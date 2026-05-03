Fondo Futuro Lazio 2026: fino a 25.000 euro per aziende e professionisti

Nuovo Fondo Futuro Lazio 2026: prestiti a tasso zero fino a 25.000 euro per neo-imprese e professionisti
La Regione Lazio ha riaperto i termini per il Nuovo Fondo Futuro (NFF), lo strumento finanziario finalizzato a sostenere l’autoimpiego e le microimprese in fase di startup.
Con una dotazione di oltre 12 milioni di euro, il bando offre prestiti agevolati per chi ha difficoltà di accesso ai canali bancari ordinari, con l’obiettivo di favorire l’inclusione lavorativa e contrastare l’economia sommersa.
La misura prevede, in particolare
un finanziamento a tasso zero e la possibilità di ottenere uno stralcio delle ultime 12 rate (abbuono)
Le domande potranno essere compilate dal prossimo 7 maggio 2026.
Chi può beneficiare del finanziamento a tasso zero fino a 25.000 euro della Regione Lazio?
Il Nuovo Fondo Futuro si rivolge a soggetti residenti o con sede operativa nel Lazio che rientrino nei parametri di Microimpresa (meno di 10 occupati e fatturato sotto i 2 milioni di euro).
Nello specifico, possono accedere:
- Microimprese costituende: la domanda viene presentata da un Promotore persona fisica;
- Microimprese costituite: da non più di 36 mesi alla data della domanda;
- Liberi Professionisti: titolari di Partita IVA da non più di 36 mesi.
Sono ammesse diverse forme giuridiche, tra cui Ditte individuali, S.n.c., S.a.s., Cooperative e S.r.l. (incluse le semplificate).
Le caratteristiche del prestito: importi e durata
L’agevolazione consiste in un finanziamento diretto con le seguenti condizioni agevolate:
- Importo: minimo 5.000 euro, massimo 25.000 euro;
- Tasso di interesse: 0%;
- Durata del rimborso: 72 mesi (6 anni);
- Preammortamento: 12 mesi (periodo in cui non si rimborsa la quota capitale);
- Garanzie: nessuna garanzia reale, patrimoniale o personale richiesta.
L’opportunità dell’abbuono: 12 rate in meno
Un elemento distintivo del NFF è la possibilità di ottenere un abbuono delle ultime 12 rate mensili.
Questo beneficio viene concesso ai soggetti che dimostrano regolarità nei pagamenti durante tutta la vita del prestito e il mantenimento dei requisiti di attività, trasformando di fatto una parte del finanziamento in un contributo a fondo perduto
Spese ammissibili: cosa puoi finanziare?
Il prestito può coprire fino al 100% del progetto presentato nel Business Plan.
Le principali voci di spesa ammesse includono:
- Acquisto di arredi, impianti, macchinari e attrezzature nuovi;
- Software, brevetti, certificazioni di qualità e realizzazione siti WEB;
- Opere di adeguamento funzionale e ristrutturazione della sede operativa;
- Spese connesse alla realizzazione del progetto e capitale circolante.
Scadenze e modalità di invio
La procedura è valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di arrivo:
- Dal 7 maggio 2026 (ore 10:00): apertura del portale farelazio.it per la compilazione della domanda;
- Dall’11 maggio 2026 (ore 10:00): invio ufficiale e protocollazione (Click-day).
Richiedi supporto per la tua domanda di finanziamento
La corretta predisposizione del Business Plan e la verifica dei requisiti economico-finanziari sono passaggi critici per evitare il rigetto dell’istanza.
Se desideri ricevere assistenza professionale per la preparazione della documentazione o per una valutazione preventiva della tua pratica, il team consulenza di Informazione Fiscale è a tua disposizione.
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Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fondo Futuro Lazio 2026: fino a 25.000 euro per aziende e professionisti