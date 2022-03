Appuntamento con l’Agenzia delle Entrate online anche per i controlli fiscali: al via la sperimentazione

Appuntamento con l'Agenzia delle Entrate online in videochiamata anche per i controlli fiscali: al via la sperimentazione in 38 direzioni provinciali. Sarà possibile richidere assistenza senza recarsi in ufficio anche per accertamenti, PVC, questionari e inviti, effettuando la prenotazione tramite il sito dell'Agenzia.

Appuntamento con l’Agenzia delle Entrate online: dal 21 marzo 2022 è possibile dialogare con il Fisco tramite video o al telefono anche nell’ambito dei controlli fiscali.

La fase sperimentale coinvolge in prima battuta 38 direzioni provinciali, e tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate sarà possibile prenotare il proprio appuntamento a distanza per assistenza su avvisi di accertamento, atti impositivi, così come per processi verbali di constatazione e questionari e inviti.

L’assistenza telefonica e online dell’Agenzia delle Entrate si estende quindi anche ai controlli fiscali, dopo la possibilità di prenotazione dell’appuntamento a distanza introdotta dal 28 febbraio 2022 per rimborsi fiscali, tessera sanitaria, ma anche dichiarazione dei redditi e affitti.

Non sarà sempre necessario recarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate per richiedere assistenza in caso di controlli fiscali.

Dal 21 marzo 2022 è infatti possibile effettuare la prenotazione dell’appuntamento mediante videochiamata o telefonicamente. La procedura è stata attivata in via sperimentale, e per il momento coinvolge 38 direzioni provinciali.

Sarà in fase di prenotazione che il contribuente potrà verificare se per il servizio richiesto è disponibile l’assistenza in video o a telefono nella propria zona.

Bisognerà innanzitutto accedere alla sezione del sito delle Entrate dedicata alla prenotazione degli appuntamenti, inserire il proprio codice fiscale e selezionare la voce “Controlli”.

Sono per il momento quattro i servizi di assistenza disponibili, e nello specifico si tratta di:

assistenza telefonica o videochiamata in materia di accertamenti e rettifiche relative a imposte dirette, IVA e IRAP ;

; assistenza telefonica o videochiamata in materia di atti impositivi su altre imposte/tributi/importi (anche atti di recupero) ;

; assistenza telefonica o videochiamata su questionari e inviti ;

; assistenza telefonica o videochiamata su processi verbali di constatazione.

Una volta selezionato il servizio di proprio interesse bisognerà inserire il luogo in cui si intende effettuare la prenotazione.

Ad esempio, ad oggi risulta non attivo il servizio di videochiamata in materia di accertamenti e rettifiche nel territorio di Roma, disponibile in specifici uffici esclusivamente nelle seguenti regioni:

Campania;

Liguria;

Molise;

Sicilia;

Toscana;

Trentino;

Veneto.

La diffusione del nuovo servizio di prenotazione degli appuntamenti è invece più capillare invece nell’ambito dell’assistenza telefonica.

Una volta selezionata la sede di proprio interesse, bisognerà selezionare data e ora per l’appuntamento e successivamente indicare i riferimenti dell’atto e il nome del funzionario referente.

Una procedura che appare semplice e veloce, seppur per il momento riguardi esclusivamente specifici territori, differenziati in relazione al servizio di assistenza richiesto nell’ambito dei controlli fiscali.

Appuntamento con l’Agenzia delle Entrate, prenotazione a tre vie

L’implementazione dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate rientra tra le misure attivate in relazione al periodo di emergenza per contingentare l’accesso agli uffici e limitare gli spostamenti.

Potenziare l’assistenza a distanza diventa ora uno degli obiettivi del Fisco, per rendere più semplice e immediato il rapporto con i contribuenti.

Già dal 28 febbraio 2022 il servizio di videochiamata e di assistenza telefonica è stato attivato per diversi adempimenti, quali ad esempio la registrazione del contratto d’affitto, la presentazione della dichiarazione di successione, la richiesta di informazioni su dichiarazioni e rimborsi o ancora per ottenere il duplicato della tessera sanitaria.

I controlli fiscali sono ora la nuova frontiera dei servizi online offerti dal Fisco. Il servizio disponibile in modalità sperimentale dal 21 marzo 2022 è quindi parte del processo di digitalizzazione che interessa anche la Pubblica Amministrazione.

Resterà in ogni caso possibile, ove necessario, prenotare l’appuntamento “in presenza”.

Sono tre le modalità previste: si può prendere appuntamento online, sul portale dell’Agenzia delle Entrate, tramite l’App ovvero telefonicamente, chiamando il numero verde 800909696 (da telefono fisso) o lo 0696668907 da cellulare (costo in base al proprio piano tariffario).