Si avvicina la scadenza del 16 marzo 2023 per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate relativa alla cessione del credito e allo sconto in fattura. Le spese da comunicare sono quelle sostenute, per il superbonus e per gli altri bonus edilizi, nell'anno 2022

La prima scadenza del superbonus del 2023 si avvicina.

Entro il 16 marzo prossimo i soggetti che intenderanno fruire in modo indiretto della detrazione, attraverso lo sconto in fattura o la cessione del credito, dovranno provvedere alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

L’adempimento riguarda la scelta della fruizione del superbonus e degli altri bonus edilizi per le spese sostenute nell’anno 2022.

Al primo termine, fissato al 16 marzo, segue subito dopo la scadenza della fine del mese per le unifamiliari.

Cessione del credito e sconto in fattura: si avvicina la scadenza del 16 marzo 2023

Si avvicina la prima scadenza del superbonus 2023. Il termine del 16 marzo prossimo riguarda i casi in cui i contribuenti scelgano la fruizione indiretta per beneficiare della maxi agevolazione introdotta dal decreto Rilancio.

Nel caso delle opzioni previste dall’articolo 121, ovvero la cessione del credito o lo sconto in fattura, dovrà essere inviata l’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro la data indicata.

Come stabilito dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, prot. numero 283847:

“La suddetta Comunicazione deve essere inviata all’Agenzia delle entrate esclusivamente con modalità telematiche, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolata, dal beneficiario della detrazione (per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) ovvero dall’amministratore del condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici).”

L’invio telematico può essere effettuato anche avvalendosi degli intermediari abilitati di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998.

Le spese che devono essere oggetto della comunicazione sono quelle relative agli interventi di superbonus e delle altre agevolazioni edilizie sostenute nell’anno 2022.

Nello stesso mese in cui è stabilita la scadenza per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della cessione del credito e dello sconto in fattura è fissato anche il termine per le villette e le unifamiliari, dopo la proroga della scadenza in precedenza fissata al 31 dicembre 2022.

Hanno potuto beneficiare della proroga solo i contribuenti che al 30 settembre 2022 hanno realizzato almeno il 30 per cento degli interventi previsti.

Sulle novità per l’anno in corso si concentrerà il webinar in programma il prossimo 14 febbraio, organizzato da TeamSystem e Informazione Fiscale.

Cessione del credito e sconto in fattura: come sbloccare il meccanismo

Al netto degli aspetti burocratici, il meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura rappresenta a tutti gli effetti una questione da risolvere.

Nel mese di dicembre scorso lo stesso Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti aveva reso noto che nei cassetti fiscali di contribuenti, imprese e banche erano fermi crediti per il valore di 99 miliardi di euro.

Di questi, il valore di quelli relativi al superbonus 110 per cento ammontava a circa 52 miliardi di euro.

Per “sbloccare” i cosiddetti crediti incagliati il Governo è intervenuto con il decreto Aiuti quater che ha introdotto la possibilità di una quinta cessione in ambiente controllato e la possibilità di fruire dell’agevolazione in 10 anni nel caso di comunicazioni inviate entro il 31 ottobre 2022.

Le misure, tuttavia, non sono state sufficienti. Recentemente, per fornire supporto per sbloccare la situazione stanno intervenendo anche gli enti locali per acquistare gli importi fermi.

La prima ad intervenire in tal senso è stata la provincia di Treviso, successivamente stanno valutando l’acquisto dei crediti fiscali anche la regione Sardegna e, negli ultimi giorni, anche la Regione Piemonte.

Sul tema si attende inoltre la “traduzione” delle nuove regole sulla classificazione e sulla contabilizzazione, dopo la pubblicazione del “Manual on Government Deficit and Debt - Implementation of ESA 2010” di Eurostat, aggiornato al 2022.