratterizza il regime forfettario”.

La norma che propone di rinviare la regolarizzazione dei dati omessi sarà quindi proposta in Consiglio dei Ministri, e si resta in attesa di conferme anche sul fronte dei nuovi termini da rispettare.

Decreto proroghe, mutui prima casa agevolati fino al 31 dicembre 2023

Previsto inizialmente dal decreto energia, si appresta ad entrare nel testo del decreto proroghe anche il rinvio dei termini relativi ai mutui agevolati per gli under 36 e per le ulteriori categorie prioritarie.

Si tratta della garanzia Consap dell’80 per cento, riconosciuta per l’acquisto di abitazioni principali da parte di giovani, giovani coppie e tra gli altri famiglie monogenitoriali, a patto di rispettare il limite ISEE di 40.000 euro.

La scadenza della misura è attualmente fissata al 30 settembre. Il testo del provvedimento in cantiere prevede il rinvio al 31 dicembre 2023.

Decreto proroghe, rideterminazione cripto-attività entro il 15 novembre 2023

Verso il rinvio della scadenza per il versamento dell’imposta sostitutiva del 14 per cento sulle criptovalute.

Nella bozza del decreto proroghe trova infatti spazio il rinvio della scadenza, attualmente fissata al 30 settembre, alla data del 15 novembre 2023.

La novità si applicherebbe alle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 e riguarderebbe la norma introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 che ha previsto la possibilità di pagare un’imposta sostitutiva ridotta per l’affrancamento delle stesse.

Decreto proroghe, rinvio tardivo di imposte e contributi per i residenti in Lombardia: scadenza il 31 ottobre 2023

Dal decreto proroghe dovrebbe arrivare una soluzione anche al “pasticcio” della proroga dei versamenti legata agli eventi metereologici del mese di luglio.

Il rinvio era già stato annunciato dal MEF, ma all’ormai consueto comunicato-legge non era seguito alcun intervento normativo in materia.

Nel testo in bozza in circolazione trova ora spazio anche la rimessione in termini per i versamenti di tributi e contributi in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023 e ad esserne interessati sarebbero i contribuenti residenti o con sede legale nei comuni della Lombardia colpiti dagli eccezionali eventi metereologici e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza il 28 agosto 2023.

I versamenti dovuti nel periodo in oggetto saranno considerati tempestivi se effettuati in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.

Fuori dal rinvio postumo, invece, i residenti in Sicilia, per i quali la richiesta di proroga si legava all’emergenza incendi del mese di luglio. Eventi che, però, non avranno impatti sui versamenti dovuti nello stesso periodo, salvo novità dal testo definitivo del decreto proroghe.

Decreto proroghe, nel testo in bozza in rinvio al 30 novembre dell’assegnazione agevolata ai soci

Si appresta ad essere accolta anche un’ulteriore proposta avanzata dal CNDCEC: si tratta della proroga dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci.

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto, per le società di persone commerciali e per le società di capitali, la possibilità di assegnazione, cessione ai soci di bene mobili e immobili iscritti a pubblici registri a condizioni agevolate.

Per le cessioni e le assegnazione è previsto il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8 per cento o del 10,5 per cento in caso di società di comodo.

Il termine è al momento fissato al prossimo 30 settembre ma, stando alla bozza del decreto proroghe, si va verso un rinvio al 30 novembre.

Decreto proroghe, non solo rinvii: bonus energia imprese in compensazione entro il 15 novembre 2023

Non solo proroghe ma anche anticipo dei tempi: è quanto previsto dalla bozza del nuovo decreto legge in merito ai bonus energia per le imprese relativi alle spese sostenute nel 1° e nel 2° trimestre dell’anno in corso.

Anziché un rinvio del termine, la bozza prevede un anticipo di circa 45 giorni, che richiederà anche un intervento dell’Agenzia delle Entrate. La scadenza per la compensazione passerebbe dal 31 dicembre al 15 novembre 2023.

Oltre alla scadenza per la compensazione con modello F24, si dovrà anticipare di conseguenza anche il termine per la comunicazione relativa alla cessione dei crediti, attualmente fissata al 18 dicembre.