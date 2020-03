Coronavirus, come contattare INPS: sportelli sostituiti da numeri provinciali

Coronavirus, come contattare INPS: i numeri provinciali sostituiscono gli sportelli territoriali in questo periodo di emergenza. L'elenco dei contatti per territorio e le istruzioni per accedere al servizio nel messaggio numero 1114 dell'11 marzo 2020.

12 marzo 2020

Coronavirus, come contattare INPS tramite i numeri provinciali? In questo periodo di emergenza, l’Istituto ha potenziato i servizi online e i canali di comunicazione con gli utenti. In particolare, per sostituire l’attività informativa svolta solitamente di persona sono stati attivati degli sportelli telefonici per ogni provincia, che sono tenuti a garantire almeno 20 ore settimanali, suddivise dal lunedì al venerdì. Nel messaggio numero 1114 dell’11 marzo 2020 l’elenco dei contatti per territorio. Coronavirus, come contattare INPS: i numeri provinciali sostituiscono gli sportelli Dopo aver diffuso la notizia del potenziamento dei canali di interazione con i cittadini, alternativi a quelli fisici, nel comunicato stampa dell’11 marzo, l’Istituto è intervenuto con una nuova comunicazione ad hoc per illustrare nuove istruzioni per accedere ai servizi tramite gli sportelli telefonici provinciali. Il messaggio numero 1114 dell’11 marzo 2020 sottolinea che per gli operatori sarà necessario accertare l’identità dell’interlocutore telefonico in caso di richieste informative di particolare natura: economica;

fiscale;

previdenziale;

relative a procedimenti in corso;

relative a comunicazioni ricevute dall’Istituto. Come verifica dell’utente in linea, potrebbero essere adottate tre modalità diverse: riscontro della prima e ultima cifra del PIN ;

; richiesta per e-mail del documento di riconoscimento e, nel momento del contatto telefonico con l’INPS, acquisizione di elementi utili ad acclarare la piena conoscenza da parte dell’utente della questione al centro della richiesta;

e, nel momento del contatto telefonico con l’INPS, acquisizione di elementi utili ad acclarare la piena conoscenza da parte dell’utente della questione al centro della richiesta; verifica di almeno due delle seguenti informazioni , accessibili negli archivi INPS: n. di protocollo della domanda di prestazione per cui si chiedono informazioni; n. domus della domanda di prestazione per cui si chiedono informazioni; numero di pensione; importo esatto di una rata recente di prestazione, pensionistica e non; elementi caratterizzanti la propria posizione assicurativa e contributiva; codice rapporto di lavoro domestico e CF del datore e/o lavoratore; codice di versamento volontario; matricola aziendale del proprio datore di lavoro.

di almeno due delle seguenti , accessibili negli archivi INPS: In questo periodo di emergenza il tentativo è quello di conservare le modalità di comunicazioni tra Istituto e cittadini, ma su canali diversi. Nella comunicazione INPS si legge: “A breve sarà attivata una modalità alternativa di prenotazione degli accessi al front end di sede che, per il periodo di emergenza in atto, eviterà l’accesso fisico dell’utenza presso le strutture. Effettuando come di consueto la prenotazione attraverso i canali disponibili (Contact Center, funzionario di sede, internet e successivamente tramite app INPS Mobile), l’utente verrà avvisato di non recarsi in sede e sarà invece ricontattato da un operatore INPS nel giorno e nell’orario scelti, ai recapiti forniti a corredo della prenotazione” Obbligatorio, per gli utenti che hanno bisogno di contattare l’INPS, specificare la motivazione. Coronavirus, come contattare INPS: elenco dei numeri INPS provinciali Come già indicato nel comunicato stampa dell’11 marzo, oltre agli sportelli telefonici, è possibile chiedere informazioni all’Istituto anche tramite i seguenti canali: contact center nazionale , raggiungibile al numero 803 164 e attivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 ed il sabato dalle 8.00 alle 14.00, gratuito da rete fissa e a pagamento da cellulare;

, raggiungibile al numero 803 164 e attivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 ed il sabato dalle 8.00 alle 14.00, gratuito da rete fissa e a pagamento da cellulare; portale inps: www.inps.it ;

; APP INPS Mobile. Per tutti coloro che, invece, hanno la necessità di contattare l’Istituto utilizzando gli sportelli telefonici provinciali a disposizione l’elenco dei numeri INPS da chiamare. Gli operatori sono disponibili dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30. Provincia Contatto BERGAMO 035279300 BRESCIA 0302987500 COMO 031254200 CREMONA 0372481700 LECCO 0341483200 LODI 0371455200 MANTOVA 0376308200 MILANO 0285622000 MONZA E BRIANZA 0392065500 PAVIA 0382396200 SONDRIO 0342523300 VARESE 0332258200 BELLUNO 0437218260 PADOVA 049846400 ROVIGO 0425391300 TREVISO 0422581300 VENEZIA 0418699900 VERONA 045938400 VICENZA 0444995611 BOLOGNA 051216295 FERRARA 0532292200 FORLI’ CESENA 0543710300 MODENA 059307811 PARMA 0521203311 PIACENZA 0523546611 RAVENNA 0544548310 REGGIO NELL’EMILIA 0522542220 RIMINI 0541398201 ALESSANDRIA 0131209200 ASTI 0141591200 BIELLA 0153504500 CUNEO 0171318395 NOVARA 0321441550 TORINO 01119092000 VERBANO CUSIO OSSOLA 0323844200 VERCELLI 0161223200 CHIETI 0871409311 L’AQUILA 0862576333 PESCARA 0854243200 TERAMO 0861336300 MATERA 0835246200 POTENZA 0971335300 CATANZARO 0961749300 COSENZA 0984489200 CROTONE 0962927300 REGGIO DI CALABRIA 0965387200 VIBO VALENTIA 0963598400 AVELLINO 0825799200 BENEVENTO 0824371400 CASERTA 0823425700 NAPOLI 0817552000 SALERNO 089610200 GORIZIA 0481389200 PORDENONE 0434527300 TRIESTE 0403781200 UDINE 0432596500 FROSINONE 0775214240 LATINA 0773671400 RIETI 0746275400 ROMA 0677382000 VITERBO 0761310444 GENOVA 0105382500 IMPERIA 0183705200 LA SPEZIA 0187729200 SAVONA 0198315300 ANCONA 071508400 ASCOLI PICENO 0736294200 FERMO 07346029900 MACERATA 0733249200 PESARO URBINO 0721358222 CAMPOBASSO 0874480200 ISERNIA 0865444200 BARI 0805410100 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 0883293500 BRINDISI 0831596200 FOGGIA 0881798400 LECCE 0832341700 TARANTO 0997768200 CAGLIARI 0706009400 NUORO 0784237700 ORISTANO 0783790200 SASSARI 0792159224 SUD SARDEGNA 0781490300 AGRIGENTO 0922488260 CALTANISSETTA 093476200 CATANIA 095367700 ENNA 093549200 MESSINA 0905724800 PALERMO 091285600 RAGUSA 0932679200 SIRACUSA 0931727200 TRAPANI 0923824300 AREZZO 05753045800 FIRENZE 0554975400 GROSSETO 0564431200 LIVORNO 0586821250 LUCCA 0583973600 MASSA CARRARA 0585769250 PISA 0508002500 PISTOIA 0573376600 PRATO 0574569400 SIENA 0577291200 BOLZANO *BOZEN 0471996600 TRENTO 0461886500 PERUGIA 0755037555 TERNI 0744485200 AOSTA 01652373300 Maggiori dettagli nel messaggio numero 1114 dell’11 marzo 2020 e nell’allegato 1 e 2. INPS - Messaggio INPS numero 1114 dell’11 marzo 2020 Potenziamento dei canali di interazione con l’istituto.