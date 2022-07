Servizi INAIL, dalla gestione degli infortuni alla prevenzione: come prenotare un appuntamento online

Dalla gestione degli infortuni alla prevenzione: sono diverse le tipologie di servizi INAIL accessibili tramite il nuovo sportello digitale, dal 18 luglio operativo in tutte le regioni. Le istruzioni per effettuare la prenotazione di un appuntamento online o in sede.

Dalle rendite e i contenziosi per gli infortuni fino alle informazioni sui finanziamenti per la prevenzione: dal 5 luglio è attivo lo sportello digitale che rende accessibili in maniera più agevole i servizi INAIL.

Dal prossimo 18 luglio sarà possibile effettuare la prenotazione di un appuntamento in sede o da remoto su tutto il territorio.

Dall’Istituto le istruzioni per lavoratori, aziende e intermediari.

Servizi INAIL: come prenotare un appuntamento online

La possibilità di ricevere informazioni sui servizi INAIL in videochiamata è già concreta in gran parte delle regioni, ma nelle prossime settimane sarà possibile fissare un appuntamento tramite Microsoft Teams da tutto il territorio nazionale.

Regioni con servizi online in videochiamata Data attivazione Lombardia, Lazio e Sicilia 5 luglio Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Trentino Alto-Adige e Veneto 11 luglio Calabria, Campania, Liguria, Molise, Umbria e Valle D’Aosta 18 luglio

Nella notizia del 5 luglio 2022 l’Istituto sottolinea:

Destinato a lavoratori, aziende e intermediari, il nuovo servizio consente la prenotazione e la gestione di un appuntamento, in sede o da remoto, attraverso la piattaforma Microsoft Teams, e si inserisce nel processo di innovazione tecnologica e culturale iniziato nel 2019 con l’adozione del modello lavorativo ibrido. L’Istituto contribuisce al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Pnrr, all’interno della Missione 1, componente 1, investimento 1.6 “Digitalizzazione grandi Pubbliche amministrazioni centrali”.

Sono numerosi i servizi online INAIL accessibili tramite il nuovo sportello digitale, utile anche per prenotare degli incontri fisici, in sede.

Tipologia di servizio Servizio Prestazioni a tutela del lavoratore Indennità Inabilità Temporanea Indennizzo Danno Biologico Richiesta Benefici Fondo Infortuni Mortali Rendite Contenzioso Infortuni / Malattie Professionali Servizio Sociale Abilitazione servizi online Altro Gestione Rapporto Assicurativo Denuncia di Iscrizione Denuncia di Variazione Denuncia di Cessazione Autoliquidazione DURC Polizze Speciali Verbali Ispettivi Gestione navigazione Sanzioni amministrative Agevolazioni Sconti Ricorsi amministrativi Debiti/Crediti Rateazioni Avvisi Bonari Rimborsi e compensazioni Cartelle esattoriali Gestione Rapporto Assicurativo Obbligo assicurativo / Diffida art.16 Procedure concorsuali Assicurazione infortunio domestico Abilitazione servizi online Altro Prevenzione Finanziamenti bando I.S.I. Sconti per le aziende che investono in sicurezza

Lo sportello digitale per i servizi INAIL: come effettuare la prenotazione di un appuntamento

Per effettuare la prenotazione di un appuntamento tramite lo sportello digitale di accesso ai servizi INAIL, è necessario accedere al portale tramite una delle seguenti credenziali:

SPID, Identità Digitale;

CIE, Carta d’Identità Elettronica.

Cliccando, poi, sull’area “Supporto” l’utente potrà accedere allo “Sportello Digitale” e al menu della sezione da cui è possibile effettuare una serie di operazioni:

visualizzare l’area informativa della tipologia di servizio;

prenotare un appuntamento presso la sede o da remoto ;

; accedere alla vista di dettaglio dei prossimi appuntamenti pianificati;

accedere alla vista di dettaglio degli appuntamenti passati;

ripianificare un appuntamento ;

; annullare un appuntamento.

All’utente appariranno le tre macro aree di servizi per cui è possibile richiedere supporto, cliccando sullo “Prenota appuntamento” è necessario scegliere la specifica tipologia di servizio per far apparire il modulo di prenotazione.

Sono diverse le informazioni da fornire per fissare l’incontro, virtuale o fisico:

l’ esigenza alla base della richiesta ;

; il CAP di riferimento;

di riferimento; il codice fiscale lavoratore del lavoratore per le “Prestazioni a tutela del lavoratore” o la partita IVA per le tipologie di servizio “Gestione rapporto assicurativo” e “Prevenzione” ;

lavoratore del lavoratore per le o la partita IVA per le tipologie di servizio e ; la modalità di erogazione : da remoto oppure in sede;

: da remoto oppure in sede; la modalità di notifica scegliendo fra e-mail e/o SMS;

scegliendo fra e-mail e/o SMS; l’indicazione della data e dell’orario in cui si desidera fissare l’appuntamento o utilizzare l’apposito calendario: in caso di mancata disponibilità, il sistema invita l’utente a selezionare un altro giorno.

Come si legge nel manuale utente redatto dall’INAIL, “a conferma della prenotazione, il sistema associa un codice identificativo (ID richiesta) all’appuntamento e mostra un messaggio di conferma dell’avvenuta prenotazione”.

Inoltre il portale invia una conferma tramite SMS o mail, in base alla scelta effettuata in fase di richiesta.

A ridosso della data indicata per l’appuntamento utile ad accedere ai servizi INAIL si riceve anche un promemoria con i dettagli della prenotazione e, in caso di collegamento da remoto, del link per accedere alla chiamata.

Per collegarsi con un funzionario dell’Istituto è necessario avere a disposizione una webcam ed esibire un documento valido per l’identificazione.

Tutte le istruzioni sono contenute nel manuale per accedere allo sportello digitale diffuso dall’Istituto.