Scadenze fiscali settembre 2023: ultimo mese per il modello 730

Scadenze fiscali settembre 2023, modello 730 in focus nell'ultimo mese per la presentazione della dichiarazione dei redditi semplificata. Lieve rinvio al 2 ottobre, stessa data per la trasmissione delle LIPE del secondo trimestre dell'anno. Tutti gli adempimenti nel consueto scadenzario dell'Agenzia delle Entrate

Scadenze fiscali di settembre 2023 con il modello 730 in focus.

È l’ultimo mese per la presentazione della dichiarazione dei redditi semplificata per lavoratori dipendenti e pensionati, e il termine di invio subisce un lieve rinvio al 2 ottobre cadendo di sabato.

Come il modello 730 slitta a lunedì 2 ottobre anche la scadenza delle LIPE del secondo trimestre dell’anno, ulteriore importante adempimento fiscale del mese di settembre.

Un mese che come di consueto si caratterizza anche per i termini degli adempimenti periodici in materia di IVA, IRPEF e contributi INPS così come per gli appuntamenti con le imposte sui redditi per i contribuenti che hanno optato per la rateizzazione delle somme dovute.

Da ricordare, inoltre, lo stop ufficiale alla tregua estiva, con la ripartenza dei termini relativi ai controlli dell’Agenzia delle Entrate: la conta riparte dal 4 settembre.

Le scadenze fiscali di settembre 2023

Scadenza Adempimento 4 settembre 2023 Ripartenza termini controlli fiscali dopo la tregua estiva 18 settembre 2023 Rateizzazione imposte sui redditi 18 settembre 2023 Adempimenti periodici IVA, IRPEF e INPS 25 settembre 2023 Invio elenchi intrastat 30 settembre (*) Modello 730 30 settembre (*) LIPE secondo trimestre 2023 30 settembre (*) Spese sanitarie primo semestre 2023 30 settembre Comunicazione AdER somme dovute rottamazione quater

* Le scadenze del 30 settembre sono automaticamente differite a lunedì 2 ottobre

Scadenze fiscali, dal 4 settembre 2023 ripartono i termini degli avvisi bonari dopo la pausa estiva

Ripartono dal 4 settembre i termini legati ai controlli fiscali dell’Agenzia delle Entrate.

Dopo la pausa estiva partita dal 1° agosto, è quindi tempo di predisporre i documenti richiesti dall’Agenzia delle Entrate e rispondere alle richieste di informazioni.

Ripartenza dal 4 settembre anche del termine di 30 giorni per il pagamento degli avvisi bonari, le comunicazioni di irregolarità trasmesse dall’Agenzia delle Entrate a seguito di controlli automatici e controlli formali relativi alle imposte sottoposte a tassazione separata.

Scadenze fiscali 18 settembre 2023: nuovo appuntamento con le imposte sui redditi

Trova spazio nello scadenzario di settembre anche l’appuntamento di lunedì 18 per i contribuenti che hanno optato per la rateizzazione delle imposte sui redditi.

Nello specifico, la scadenza del 18 settembre interesserà i titolari di partita IVA tenuti a versare la terza rata delle imposte emerse dalla dichiarazione dei redditi, dall’IRPEF fino all’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti forfettari.

Si proseguirà quindi fino al mese di novembre, termine ultimo per i pagamenti a rate di saldo e primo acconto delle imposte.

Di seguito le nuove scadenze previste per partite IVA soggette agli ISA, forfettari, minimi e non titolari di partita IVA beneficiari della proroga dei versamenti al 20 luglio:

Soggetti titolari di partita IVA

RATA VERSAMENTO INTERESSI % VERSAMENTO INTERESSI % 1ª 20 luglio 0,00 31 luglio 0,00 2ª 21 agosto 0,29 21 agosto 0,18 3ª 18 settembre 0,62 18 settembre 0,51 4ª 16 ottobre 0,95 16 ottobre 0,84 5ª 16 novembre 1,28 16 novembre 1,17

Soggetti non titolari di partita IVA beneficiari della proroga

RATA VERSAMENTO INTERESSI % VERSAMENTO INTERESSI % 1ª 20 luglio 0,00 31 luglio 0,00 2ª 31 luglio 0,11 31 luglio 0,00 3ª 31 agosto 0,44 31 agosto 0,33 4ª 2 ottobre 0,77 2 ottobre 0,66 5ª 31 ottobre 1,10 31 ottobre 0,99 6ª 30 novembre 1,43 30 novembre 1,32

Scadenze fiscali 18 settembre 2023: adempimenti periodici IVA, IRPEF e INPS

Il 18 settembre 2023 è anche la scadenza degli adempimenti periodici a carico dei sostituti d’imposta e per i versamenti IVA e INPS.

Nello specifico, la scadenza riguarda:

versamento IVA del mese di competenza agosto 2023 per i contribuenti che liquidano l’IVA mensilmente. Il versamento deve essere eseguito tramite modello F24 indicando il codice tributo 6008 nella sezione erario.

per i contribuenti che liquidano l’IVA mensilmente. Il versamento deve essere eseguito tramite modello F24 indicando il codice tributo 6008 nella sezione erario. versamento IRPEF delle ritenute alla fonte operate dai sostituti d’imposta su: redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese di agosto (comprese addizionali comunali e regionali); redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente, provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza corrisposte nel mese precedente. Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il codice tributo 1040 con periodo di competenza 08/2023.

delle ritenute alla fonte operate dai sostituti d’imposta su:

Nello stesso modello F24 è possibile pagare anche i contributi INPS dovuti dal datore di lavoro sulle retribuzioni corrisposte nel mese di agosto.

Scadenze fiscali 25 settembre 2023: invio Intrastat

Entro la scadenza del 25 settembre i contribuenti operatori intracomunitari con obbligo mensile dovranno effettuare l’invio degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT).

Sono obbligati all’invio degli elenchi Intra i soggetti titolari di partita IVA che hanno effettuato operazioni di cessione di beni o prestazioni di servizi nei confronti di soggetti UE nel mese di agosto.

L’invio degli elenchi Intrastat deve essere effettuato esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Dogane mediante il Servizio Telematico Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange) oppure all’Agenzia delle Entrate sempre mediante invio telematico.

Scadenze fiscali 30 settembre 2023: ultima chiamata per il modello 730 con lieve rinvio

Il 30 settembre si chiude la stagione del modello 730, la dichiarazione dei redditi di lavoratori dipendenti e pensionati.

Il termine effettivo per l’invio slitta di due giorni, cadendo di sabato, e quindi ci sarà tempo per trasmettere il modello 730 fino al 2 ottobre.

Il modello 730/2023 può essere presentato attraverso le seguenti modalità:

direttamente all’Agenzia delle Entrate;

tramite CAF;

tramite professionista abilitato;

tramite sostituto di imposta.

Si può inoltre inviare autonomamente la dichiarazione precompilata, strumento elaborato dall’Agenzia delle Entrate e messo a disposizione dei contribuenti.

Ai dati presenti online si accede tramite le seguenti credenziali:

identità SPID – Sistema pubblico d’identità digitale;

CIE - Carta di identità elettronica;

Carta Nazionale dei Servizi.

In alternativa è possibile effettuare l’accesso anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale o ancora affidandosi a un CAF o a un professionista abilitato, consegnando, però, un’apposita delega. Potrà essere delegata anche una persona di fiducia, secondo le modalità indicate dall’Agenzia delle Entrate.

Il 2 maggio, data a partire dalla quale i contribuenti possono visualizzare i dati contenuti nella precompilata, ha segnato l’inizio di una serie di appuntamenti che dettano i tempi per la presentazione del modello 730/2023 precompilato.

Data di scadenza Modello 730/2023 Precompilato 2 maggio Accesso ai dati 11 maggio Accettazione, modifica e invio della dichiarazione precompilata tramite applicazione web 11 maggio compilazione assistita per gli oneri detraibili e deducibili da indicare nel quadro E 2 ottobre Presentazione

Slitta al 2 ottobre anche la scadenza delle LIPE del secondo trimestre 2023

Altra importante scadenza fiscale del mese è quella relativa alle LIPE, in scadenza il 30 settembre ma oggetto di rinvio automatico a lunedì 2 ottobre.

L’appuntamento riguarda la trasmissione telematica della comunicazione delle liquidazioni IVA trimestrali dei dati delle operazioni effettuate ad aprile, maggio e giugno.

La comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, adempimento introdotto con il DL 193/2016, prevede che entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento i contribuenti trasmettano i seguenti dati:

identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione

operazioni di liquidazione IVA effettuate nel trimestre di riferimento

dati dell’eventuale dichiarante.

Non cambiano le modalità di invio e le istruzioni per la compilazione del modulo dell’Agenzia delle Entrate.

Prima scadenza per la comunicazione delle spese sanitarie 2023

Entra tra le scadenze fiscali del mese di settembre anche la trasmissione delle spese sanitarie relative alla dichiarazione dei redditi precompilata.

L’appuntamento previsto per il 30 settembre 2023 e differito al 2 ottobre riguarderà i dati delle spese sostenute dalle persone fisiche nel primo semestre dell’anno.

L’invio dovrà essere effettuato in modalità esclusivamente telematica, tramite l’apposito portale.

Doppio appuntamento con la rottamazione quater: entro il 30 settembre 2023 comunicazione AdER e termine domande

Ultimo appuntamento da segnare in calendario quello con la rottamazione quater delle cartelle esattoriali.

Il termine ultimo per presentare domanda di adesione era fissato al 30 giugno 2023 ma, alla luce degli eventi climatici che hanno colpito l’Emilia Romagna, la Toscana e le Marche a inizio maggio, ai contribuenti che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori interessati sono stati concessi altri tre mesi di tempo in più.

Il termine ultimo per beneficiare della rottamazione quater è quindi fissato al 30 settembre.

Con la fine della pausa estiva, anche questo termine ampio si avvicina e le cittadine e i cittadine interessati ad aderire alla definizione agevolata delle cartelle devono procedere con la richiesta.

Entro la stessa data l’Agenzia delle Entrate Riscossione invierà a chi ha già richiesto di aderire ai benefici della definizione agevolata delle cartelle l’esito della richiesta con tutti i dettagli e bollettini da utilizzare per mettersi in regola con il Fisco.