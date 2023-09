Proroga scadenza assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate: apertura da parte del Governo

Il CNDCEC accoglie con favore l'apertura del Governo alla proroga della scadenza per le assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate, fissata al 30 settembre. Per il presidente de Nuccio è necessario che venga approvato rapidamente il provvedimento

La possibilità di rinvio del termine del 30 settembre 2023 è stata resa nota dalla sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Lucia Albano, nel corso dell’audizione del 13 settembre presso la Commissione Finanze della Camera dei deputati.

Presso gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria sono in corso gli opportuni approfondimenti per valutare l’eventuale una norma per il rinvio della scadenza.

Per il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Elbano de Nuccio, si tratta di un’importante apertura nell’auspicio di una rapida approvazione del provvedimento.

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto, per le società di persone commerciali e per le società di capitali, la possibilità di assegnazione, cessione ai soci di bene mobili e immobili iscritti a pubblici registri a condizioni agevolate.

Per le cessioni e le assegnazione è previsto il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8 per cento o del 10,5 per cento in caso di società di comodo.

Il termine è al momento fissato al prossimo 30 settembre, giornata in cui si concentrano i termini per diversi adempimenti fiscali.

Da qui la richiesta da parte del CNDCEC di prorogare la scadenza, al 30 novembre o al 31 dicembre 2023.

La proroga è allo studio dell’Esecutivo, come messo in evidenza dalla sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Lucia Albano, nel corso dell’audizione presso la Commissione Finanze della Camera, che si è tenuta ieri, 13 settembre.

In risposta all’interrogazione dei parlamentari Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu e Testa, la sottosegretaria al MEF ha dichiarato che:

“presso gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria sono in corso gli opportuni approfondimenti volti a valutare l’eventuale predisposizione di una proposta normativa finalizzata a prorogare i termini per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali”.

Proroga scadenza assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate: le dichiarazioni del presidente de Nuccio

In merito alla possibilità di proroga allo studio degli Uffici dell’Amministrazione finanziaria, il presidente del CNDCEC, Elbano de Nuccio ha sottolineato quanto di seguito riportato:

“Dal Sottosegretario Albano apertura importante. Il provvedimento venga adottato quanto prima. Si tratta di una importante apertura alla quale ci auguriamo possa far seguito una rapida approvazione del provvedimento di proroga dei termini attualmente fissati al 30 settembre.”

Nel comunicato stampa del CNDCEC, diffuso il 13 settembre, il Presidente de Nuccio ha chiarito che la proroga richiesta nelle scorse settimane al Viceministro all’Economia Leo è importante anche per l’adesione alla misura:

“la proroga sarebbe estremamente opportuna anche perché fornirebbe l’occasione per dipanare alcuni dubbi interpretativi che ancora interessano la materia e, nel rispondere all’esigenza di affrontare le pratiche con tempi più consoni, non inciderebbe comunque sui saldi di finanza pubblica, favorendo anzi la riscossione di maggiori imposte sostitutive”.

Il termine del 30 settembre, secondo l’associazione di categoria, avrebbe rischiato di precludere a numerosi contribuenti la possibilità di accedere alle disposizioni agevolative.