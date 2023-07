Dai commercialisti la richiesta di proroga delle scadenze del 31 luglio al 21 agosto 2023 per i territori di Sicilia e Lombardia, colpiti dalle calamità naturali. Il presidente del CNDCEC, de Nuccio, scrive al Ministro Giorgetti, al Viceministro Leo e al direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha inviato una lettera al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, al Viceministro Maurizio Leo, e al direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Nella missiva viene richiesta la proroga dei termini di versamento relativi alle dichiarazioni dei redditi annuali: si richiede lo spostamento dal 31 luglio al 21 agosto 2023 per le regioni colpite dalle calamità naturali di Sicilia e Lombardia.

Nel comunicato stampa di oggi, 27 luglio 2023, il Presidente del CNDCEC, Elbano de Nuccio, denuncia danni e disagi che stanno ostacolando e rallentando l’attività dei professionisti.

Proroga scadenze Sicilia e Lombardia: la richiesta dei commercialisti

I commercialisti chiedono la proroga delle scadenze per i territori di Sicilia e Lombardia, interessati dalle calamità naturali.

Gli incendi e le alluvioni degli ultimi giorni stanno mettendo a dura prova i territori colpiti, creando disagi a diversi livelli.

Per venire incontro alle difficoltà dei professionisti a rispettare gli adempimenti in calendario, con il comunicato stampa di oggi, 27 luglio 2023, il CNDCEC ha richiesto lo spostamento delle scadenze del 31 luglio al 21 agosto, portandole al termine della sospensione feriale del Fisco.

La richiesta è stata inviata al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, al Viceministro, Maurizio Leo, e al direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Mentre il Governo ha adottato provvedimenti contro l’emergenza caldo e a tutela dei lavoratori, al centro della richiesta ci sono i versamenti delle imposte sui redditi relative alle dichiarazioni annuali.

A fine mese è infatti fissata la scadenza per il versamento delle imposte senza l’applicazione di sanzioni, con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

La maggiorazione è prevista per i versamenti entro 30 giorni dalla scadenza canonica del 30 giugno scorso. Entro la fine del mese si dovrà pagare il saldo e il primo acconto 2023 delle imposte sui redditi.

Anticipare la proroga anche con dichiarazioni a mezzo stampa

La richiesta di proroga da parte dei commercialisti è motivata dalle segnalazioni di impedimenti operativi per i professionisti, a causa delle situazioni di disagio causate dalle calamità naturali.

In merito a tali segnalazioni, il presidente del CNDCEC Elbano de Nuccio ha sottolineato quanto di seguito riportato:

“Gli straordinari e noti eventi calamitosi che in questi giorni hanno colpito la Lombardia e la Sicilia stanno determinando rilevanti difficoltà operative ai colleghi che operano nei territori interessati. Abbiamo ricevuto numerosissime segnalazioni sia di danni diretti sia di disagi indiretti (blackout energetici e informatici) che, di fatto, stanno impedendo o fortemente rallentando l’attività professionale degli iscritti”.

Rallentamenti e ostacoli a portare a termine adempimenti e versamenti arrivano in un periodo particolarmente ricco di scadenze fiscali, come già anticipato.

I commercialisti, per voce del presidente de Nuccio, chiedono provvedimenti da adottare in tempi brevi per fronteggiare l’emergenza.

In conclusione, sottolinea infatti de Nuccio: