L’aumento della cedolare secca 2020 graverà sugli inquilini con redditi bassi

Aumento della cedolare secca 2020, a pagarne il prezzo più alto potrebbero essere gli inquilini con i redditi più bassi. La novità, che dovrebbe essere inserita nella Legge di Bilancio, interessa i contratti a canone concordato e porta l’aliquota del 10% fino al 12,5%.

Ma il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, assicura che si tratta di una riduzione e non di un aumento: stando alla normativa di riferimento, dal prossimo gennaio la percentuale sarebbe dovuta salire al 15%.

E se è vero che, da questa prospettiva, i conti tornano, è anche vero che parlare di riduzione suona comunque come un ossimoro.

Aumento della cedolare secca 2020: a pagarne il prezzo gli inquilini con redditi più basso

L’aumento dal 2020 interessa un terzo degli inquilini interessati dalla cedolare secca, quelli che hanno i requisiti per beneficiare dei contratti a canone concordato, ovvero non soggetti a rivalutazioni Istat e di importo fisso per tutta la durata del contratto.

Con le novità alle porte e le modifiche alla normativa di riferimento, però, il rischio è proprio quello che il costo non sia più fisso e che il conto per gli inquilini possa diventare più salato.

Il Decreto-legge numero 47 del 28 marzo 2014 ha previsto, infatti, due aliquote:

cedolare secca 21% per contratti d’affitto a canone libero ;

per contratti d’affitto a ; cedolare secca 10% per contratti a canone concordato in Comuni con mancanza di soluzioni abitative o densamente popolati, per contratti d’affitto a studenti universitari e nei Comuni in cui ci sono state calamità naturali e per gli affitti transitori disciplinati dalla legge n. 431/1998.

Si tratta di un regime facoltativo, che permette di versare un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali per la parte che deriva dal reddito dell’immobile. E inoltre non prevede il pagamento dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, solitamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione.

La Legge di Bilancio 2020 dovrebbe portare l’aliquota del 10% al 12,5% andando a toccare la fetta più piccola, e meno abbiente, di inquilini che beneficiano degli effetti della cedolare secca.

All’articolo 9 del DL numero 47 del 2014 si legge:

“Per gli anni dal 2014 al 2019, l’aliquota prevista all’articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e’ ridotta al 10 per cento”.

Si tratta di una riduzione introdotta nel 2014 e confermata nel 2017 fino alla fine dell’anno in corso: per il 2020 era previsto un aumento della cedolare secca al 15 per cento. Ma il governo assicura che la porterà al 12,5%, tradendo le aspettative di una conferma al 10.

Aumento della cedolare secca 2020, i rischi? Affitti più alti ed evasione

Si tratta di una riduzione dell’aumento, che suona quasi come una contraddizione e che desta preoccupazioni allo stesso modo.

“Ci appelliamo alla maggioranza e al Governo affinché rinuncino al proposito di aumentare la tassazione sugli affitti abitativi a canone calmierato per famiglie e per studenti universitari. Sarebbe una scelta in totale contraddizione, da un lato, con la linea anti-evasione con la quale l’Esecutivo ha voluto caratterizzare la manovra per il 2020 e, dall’altro, con il sostegno alla locazione che il Ministero delle infrastrutture si propone di fornire nell’ambito del nuovo piano casa. Peraltro, oltre a scoraggiare l’utilizzo di questa tipologia di affitto riservata ad inquilini meno abbienti, l’aumento rischia di provocare anche una richiesta generalizzata di ricalcolo al rialzo dei canoni da parte dei proprietari, consentita da una norma del decreto ministeriale che regola la materia”.

Così si legge in una nota pubblicata da Confedilizia, Federazione Associazioni dei proprietari di casa, il 17 ottobre 2019, in pieno dibattito sulla prossima Legge di Bilancio.

La scelta fa discutere dal momento che potrebbe toccare proprio gli inquilini con i redditi più bassi. Probabilmente rispondere alla necessità di alzare le aliquote della cedolare secca intervenendo, in maniera più lieve, sui contratti a canone libero che interessano una platea più ampia, sarebbe la strategia migliore.

Un aumento della cedolare secca dal 2020, inoltre, potrebbe avere un effetto controproducente da diversi punti di vista. Nel Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva della nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza del 2019 si legge il regime fiscale agevolato ha avuto un impatto importante sulla riduzione del gap delle entrate tributarie dal 2014 al 2017.

Non si può negare che un’imposta sostitutiva del 12,5% sarebbe preferibile alle previsioni iniziali, ma resta il fatto che il 2020 riserverebbe a chi applica la cedolare secca a canone concordato un aumento del 25% rispetto ai 6 anni precedenti.