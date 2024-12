Parità di genere e Uni/Pdr 125:2022

Corso gratuito di 8 ore per lavoratrici e lavoratori che in azienda si occuperanno degli adempimenti relativi alla certificazione della parità di genere

Al via la prima edizione del corso di Parità di Genere e norma Uni/Pdr 125:2022 - Percorso verso la certificazione nelle PMI.

Chi si volesse iscrivere può quindi già farlo oggi, compilando l’apposito form che trovate su questa pagina.

Destinatari del corso sono lavoratrici e lavoratori dipendenti delle aziende e degli studi professionali che si occupano di direzione aziendale, amministrazione, risorse umane, sistema di gestione.

Il corso consentirà loro di approfondire alcune conoscenze teorico-pratiche utili a:

comprendere cosa si intenda per Parità di Genere dal punto di vista giuridico;

evidenziare punti di forza e aree di miglioramento nella propria organizzazione rispetto alla parità di genere;

conoscere la norma Uni PdR 125:2022;

Comprendere come funziona l'iter per la certificazione.

“Parità di Genere e norma Uni/Pdr 125:2022 - Percorso verso la certificazione nelle PMI”: la struttura ed il programma del corso

Il corso durerà 8 ore ed avrà il seguente programma:

Cosa s’intende per Parità di Genere;

Quadro normativo internazionale, europeo ed italiano in materia di discriminazione di genere;

SDG’s - focus sul Position Paper 2023 e sul Rapporto ASviS 2023;

Opportunità e vantaggi della certificazione sulla Parità di Genere;

La UNI PdR 125:2022 – struttura;

KPI - Indicatori chiave di prestazione per le sei aree (cultura e strategia, governance, processi HR, opportunità di crescita, equità remunerativa, tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro);

Il Sistema di Gestione per la parità di Genere;

Definizione della Politica e del Piano strategico per la Parità di Genere;

L’iter di certificazione.

Docente del corso: Dottoressa Sonia Guida - Consulente Aziendale.

Coordinamento del corso - Alessia Veneziane, Referente dei progetti di formazione finanziata per Informazione Fiscale

Quando e come partecipare al corso

Il corso si terrà online a partire dalla metà del prossimo mese di febbraio 2025 ed è gratuito per le aziende e gli studi professionali che vogliono fruire delle straordinarie opportunità offerta dalla formazione finanziata.

Il corso in oggetto nello specifico ha un prezzo teorico di mercato di 960,00 euro più IVA, non dovuto per lavoratrici e lavoratori dipendenti delle aziende che possono fruire dei vantaggi offerti della formazione finanziata (che, peraltro, poi possono essere sfruttati ogni anno anche per gli altri corsi di formazione organizzati da Informazione Fiscale).

Il corso si terrà interamente a distanza ed in diretta (cd FAD sincrona) e consentirà ai partecipanti di ottenere un attestato di partecipazione, la valutazione delle competenze acquisite ed il materiale didattico oggetto del corso.

Durante il corso è obbligatorio che i partecipanti siano muniti di microfono e videocamera attivi e funzionanti.

In caso di interesse si prega di compilare il form, inserendo i contatti di riferimento (indirizzo email e numero di telefono del referente aziendale per il corso) e qualsiasi richiesta di ulteriori informazioni sul corso.