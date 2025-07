Pronto il decreto attuativo dei bonus dedicati ai giovani imprenditori. Si possono ottenere contributi a fondo perduto e voucher

A più di un anno dalla loro introduzione con il Decreto Coesione, i nuovi bonus per i giovani imprenditori sono pronti a partire.

L’atteso decreto attuativo, firmato dai Ministeri competenti e atteso in Gazzetta Ufficiale, definisce le prime istruzioni operative e i criteri d’accesso agli incentivi.

Il bonus punta ad agevolare la creazione di nuove imprese e attività, in maniera differenziata per il Centro Nord e per il Mezzogiorno.

In entrambi i casi è possibile ottenere contributi a fondo perduto e voucher.

Partite IVA: contributi a fondo perduto per le nuove attività

I bonus per l’autoimprenditorialità, rinominati “Auto impiego Centro Nord-Italia” e “Resto al Sud 2.0”, sono quasi pronti a partire.

L’obiettivo è quello di promuovere l’inserimento nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare sostenendo l’avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali.

Le iniziative, infatti, sono rivolte ai giovani con meno di 35 anni d’età in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

si trovano in condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 - 2027;

sono inoccupati, inattivi e disoccupati;

sono disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori (Programma GOL).

Le agevolazioni possono essere richieste per l’avvio di attività economiche:

di lavoro autonomo mediante apertura di partita IVA;

di impresa individuale regolarmente iscritta al Registro delle imprese;

di impresa in forma societaria, regolarmente iscritta al Registro delle imprese, nelle seguenti forme giuridiche: società in nome collettivo; società in accomandita semplice; società a responsabilità limitata; società cooperativa.

libero-professionali anche nella forma di società tra professionisti.

Le attività devono essere avviate nel mese precedente la data di presentazione della domanda di agevolazione e risultare inattive alla medesima data.

Le agevolazioni sono concesse con procedura valutativa a sportello. Termini e modalità di domanda saranno definiti da un apposito decreto del Ministero del Lavoro di prossima emanazione. In entrambi i casi, le agevolazioni sono concesse nell’ambito del Regolamento de minimis.

Come detto, gli incentivi si differenziano in base all’area geografica: Centro-Nord Italia e Mezzogiorno. Vediamo in cosa si differenziano e quali sono le agevolazioni previste.

Bonus giovani imprenditori e professionisti Scarica il decreto in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Autoimpiego Centro-Nord: tutti gli importi del bonus

La misura “Autoimpiego Centro-Nord” è dedicata ai giovani imprenditori e professionisti che avviano attività con sede operativa nei territori delle regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria e Marche.

Per l’avvio delle attività, i giovani imprenditori e imprenditrici possono ottenere:

un voucher di avvio del valore massimo di 30.000 euro che può essere utilizzato per l’acquisto di beni, strumenti e servizi utili all’avvio delle attività. Il massimale sale a 40.000 euro per l’acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico.

di avvio del valore massimo di che può essere utilizzato per l’acquisto di beni, strumenti e servizi utili all’avvio delle attività. Il massimale sale a per l’acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico. un contributo a fondo perduto per programmi di spesa per l’avvio delle attività non superiori a 120.000 euro. Il contributo copre fino al 65 per cento delle spese .

per programmi di spesa per l’avvio delle attività non superiori a 120.000 euro. Il contributo copre fino al . un contributo a fondo perduto per programmi di spesa per l’avvio delle attività dal valore compreso tra i 120.000 e i 200.000 euro. Il contributo copre fino al 60 per cento delle spese.

I contributi non sono cumulabili con i crediti di imposta e con nessun’altra agevolazione. Fanno eccezione la garanzia del Fondo di garanzia (legge n. 662/1996), i disoccupati GOL beneficiari Naspi che chiedono l’anticipo e i percettori del supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

Resto al Sud 2.0: contributi e voucher per le nuove attività

L’agevolazione “Resto al Sud 2.0” è dedicata ai giovani imprenditori e professionisti che avviano attività con sede operativa in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

I beneficiari possono ottenere:

un voucher di avvio del valore massimo di 40.000 euro , che può essere utilizzato per l’acquisto di beni, strumenti e servizi utili all’avvio delle attività. Il massimale sale a 50.000 euro per l’acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico.

di avvio del valore massimo di , che può essere utilizzato per l’acquisto di beni, strumenti e servizi utili all’avvio delle attività. Il massimale sale a per l’acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico. un contributo a fondo perduto per programmi di spesa per l’avvio delle attività non superiori a 120.000 euro. Il contributo copre fino al 75 per cento delle spese .

per programmi di spesa per l’avvio delle attività non superiori a 120.000 euro. Il contributo copre fino al . un contributo a fondo perduto per programmi di spesa per l’avvio delle attività dal valore compreso tra i 120.000 e i 200.000 euro. Il contributo copre fino al 70 per cento delle spese.

Per Resto al Sud valgono le stesse regole di cumulo previste per l’altra agevolazione, per cui i contributi non sono cumulabili con i crediti di imposta e con altre agevolazioni, ad esclusione dei casi citati in precedenza (Fondo di garanzia, beneficiari di Naspi che chiedono l’anticipo e i percettori del SFL).