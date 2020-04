Obblighi condominio, l’impatto del DL Cura Italia su ritenute e modello CU

Obblighi condominio, qual è l'impatto del DL Cura Italia? Lo stop alle ritenute solo per alcuni specifici compensi, 31 marzo e 31 ottobre 2020 sono le due scadenze da considerare per il modello CU. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nella circolare numero 8 del 3 aprile 2020.

Obblighi condominio, qual è l’impatto della sospensione prevista dal DL Cura Italia sulle ritenute da operare in qualità di sostituto di imposta e sulla trasmissione della Certificazione Unica che riguarda redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata all’Agenzia delle Entrate?

Lo stop vale solo per alcuni specifici compensi nel primo caso, mentre i termini scadono il 31 ottobre per il modello CU.

A fornire le risposte a questo doppio quesito e a tanti altri, sull’applicazione pratica delle misure previste dal Decreto numero 18 del 17 marzo 2020, è l’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 8 del 3 aprile 2020.

Agenzia delle Entrate - Circolare numero 8 del 3 aprile 2020 Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Risposte a quesiti.

Obblighi condominio, sospensione anche per le ritenute da operare in qualità di sostituto di imposta?

Il condominio, in qualità di sostituto di imposta, è tenuto a operare le ritenute d’acconto.

Ma che impatto ha su questo obbligo la sospensione prevista dall’articolo 62 del Decreto Cura Italia?

Lo stop riguarda gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e il ruolo di sostituto di imposta non può ritenersi sospeso.

Ma l’Agenzia delle Entrate, con la circolare numero 8 del 3 aprile, facendo luce sulla questione sposta i riflettori dal condominio che opera la ritenuta ai soggetti che devono ricevere il compenso per fare una precisazione.

Il comma 7 dell’articolo 62 stabilisce che i ricavi e i compensi percepiti, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge e il 31 marzo 2020, da soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, non sono assoggettati alle ritenute d’acconto, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

La sospensione, dunque, può essere applicata solo ai ricavi o ai compensi che rispondono a precise caratteristiche:

devono essere corrisposti alle categorie di soggetti indicati dal comma 7 dell’articolo 62 del DL Cura Italia;

ricadono nel periodo che va dal 17 al 31 marzo 2020.

Obblighi condominio, modello CU per redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata entro il 31 ottobre

L’altro aspetto su cui si sofferma la circolare numero 8 del 2020, per quanto riguarda gli obblighi del condominio in qualità di sostituto di imposta, è la tabella di marcia della Certificazione Unica.

Sono due le date evidenziate:

entro il 31 marzo 2020 , come tutti gli altri sostituti di imposta, i condomini avrebbero già dovuto consegnare al diretto interessato il modello CU;

, come tutti gli altri sostituti di imposta, i condomini avrebbero già dovuto consegnare al diretto interessato il modello CU; entro la scadenza del 31 ottobre, termine ultimo del modello 770, può essere presentata all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica che riguarda redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

Per tutte le altre tipologie di redditi, il termine ultimo da rispettare per inviare i dati all’Agenzia delle Entrate è scaduto sempre il 31 marzo: tra sospensioni e proroghe previste per l’emergenza coronavirus, i tempi per la predisposizione del modello 730 precompilato sono stati salvaguardati.

In questa tabella di marcia fanno comunque eccezione i soggetti che si trovano nella zona rossa. La circolare, infatti, specifica: