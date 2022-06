Festival Economia Trento 2022, al via dal 2 giugno e fino al 5 giugno

Il Festival dell'Economia di Trento 2022 entra nel vivo. Oltre 200 incontri sui principali temi economici e di attualità e tanti relatori di rilievo: da 7 premi Nobel a 10 ministri, oltre ai relatori del mondo accademico, economisti e rappresentanti delle istituzioni. Informazione Fiscale seguirà in diretta la quattro giorni, con aggiornamenti dalla città.

Il Festival dell’Economia di Trento 2022, è iniziato ieri, giovedì 2 giugno. La diciassettesima edizione, dal titolo “Dopo la pandemia. Tra ordine e disordine”, continuerà fino a domenica 5 giugno e sarà ricca di appuntamenti.

Nel corso dell’evento interverranno ospiti importanti: da 7 premi Nobel a 10 ministri, passando per 75 relatori del mondo accademico, economisti e rappresentanti delle istituzioni.

Informazione Fiscale seguirà l’appuntamento in diretta con due inviati e aggiornamenti costanti dalla città di Trento.

Ad aprire il pomeriggio di ieri sono stati il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio consiglio per la cultura, e la scrittrice Silvia Avallone, in un dialogo attraverso filosofia, religione, arte e letteratura.

Festival Economia Trento 2022, la giornata di apertura

Sta entrando nel vivo la diciassettesima edizione del Festival dell’Economia di Trento 2022, a cui Informazione Fiscale parteciperà con aggiornamenti dal luogo.

Tanti saranno i temi che verranno affrontati nell’evento organizzato da Trentino e Gruppo 24 ORE: dall’Europa al conflitto in Ucraina, passando per innovazione, PNRR, criptovalute e Green Economy solo per citarne alcuni.

Ieri, 2 giugno, è stata la giornata di apertura dell’evento. Nell’intervento inaugurale della quattro giorni, che è stato riportato dall’Ansa, il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti:

"Le risposte che in qualche modo ci aspettiamo arriveranno dai tanti relatori che abbiamo a questo Festival, con una forte vocazione scientifica ed accademica con 9 premi Nobel e una decina di ministri che testimoniano la vocazione di attualità rispetto ai temi di un governo impegnato su questioni internazionali importanti".

Il sindaco di Trento Franco Ianeselli, nell’inaugurare la diciassettesima edizione del Festival, ha dichiarato:

"Saremo la capitale non solo dell’economia, ma delle persone che interrogano il presente per spiegare il futuro".

Presente anche il rettore dell’Università di Trento, Flavio Deflorian, che ha messo in evidenza il ruolo dell’ateneo nel garantire un contributo scientifico all’evento.

Infine, Edoardo Garrone presidente del Sole 24 Ore, nel suo intervento ha spiegato quanto di seguito riportato:

"Abbiamo arricchito la manifestazione con contenuti ad alto valore aggiunto e stimoliamo il dibattito in un momento storico in cui è fondamentale acquisire competenze per interpretare i grandi cambiamenti della società , dell’economia e della politica in un periodo in cui sembra regnare più il disordine dell’ordine e lo dico da imprenditore. Oggi è molto difficile interpretare il futuro, quindi questo Festival aiuterà noi imprenditori a capire come programmare gli investimenti".

Festival Economia Trento 2022, gli ospiti e il programma

Sono davvero molti gli ospiti di spessore degli oltre 200 eventi in programma al Festival dell’Economia di Trento 2022.

Nella giornata di oggi, tra gli altri interverrà la Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti. Il tema, sempre attuale, è quello di una nuova economia con le donne come motore della crescita.

Il PNRR, la guerra in Ucraina e la transizione energetica saranno invece i temi al centro dell’intervento del Ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani.

Nel pomeriggio interverrà anche il Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Al centro dell’intervento ci saranno lo sviluppo economico e i costi della transizione energetica.

Molto ricca anche la giornata di domani, 4 giugno 2022. In mattinata, tra gli altri ospiti ci saranno la Ministra dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, e il Commissario europeo per gli affari economici e monetari, Paolo Gentiloni.

L’intervento della prima sarà incentrato sull’Industria 4.0, mentre il tema affrontato dal secondo sarà quello delle sfide per l’Europa, in un mondo in continuo cambiamento.

Nel pomeriggio interverrà il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, nell’incontro “Riforma fiscale tra emergenze e uguaglianza”.

Il punto sul PNRR, invece, sarà al centro dell’approfondimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile Enrico Giovannini.

Questi sono solo alcuni dei rappresentanti delle istituzioni che saranno ospiti del Festival dell’Economia di Trento 2022, un evento che sarà ricco di riflessioni sui principali temi economici e di attualità a livello nazionale e globale.