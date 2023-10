IRPEF 2024, verso le prime novità fiscali con il decreto atteso in Consiglio dei Ministri oggi 16 ottobre 2023. Tra le misure in campo l'accorpamento delle aliquote, che porterà anche ad una revisione della no tax area. Equiparate le regole di esenzione fiscale per dipendenti e pensionati

IRPEF 2024, alle novità in arrivo sull’accorpamento delle aliquote si affianca la previsione di una no tax area unica per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il Consiglio dei Ministri di oggi 16 ottobre 2023 darà il via alla fase di attuazione della riforma fiscale e, come indicato sul sito del Governo, sul tavolo vi è uno schema di decreto legislativo per l’avvio del primo modulo della revisione delle imposte sul reddito delle persone fisiche.

È ormai certo l’accorpamento delle prime due aliquote IRPEF: fino alla soglia di 28.000 euro si applicherà l’aliquota del 23 per cento a partire dal 1° gennaio 2024. In parallelo è destinata a salire la detrazione fissa riconosciuta sui redditi da lavoro dipendente fino a 15.000 euro che, così come previsto per i pensionati, dovrebbe passare a 1.955 euro.

Si va quindi verso una no tax area unica di 8.500 euro.

IRPEF 2024, novità anche sulla no tax area con l’accorpamento delle aliquote

La revisione della no tax area è una delle misure previste dalla legge delega sulla riforma fiscale e le prime novità per la sua attuazione daranno il via ad una soglia unica.

Questa una delle ultime novità emerse in attesa del via libera delle novità in materia di IRPEF nel corso del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2023.

In parallelo all’accorpamento delle prime due aliquote IRPEF e quindi all’applicazione di quella del 23 per cento fino alla soglia di 28.000 euro di reddito, il decreto legislativo in materia di imposte sui redditi ritoccherà i valori delle detrazioni sui redditi da lavoro dipendente.

Stando alle ultime novità quindi, dal 1° gennaio 2024 l’importo della detrazione fissa spettante fino alla soglia di 15.000 euro di reddito salirà a 1.955 euro per i dipendenti, rispetto ai 1.880 euro previsti ad oggi, con il fine di portare al parallelo rialzo la soglia di reddito al di sotto della quale non si paga l’IRPEF.

Con le novità in arrivo, dal prossimo anno saranno conseguentemente totalmente esentati dal versamento delle imposte i lavoratori dipendenti titolari di redditi fino a 8.500 euro, rispetto agli 8.145 euro previsti fino all’anno in corso.

Si tratta in ogni caso di misure da confermare e per questo si resta in attesa del testo del decreto di riforma IRPEF sul tavolo del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre.

Riforma IRPEF 2024, no tax area unica per lavoratori dipendenti e pensionati

La no tax area esenta totalmente dall’IRPEF i percettori di redditi al di sotto delle soglie fissate che, ad oggi, sono pari a:

8.145 euro per i lavoratori dipendenti;

8.500 euro per i pensionati;

5.500 euro per i lavoratori autonomi.

Le novità in arrivo con l’attuazione della riforma IRPEF interesserebbero solo dipendenti e pensionati mentre, salvo ulteriori ritocchi, non dovrebbe essere modificata la soglia prevista ad oggi per i titolari di partita IVA.

Il ritocco dei valori fissati passerà da una nuova modifica agli importi della detrazione base IRPEF 2024 sui redditi da lavoro dipendente, che salirà di 75 euro per i titolari di somme fino a 15.000 euro, al fine di raggiungere la soglia massima di 1.955 euro annui.

IRPEF 2024, aliquota del 23 per cento fino a 28.000 euro di reddito

L’intervento sulla no tax area è parte della revisione delle regole di tassazione dei redditi da lavoro.

La riduzione della pressione fiscale resta tra le priorità della Legge di Bilancio 2024, dalla quale si attende in primo luogo la conferma del taglio del cuneo contributivo.

Viaggia in parallelo alla conferma del bonus in busta paga dei lavoratori con redditi fino a 35.000 euro l’accorpamento delle aliquote IRPEF, con l’applicazione della soglia di tassazione più bassa per i titolari di redditi fino a 28.000 euro.

Cosa cambierà quindi a livello pratico?

Ad oggi le aliquote IRPEF sono quattro e si applicano ad altrettanti scaglioni di reddito:

Numero Scaglione Scaglioni IRPEF 2023 Aliquote IRPEF 2023 1° Fino a 15.000 euro 23 per cento 2° Tra 15.001 euro e 28.000 euro 25 per cento 3° Tra 28.001 euro e 50.000 euro 35 per cento 4° Oltre 50.001 euro 43 per cento

Dal 1° gennaio 2024 si va verso la seguente struttura dell’IRPEF:

Numero Scaglione Scaglioni IRPEF 2024 Aliquote IRPEF 2024 1° Fino a 28.000 euro 23 per cento 2° Tra 28.001 euro e 50.000 euro 35 per cento 3° Oltre 50.001 euro 43 per cento

Si ricorda che la revisione dell’IRPEF è uno degli interventi previsti nell’ambito della legge delega di riforma fiscale. L’accorpamento delle aliquote ed il passaggio da quattro a tre livelli di tassazione anticiperebbe quindi il piano del Governo, che punta alla graduale introduzione della flat tax per tutti.