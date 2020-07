Società benefit, la legge di conversione del decreto Rilancio, che ha ottenuto il via libera definitivo dal Senato il 16 luglio 2020, prevede un credito di imposta del 50% per i costi di costituzione e trasformazione. Le spese devono essere sostenute tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 dicembre 2020.

17 luglio 2020

Società benefit, il decreto Rilancio, la cui legge di conversione ha ricevuto l’approvazione definitiva del Senato il 16 luglio 2020, prevede un’agevolazione sui costi di costituzione e trasformazione. Viene stabilito un credito di imposta del 50% sulle spese sostenute tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 dicembre 2020. Si può beneficiare del credito in compensazione attraverso il modello F24 a partire dal 1° gennaio 2021. Vengono, dunque, incentivati i soggetti che decidono di perseguire una o più finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed ogni altro portatore di interesse. Per il 2020 vengono messi a disposizione 3 milioni di euro, che aumentano a 7 per l’anno 2021. Società benefit, decreto Rilancio: il credito d’imposta per il 50% dei costi Per la costituzione o la trasformazione in società benefit è previsto un credito d’imposta del 50% per i costi sostenuti. L’agevolazione è inserita nell’articolo 38-ter della legge di conversione del decreto Rilancio, che ha ottenuto il via libera definitivo dal Senato il 16 luglio 2020. Potranno usufruire del credito d’imposta tutti i soggetti che sostengono le spese per costituire o trasformarsi in una società benefit, regolata dall’articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge di Bilancio 2016, ovvero legge numero 208 del 2015. Tali società, oltre allo scopo di dividere gli utili nell’esercizio dell’attività economica, perseguono una o più finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed ogni altro portatore di interesse. Le spese devono essere sostenute tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 dicembre 2020. Si può beneficiare del credito d’imposta del 50% tramite compensazione con modello F24 a partire dal 1° gennaio 2021, fino all’esaurimento delle risorse finanziarie stanziate. Società benefit, decreto Rilancio: le somme stanziate Il credito d’imposta previsto per la costituzione o la trasformazione in società benefit è rivolto esclusivamente alla promozione di quelle nel territorio nazionale. Il comma quattro dell’articolo 38-ter prevede che vengano stanziati 3 milioni di euro per il 2020 e 7 milioni di euro per il 2021, provvedendo agli oneri come segue: “si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto.” Le modalità e i criteri di attuazione della norma, nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti, saranno regolamentate da un decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Tale misura deve essere adottata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Il comma 2 chiarisce che il credito d’imposta deve essere riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti della normativa europea in materia di aiuti di stato. Nello specifico la legge di conversione stabilisce che: “2. Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l’anno 2021.”