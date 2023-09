L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le date delle prove d'esame per il maxi concorso da 4.500 funzionari. Si svolgeranno in più sedi su tutto il territorio nazionale nella settimana dal 13 e il 17 novembre. Sono circa 188.000 le candidature presentate

Si svolgeranno nella metà del mese di novembre le prove d’esame per decretare chi saranno i candidati che verranno assunti dall’Agenzia delle Entrate come funzionari per attività tributaria e addetti ai servizi di pubblicità immobiliare.

Per la precisione le prove scritte si terranno nella settimana dal 13 al 27 novembre 2023. Come annunciato dall’Agenzia, gli esami si svolgeranno su più sedi in tutto il territorio nazionale.

La distribuzione sarà effettuata in base alla residenza fornita in fase di domanda. Ci sono circa 40 persone per ogni posto disponibile, 4.500 in totale. Quali sono le materie da studiare per preparare al meglio l’esame.

Concorso Agenzia delle Entrate 2023: le date delle prove scritte per i 4.500 funzionari

Come preannunciato lo scorso 1° settembre è arrivato il comunicato dell’Agenzia delle Entrate con tutti i dettagli in merito alle prove d’esame per il maxi concorso da 4.500 funzionari.

Si tratta del bando, anche se in realtà sono due (provvedimenti AdE n. 272034 e n. 272037 del 24 luglio), che prevede l’assunzione di 3.970 funzionari tributari e di 530 funzionari per i servizi di pubblicità immobiliare.

La fase di domanda si è conclusa lo scorso 28 agosto e sono stati quasi 190.000 i candidati a presentare la richiesta di ammissione all’esame, circa 40 per ogni singola posizione disponibile.

L’esame consiste in un’unica prova scritta, con una serie di quesiti a risposta multipla volti ad accertare la conoscenza di alcune specifiche materie.

Le prove scritte per entrambe le aree previste dal concorso si svolgeranno nella settimana dal 13 al 17 novembre 2023.

Non si terranno in un unico luogo come spesso succede bensì su più sedi decentrate a livello nazionale, isole comprese. I candidati saranno distribuiti tra le varie posizioni in base alla residenza dichiarata nella domanda di partecipazione.

Come si legge nel documento, il diario e l’indirizzo della sede d’esame, così come eventuali variazioni, saranno pubblicati il 16 ottobre 2023 con un apposito avviso sul sito internet dell’Agenzia e saranno i candidati a doversi attivare in questo senso.

Concorso Agenzia delle Entrate 2023: quali sono le materie da studiare per la prova

Per gli aspiranti funzionari dell’Agenzia delle Entrate, dunque, resta un ultimo ostacolo da superare, quello della prova scritta.

Come già sottolineato in precedenza dalla stessa Agenzia, le procedure per le due diverse aree saranno svolte in date differenti in modo da consentire la partecipazione ad entrambe.

Per quanto riguarda la prova per l’assunzione a tempo indeterminato di 3.970 funzionari per attività tributaria, le materie da approfondire per preparare al meglio l’esame sono le seguenti:

diritto tributario ed elementi di teoria dell’imposta;

diritto civile e commerciale;

diritto amministrativo;

contabilità aziendale;

elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione e ai reati tributari.

I posti a disposizione sono ripartiti tra le varie sedi come indicato nella tabella. I più ambiti si legge nel comunicato stampa del 1° settembre sono la Direzione Regionale Lazio e Uffici Centrali e la Direzione Regionale Lombardia.

Sede Posti disponibili Direzione Provinciale di Bolzano 30 Direzione Provinciale Trento 20 Direzione Regionale Abruzzo 100 di cui 25 alla SAM di Pescara Direzione Regionale Emilia-Romagna 350 Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia 80 Direzione Regionale Lazio e Uffici Centrali 800 di cui 20 alla SAM di Roma e 80 agli Uffici Centrali Direzione Regionale Liguria 150 Direzione Regionale Lombardia 900 Direzione Regionale Marche 80 Direzione Regionale Piemonte 350 di cui 45 alla SAM di Torino Direzione Regionale Sardegna 80 di cui 50 alla SAM di Cagliari e 15 al COSF di Cagliari Direzione Regionale Toscana 330 Direzione Regionale Umbria 20 Direzione Regionale Veneto 680 di cui 50 alla SAM di Venezia

Per quanto riguarda, invece, il profilo dei funzionari per i servizi di pubblicità immobiliare, le materie d’esame sono:

diritto civile;

diritto amministrativo;

elementi di diritto processuale civile;

elementi di diritto tributario;

elementi di diritto penale.

I posti a disposizione sono ripartiti come indicato nella tabella. In questo caso i più ambiti sono la Direzione Regionale Campania e quella della Sicilia.