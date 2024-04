L'agevolazione promuove l'attivazione di investimenti delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione. L'obiettivo: favorire il rafforzamento della flessibilità produttiva e organizzativa anche grazie a nuove tecnologie digitali. Appuntamento al webinar del 29 aprile 2024 alle ore 15:00

Nuovamente attivo il “Pacchetto investimenti - linea sviluppo aziendale”: il bando della Regione Lombardia è destinato a PMI e imprese a media capitalizzazione.

La misura è pensata per incentivare la crescita sostenibile e la competitività delle imprese, con particolare riferimento al ricorso alle nuove tecnologie digitali.

A questo proposito, Informazione Fiscale e KPS Financial Lab hanno organizzato un webinar in collaborazione: appuntamento al 29 aprile 2024.

Il momento formativo è in programma alle ore 15:00, fino alle 16:15, e sarà l’occasione per conoscere i vantaggi e le opportunità offerte alle aziende.

I relatori sono il Dottor Francesco Oliva, il Dottor Tommaso Gavi di Informazione Fiscale, il Dottor Antonino Calabrò, Project Manager dei progetti di finanza agevolata di KPS Financial Lab e il Dottor Peter Kropotkin, partner di KPS Financial Lab.

Si potrà partecipare al webinar iscrivendosi attraverso l’apposita pagina di registrazione.

Il tema del webinar in programma alle ore 15:00 del 29 aprile 2024 è il bando della Regione Lombardia “Pacchetto investimenti - linea sviluppo aziendale” .

Il pacchetto di agevolazioni per PMI e imprese a media capitalizzazione lombarde si compone di:

un contributo a fondo perduto in conto capitale sull’investimento;

in conto capitale sull’investimento; una garanzia regionale gratuita su un finanziamento a medio-lungo termine per le risorse finanziarie necessarie all’investimento.

L’importo del contributo a fondo perduto è variabile, dipende infatti dall’area di riferimento dell’impresa e dal regime di aiuto applicato.

Il finanziamento assistito dalla garanzia ha come obiettivo il finanziamento delle spese non coperte dal contributo, fino all’integrale copertura del 100 per cento dell’investimento e comunque entro i limiti previsti dal bando.

I progetti ammessi all’agevolazione devono prevedere investimenti minimi per 100.000 euro.

L’importo massimo agevolabile, tra finanziamento supportato da garanzia e contributo a fondo perduto, è di 3 milioni di euro.

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 115 milioni di euro.

I dettagli dell'agevolazione saranno illustrati nel corso dell'appuntamento formativo