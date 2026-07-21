Concorso INPS 1695 funzionari PECS, domanda in scadenza: le materie da studiare

Ultimi giorni per partecipare al nuovo e atteso concorso INPS. L'Istituto assumerà 1695 nuovi funzionari PECS, cioè addetti alla progettazione, all’erogazione e al controllo dei servizi. Quali sono le prove d'esame e le materie da studiare

Sta per scadere il tempo a disposizione per inviare la domanda di partecipazione al nuovo concorso bandito dall’INPS per il 2026.

L’Istituto assume 1.695 nuovi funzionari in tutta Italia. Ma cosa fanno in particolare i funzionari PECS e quanto guadagnano?

I candidati dovranno sostenere una prova preselettiva prima dell’esame vero e proprio. Quali sono le materie da studiare per arrivare preparati al meglio?

Concorso INPS 1695 funzionari PECS, domanda in scadenza

L’atteso maxi concorso INPS per il 2026 entra nel vivo: cittadini e cittadine che intendono entrare alle dipendenze dell’Istituto hanno ancora poco tempo a disposizione per fare domanda.

Le candidature possono essere inviate entro il 27 luglio 2026. La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente online dal portale InPA, autenticandosi con credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS.

Il bando, ricordiamo, prevede il reclutamento di 1.695 funzionari da assumere a tempo indeterminato in tutta Italia con la qualifica di PECS. Per partecipare è necessario anche il possesso di un diploma di laurea (vecchio ordinamento o equiparati) tra quelli elencati nel bando:

Economia assicurativa e previdenziale;

Discipline economiche e sociali;

Economia aziendale;

Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali;

Economia e commercio;

Economia e gestione dei servizi;

Economia e legislazione per l’impresa;

Economia industriale;

Economia per le arti, la cultura e la comunicazione;

Economia politica;

Giurisprudenza;

Scienze dell’amministrazione;

Scienze e tecniche dell’interculturalità;

Scienze economiche, statistiche e sociali;

Scienze internazionali e diplomatiche;

Scienze politiche;

Sociologia;

Comunicazione internazionale;

Filosofia;

Lettere;

Lingua e cultura italiana;

Lingue e letterature straniere;

Materie letterarie;

Pedagogia;

Relazioni pubbliche;

Scienze dell’educazione;

Scienze della comunicazione;

Scienze della cultura;

Scienze della formazione primaria;

Storia;

Psicologia;

Ingegneria gestionale.

Concorso INPS 2026: cosa fanno i funzionari PECS e quanto guadagnano

I vincitori saranno assunti con una delle qualifiche più ambite all’interno dell’ecosistema INPS, ovvero come funzionari PECS, cioè addetti alla progettazione, all’erogazione e al controllo dei servizi.

Non si tratta di un “semplice” operatore di sportello né di un generico profilo amministrativo ma di una famiglia professionale appositamente costruita attorno alle competenze necessarie per seguire attentamente il ciclo dei servizi erogati dall’INPS.

Quella dei PECS infatti è una delle famiglie professionali centrali all’interno dell’Istituto, perché presidia i processi con cui l’INPS progetta, gestisce, controlla ed eroga servizi a cittadini, lavoratori, imprese e amministrazioni.

Nello specifico, il funzionario per la progettazione, l’erogazione e il controllo dei servizi non deve limitarsi a conoscere norme e procedure ma deve anche saperle applicare a casi concreti, anche complessi, dimostrando capacità di analisi, organizzazione del lavoro e orientamento alla qualità del servizio.

In termini contrattuali, ai funzionari PECS si applica il CCNL Funzioni Centrali. La retribuzione, che comprende tredicesima, indennità e voci accessorie previste dal CCNL e dalla contrattazione integrativa. Secondo le tabelle aggiornate previste dall’ipotesi di rinnovo del CCNL per il triennio 2025/2027 firmata a giugno, la retribuzione lorda per 12 mensilità è la seguente.

Area Dal 1° gennaio 2025 Dal 1° gennaio 2026 Dal 1° gennaio 2027 Funzionari 26.049,53 euro 26.735,93 euro 27.304,73 euro

A questa si aggiunge la tredicesima mensilità e le altre indennità e voci accessorie.

Concorso INPS 1695 funzionari PECS: prove d’esame e materie da studiare

Prima di arrivare alla prova vera e propria i candidati dovranno superare con tutta probabilità una prova preselettiva. Questa infatti scatta nel caso in cui siano presentate più di 4.000 candidature, un’eventualità molto concreta vista la portata del concorso.

La prova prevede la soluzione a 60 domande a risposta multipla. Il test riguarderà in particolare:

logica;

comprensione e ragionamento verbale;

lingua inglese;

competenze informatiche;

cultura generale.

Accedono alla prova scritta i candidati e le candidate che ottengono il punteggio maggiore (non valido ai fini della graduatoria finale) e rientrano in un numero pari al doppio dei posti messi a disposizione.

La prova del concorso è costruita per valutare le conoscenze e le competenze adatte alle particolari attività che i funzionari PECS saranno chiamati a svolgere. Le materie da studiare indicate nel bando, infatti, sono:

diritto del lavoro e della previdenza;

legislazione sociale;

pianificazione e controllo di gestione;

organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione;

lingua inglese;

competenze informatiche.

Nello specifico, la prova è articolata in due sezioni:

analisi di tre testi tecnico-giuridici , con parole o frasi mancanti, che dovranno essere completate. La prova comprende quesiti sul contenuto stesso dei brani, verifica della lingua inglese, delle competenze informatiche e delle seguenti materie: diritto del lavoro e della previdenza, legislazione sociale, pianificazione e controllo di gestione, organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.

, con parole o frasi mancanti, che dovranno essere completate. La prova comprende quesiti sul contenuto stesso dei brani, verifica della lingua inglese, delle competenze informatiche e delle seguenti materie: diritto del lavoro e della previdenza, legislazione sociale, pianificazione e controllo di gestione, organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione. analisi di casi pratici e scenari operativi, finalizzati a valutare capacità decisionali, di giudizio, problem solving, organizzazione del lavoro, individuazione delle priorità e competenze relazionali e comportamentali.

La prova scritta sarà valutata in trentesimi, e risulterà superata se si ottengono almeno 21 punti in entrambe le sezioni. A contribuire al punteggio finale è anche la valutazione dei titoli, effettuata secondo i criteri individuati nel bando.