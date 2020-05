Infortuni sul lavoro: il divario tra Nord e Sud nei Dati INAIL di aprile 2020

Infortuni sul lavoro, nel numero di Dati INAIL di aprile 2020, diffuso con la notizia del 18 maggio, viene scattata la fotografia del lavoro e territorio relativa all’anno 2018.

Il mensile a cura della Consulenza statistico attuariale dell’Istituto si concentra sul periodo 2014-18 ed in particolare sulle tipologie di attività in base alle aree geografiche.

Il rapporto evidenzia un crescente divario Nord Sud, che si riflette anche sulle attività sospese a causa dell’emergenza coronavirus.

Sul territorio nazionale i casi mortali hanno registrato un aumento dell’8%.

Nel nuovo numero si sottolinea che:

“La recente emergenza Covid ha colpito il nostro paese in termini di sospensione delle attività che ha interessato nel mese di aprile 2020 le regioni in cui l’occupazione era maggiore. In primo luogo nel Nord-Est il 50,1% dei lavoratori è occupato in attività sospese ai sensi dei decreti contenenti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel Nord-Ovest il 43,3%, nel Centro il 41,3%, nel Sud il 41,1% e nelle Isole il 33,6% (fonte Istat).”