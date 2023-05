Il futuro delle professioni, quali sfide e opportunità?

L'evento organizzato da The European House Ambrosetti e TeamSystem a Cernobbio oggi, 9 maggio, ha acceso i riflettori sullo scenario delle professioni tra presente e futuro, con le sfide e le opportunità che arrivano da riforma fiscale e attuazione del PNRR: ne abbiamo parlato con Elbano de Nuccio, presidente CNDCEC, con Giuseppe Busacca, TeamSystem, e con l'editorialista Ferruccio De Bortoli

Trend e competenze del futuro, ma anche riforma fiscale e attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Sono questi i temi al centro dell’evento organizzato oggi da The European House – Ambrosetti e TeamSystem, in collaborazione con Euroconference, “Lo scenario delle professioni: oggi e domani” che riserva uno spazio anche a un nuovo imperativo: la sostenibilità.

Presente e futuro nei dibattiti e nelle tavole rotonde che hanno visto confrontarsi rappresentanti delle professioni, ma anche accademici, rappresentanti istituzionali e business leader durante l’evento che si è svolto a Cernobbio (Como), presso Villa Erba, il 9 maggio.

Delle sfide e delle opportunità in arrivo ne abbiamo parlato con Elbano de Nuccio, presidente CNDCEC, Giuseppe Busacca, Manager divisione professional solutions di TeamSystem, e con l’editorialista Ferruccio De Bortoli.

Tra i presenti anche Anna Ascani, vice presidente della Camera dei Deputati, Maurizio Leo, viceministro dell’Economia e delle Finanze, Luigi Marattin della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, Luca Gastaldi, direttore dell’Osservatorio Agenda Digitale e membro della Segreteria tecnica per l’attuazione del PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Presente e futuro delle professioni al centro dell’evento di The European House Ambrosetti e TeamSystem

Ad aprire la giornata di riflessione e di scambio sullo scenario delle professioni è stato Federico Leproux, CEO del Gruppo TeamSystem.

Per iniziare, uno sguardo al futuro: riflettori accesi sui mega trend, sulle competenze e sui nuovi paradigmi del mondo del lavoro.

Sui principali trend evolutivi e sulle priorità delle professioni, alla luce degli scenari economici e del business dei prossimi anni, si concentra anche il Libro verde delle professioni: il documento elaborato da un gruppo di lavoro composto da professionisti e stakeholder per favorire un dialogo con le istituzioni sarà presentato proprio durante l’evento del 9 maggio.

In una giornata che fa luce sugli scenari di oggi e domani non può mancare, poi, spazio per la riforma fiscale, che assumerà contorni sempre più concreti con la legge delega che ha cominciato il suo iter in Parlamento, e per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che, al contrario, ha un quadro già ben definito ma ha preso forma in uno scenario diverso da quello attuale.

Punti di partenza differenti rappresentano, allo stesso modo, grandi sfide ma anche grandi opportunità per lo sviluppo del paese. Sviluppo che non può non tener conto di un nuovo imperativo: la sostenibilità.

Lo scenario delle professioni: oggi e domani, l’intervento del Presidente del CNDCEC

Nel corso del suo intervento, il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), Elbano de Nuccio, ha specificato come l’obiettivo primario sia dare una nuova percezione a livello sociale al ruolo del commercialista, nazionale e internazionale.

Soprattutto alla luce del fatto che con la fine della pandemia si è registrata una sempre maggiore richiesta di competenze professionali specialistiche da parte del sistema delle imprese.

“Bisogna impegnarsi affinché la nostra professione, come le altre, torni a essere attrattiva per i giovani.”

Anche sul tema della digitalizzazione, de Nuccio ha ribadito il fondamentale ruolo del commercialista, evidenziando come “l’assioma innovazione tecnologica e semplificazione è inesistente”, visto che con la digitalizzazione il numero di adempimenti anziché diminuire è aumentato.

Alla domanda su quale sia la semplificazione più urgente, de Nuccio ha sottolineato l’importanza di ridurre il numero degli adempimenti, soprattutto quelli ridondanti, e di razionalizzare il numero delle tasse.

Lo scenario delle professioni: tra opportunità e sfide

La sfida più importante per il mondo delle professioni, per Ferruccio de Bortoli, è la transizione digitale.

Il moderatore dell’evento organizzato da The European House - Ambrosetti e TeamSystem oggi, 9 maggio, ha messo in evidenza le differenze tra le grandi e le piccole e medie imprese rispetto ai cambiamenti in atto:

Una sfida che richiede un cambio di passo e un continuo adattamento per i professionisti.

Per Giuseppe Busacca, General manager divisione professional solution di TeamSystem, il ruolo delle professioni è centrale nel tessuto economico italiano e la sua importanza aumenterà anche nel futuro.

La figura dei commercialisti e dei consulenti del lavoro sarà fondamentale anche per le micro e le piccole imprese: