Gli auguri dell’INPS per la festa della mamma: il promemoria sulle misure accessibili

Anche dall'INPS arrivano gli auguri per la festa della mamma: dal bonus lavoratrici madri all'assegno unico, una carrellata delle agevolazioni a sostegno della genitorialità

Domani, 10 maggio, si celebra la festa della mamma e anche l’INPS fa arrivare i suoi auguri a tutte le madri.

Nella notizia pubblicata l’8 maggio un promemoria su misure, bonus e agevolazioni a sostegno della genitorialità.

Anche l’INPS fa gli auguri alle madri per la festa della mamma, ricordando i bonus accessibili

Senza dimenticare di sottolineare le difficoltà che le madri affrontano nel mondo del lavoro, approfondite anche nel report annuale di Save The Children Le Equilibriste che Informazione Fiscale ha analizzato nei giorni scorsi, l’Istituto celebra la giornata dedicata alle mamme, passando a rassegna una serie di strumenti previsti dalla normativa.

Per provare a mitigare le disparità di genere nel mondo del lavoro, negli anni sono state messe in campo diverse misure che possono essere richieste dalle lavoratrici:

un esonero contributivo , fino a 3.000 euro annui per le dipendenti a tempo indeterminato con almeno tre figli (fino alla maggiore età del più piccolo).

, fino a 3.000 euro annui per le dipendenti a tempo indeterminato con almeno tre figli (fino alla maggiore età del più piccolo). il nuovo bonus mamme , un contributo di 40 euro mensili esentasse per le madri con due o più figli e reddito fino a 40.000 euro (incluse autonome e Gestione Separata) erogato nel 2025 e confermato per quest’anno con un importo di 60 euro;

, un contributo di 40 euro mensili esentasse per le madri con due o più figli e reddito fino a 40.000 euro (incluse autonome e Gestione Separata) erogato nel 2025 e confermato per quest’anno con un importo di 60 euro; l’ indennità di maternità all’80 per cento della retribuzione per i cinque mesi di astensione, con massima flessibilità per il post-partum;

per i cinque mesi di astensione, con massima flessibilità per il post-partum; l’ assegno unico e universale per accompagnare i figli e le figlie fino ai 21 anni, con maggiorazioni per le famiglie in cui lavorano entrambi i genitori;

per accompagnare i figli e le figlie fino ai 21 anni, con maggiorazioni per le famiglie in cui lavorano entrambi i genitori; il bonus asilo nido, potenziato fino a 3.600 euro annui per i nati dal 2024 con un ISEE entro i 40.000 euro.

E insieme al ventaglio di possibilità legate alla maternità, l’INPS ricorda anche la possibilità prevista di accedere al reddito di libertà, il contributo economico a sostegno delle donne che subiscono violenza maschile e vengono seguite dai centri antiviolenza. Dallo scorso anno l’importo massimo è arrivato a 530 euro mensili e le beneficiarie, con o senza figli, hanno diritto a 12 mensilità.

Per il 2026 in campo ci sono 16,5 milioni di euro, una somma utile a soddisfare solo circa 2600 domande. Nonostante le risorse stanziate siano ancora troppo poche rispetto alle esigenze, negli ultimi anni lo strumento è stato potenziato e può rappresentare un valido aiuto nel percorso di fuoriuscita dalla violenza.